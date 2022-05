Taille du marché du fromage aux États-Unis et perspectives de croissance de l’industrie prévues par le rapport de recherche (2020-2030).

Perspectives du marché américain du fromage

Selon le rapport de recherche du MRFR, le marché américain du fromage devrait enregistrer 51,56 milliards USD, un TCAC sain de plus de 3,60 % au cours de la période d’évaluation des prévisions 2021-2030.

Les États-Unis sont l’un des principaux pays producteurs de fromage au monde, représentant plus de 26 % de la part de marché nette de la production mondiale de fromage. Il est considéré comme l’un des aliments les plus utilisés à travers le pays en raison de sa valeur nutritive supérieure en conjonction avec la présence de protéines essentielles, de vitamines et d’autres nutriments. Le fromage est riche en calcium, ce qui contribue à augmenter la solidité des os et à préserver la solidité des dents. La fabrication du fromage comprend la pasteurisation, la standardisation, l’ajout des ferments lactiques souhaités et d’autres processus provoquant la formation de ses différentes variétés. Le marché est susceptible d’offrir des opportunités lucratives aux acteurs en raison des progrès de la transformation du fromage. La croissance du marché américain du fromage est tirée par la croissance du revenu par habitant des personnes, la croissance de la consommation de produits de restauration rapide, la durée de conservation plus longue du fromage et l’augmentation de la demande de produits alimentaires riches en protéines. D’autre part, l’augmentation de la sensibilisation à la santé et les taux d’obésité alarmants sur le marché régional devraient entraver la croissance du marché américain du fromage au cours des prochaines années. Néanmoins, la disponibilité de fromage dans différentes textures, saveurs et couleurs pour répondre aux demandes changeantes des clients devrait offrir des opportunités lucratives aux acteurs du marché au cours de l’ère de l’évaluation.

De plus, la demande massive de fromages de haute qualité à travers le pays et l’évolution des habitudes de consommation alimentaire sont des facteurs majeurs qui ont un impact positif sur la croissance du marché. Les innovations en matière de saveurs entraînent une augmentation des lancements et de l’utilisation des produits sur divers marchés en aval.

De plus, les utilisations croissantes du fromage à la crème compressible dans différents produits alimentaires et boissons devraient augmenter la taille du marché au cours de la période d’évaluation. De plus, les progrès des techniques de transformation du fromage définissent le paysage croissant du marché.

Principaux acteurs

Acteurs leaders du marché américain du fromage comprennent Dairiconcepts LP, Land O’Lakes, Inc., The Kraft Heinz Co., Associated Milk Producers Inc. Foremost Farms USA Cooperative, Leprino Foods Company et Dairy Farmers of America Inc., entre autres.

Marché américain du fromage – Segments

L’analyse est segmentée en cinq grandes dynamiques. Bas de formulaire

Par type de produit : Mozzarella, Cheddar, Autre fromage américain, Autre fromage italien, Feta, Hispanique, Monterey Jack, Muenster, Colby Jack, Cottage Cheese, Cream Cheese, Pepper Jack et autres.

Par source : lait de vache entier, lait de vache écrémé et autres .

Par Genre : Aged Fresh, Fresh, Soft White, Hard, Semi-Soft, Blue, Aromatisé et autres.

Par candidature : Traitement du fromage, trempettes au fromage, pâtes à tartiner au fromage, collations de restauration rapide, aliments de boulangerie, accompagnements d’alcool, collations salées, aliments transformés et autres .

Par Régions : Amérique du Nord, Amérique du Sud et reste des Amériques.

Analyse compétitive

Le marché américain du fromage semble être très concurrentiel et fragmenté en raison de la présence de nombreux acteurs à grande et petite échelle. Pour gagner une plus grande part concurrentielle sur ce marché, ces acteurs intègrent des stratégies telles que des collaborations, des fusions et acquisitions, des expansions et des lancements de produits et de technologies.

Les fabricants s’efforcent d’étendre leur capacité de production et leur gamme de produits avec une variété de saveurs et investissent considérablement sur les marchés locaux et internationaux. Ils essaient également d’étendre leur réseau de distribution et leur chaîne d’approvisionnement, en particulier sur les marchés émergents. Ils essaient également d’obtenir un soutien financier solide pour soutenir la concurrence sur le marché. Ils adoptent des méthodes de traitement rentables pour minimiser le coût total de leur produit.

Access clique sur le lien ci-dessous pour le rapport complet : https://www.marketresearchfuture.com/reports/us-cheese-market-2842

REMARQUE : Notre équipe de chercheurs étudie le Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, si nécessaire, nous examinerons les empreintes de Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Cordialement entrer en contact pour plus de détails.

Rapport connexe ci-dessous, cliquez sur le lien :

Rapport d’étude de marché sur les nettoyants polyvalents – Prévisions jusqu’en 2027

Rapport d’étude sur le marché des haricots en conserve – Prévisions jusqu’en 2027

Rapport de recherche sur le marché mondial des bonbons gélifiés au CBD – Prévisions jusqu’en 2027

Rapport de recherche sur le marché mondial des supports de téléphone de voiture – Prévisions jusqu’en 2027

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research et Media Private Limited),

99 Hudson Street, 5e étage, New York, New York 10013, États-Unis d’Amérique

+1 646 845 9312

Courriel : Sales@marketresearchfuture.com