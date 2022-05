Taille du marché des pâtes, part, opportunité de l’industrie commerciale et prévisions mondiales jusqu’à (2020-2030).

Aperçu du marché des pâtes

Le marché des pâtes devrait croître à un TCAC de 5,77 % et atteindre 82,3 milliards de dollars au cours des prévisions en 2030. La consommation de pâtes a considérablement augmenté ces dernières années en raison des modes de vie occupés et de l’évolution des habitudes d’achat. Les pâtes sont originaires d’Italie, mais en raison de leur qualité de cuisson rapide, elles ont rapidement acquis une popularité dans le monde entier. La demande de pâtes augmente dans les économies en développement d’Asie-Pacifique en raison de l’urbanisation et de l’influence occidentale. La demande de pâtes est stimulée par un changement dans les préférences nutritionnelles de la jeune génération. De plus, la demande accrue de divers types de pâtes telles que les fusilli, les vermicelles, les spaghettis, les macaronis et les penne a un impact bénéfique sur les marques de pâtes végétaliennes. la croissance du marché. La tendance croissante à manger des aliments sains, biologiques et sans gluten a donné naissance à de nouveaux types de pâtes.

Dans de nombreux domaines, les consommateurs se concentrent de plus en plus sur l’inclusion d’options alimentaires plus saines dans leur alimentation, et les avantages nutritionnels et la variété des pâtes contribuent à la croissance du marché mondial. En raison de la prévalence de modes de vie trépidants dans les régions urbaines, le désir d’aliments prêts-à-servir a augmenté à un rythme rapide. L’expansion exceptionnelle observée dans l’industrie de la restauration devrait être un moteur clé de la demande du marché des pâtes tout au long de la période de prévision. Le marché des pâtes devrait se développer à l’avenir en raison de la facilité d’accès aux produits de pâtes et de leur processus de production simple, même à grande échelle.

Analyse d’impact de la COVID-19

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le secteur des aliments à base de céréales. Il a été découvert que les confinements dans plusieurs pays ont renforcé les estimations de la demande importante des amateurs de pâtes dans diverses parties du monde. Les clients ont surstocké des produits comme les pâtes, les craquelins, le blé et les céréales à cause du coronavirus, ce qui a provoqué une baisse de la production sur les marchés notables. Le mauvais temps devrait affecter la production de blé dur en Italie, le plus grand utilisateur de pâtes au monde. La demande mondiale de pâtes devrait continuer à augmenter, et les pays de la région européenne connaissent des récoltes plus faibles et achètent pour répondre à une consommation accrue. En raison de la longue durée de conservation du produit, c’est un choix populaire parmi les consommateurs qui envisagent de constituer des stocks si les commandes à domicile devraient durer plus de quelques semaines.

Segmentation analytique

En fonction de la méthode de distribution et de la source, le marché des pâtes la recherche est divisée en segments de marché distincts.

Le maïs, les multicéréales, le riz, le soja, le blé et autres constituent le secteur des canaux de distribution. Étant donné que le multigrain est une bonne source de fibres alimentaires, il devrait croître au rythme le plus rapide de 5,90 % au cours de la période de projection.

En outre, le marché mondial est divisé en segments basés sur les magasins (supermarchés et hypermarchés, dépanneurs et autres) et non basés sur les magasins, selon la source. D’ici la fin de 2026, la catégorie en magasin devrait dominer le marché mondial des pâtes, avec une valeur de 47,74 milliards de dollars. Le marché hors magasin, en revanche, devrait croître à un TCAC de 5,53 % tout au long de la période d’évaluation.

Analyses par région

Tout au long de la période projetée, le marché européen des pâtes devrait développer une position de leader sur le marché des pâtes. En 2019, la région représentait 36,34% du marché. L’Italie est l’un des principaux contributeurs à l’expansion du marché des pâtes. Au cours de la période de projection, le marché de la région devrait croître à un TCAC notable de 5,05 %. Les pâtes sont l’un des plats de base les plus courants en Europe. Son progrès est alimenté par une croissance démographique rapide et une augmentation du revenu disponible par habitant. En outre, le marché des pâtes de la région est en croissance en raison de la hausse du tourisme mondial et de l’évolution générale des caractéristiques de l’économie du pays, qui ont un impact sur le développement du secteur HoReCa.

La Chine et l’Inde, deux marchés en croissance dont les taux de croissance ont dépassé celui du reste du monde, se sont révélés difficiles à pénétrer. En Inde et en Chine, les ventes de pâtes par habitant sont faibles en raison des produits de base régionaux moins chers tels que le riz et les nouilles. Outre le manque de coût et les sensibilités culturelles, un autre problème qui entrave l’expansion du marché asiatique est l’abondance de pâtes. Cependant, la hausse du revenu par habitant dans les économies émergentes, en particulier en Inde et en Chine, pourrait faire pencher la balance à l’avenir. Ceci, combiné à une urbanisation croissante, devrait entraîner une croissance significative dans un avenir prévisible.

Analyse compétitive

Les principaux acteurs du marché des pâtes comprennent le groupe Unilever, Capital Foods Limited et ITC Ltd., entre autres.

