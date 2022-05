Croissance du marché des barres énergétiques enrichies, tendances régionales, prévisions d’avenir et d’opportunités jusqu’en 2030 | Nouveau rapport MRFR.

Portée du marché

Market Research Future MRFR prévoit que le marché des barres énergétiques enrichies devrait croître à un TCAC de plus de 5,6% jusqu’en 2027,

Analyse Covid

L’épidémie de covid 19 affecte les industries tant du point de vue économique que sanitaire. De nombreux facteurs créent des défis pour les entreprises. La faible production et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement affectent la croissance. Depuis 2020, l’épidémie de covid provoque des pertes sur le marché. De plus, les principaux pays manufacturiers tels que la Chine et le Japon sont durement touchés par cette pandémie. Cependant, depuis 2022, les industries reprennent leur production et leur approvisionnement.

Le marché des barres énergétiques enrichies fait face à quelques défis en cette période. Cependant, le marché nord-américain fait face à une croissance ces dernières années. La production du marché augmente. De plus, à partir de 2022, divers programmes sportifs internationaux reprennent. Il devrait augmenter la demande de barres énergétiques enrichies. Une augmentation de la production et du taux d’approvisionnement créera plus d’opportunités pour le marché. Tous ces facteurs créeront des perspectives positives pour le marché des barres énergétiques enrichies .

L’augmentation des connaissances sur les différents nutriments comme les graisses, les protéines et les glucides chez les gens a été favorable à l’industrie mondiale. Cependant, la principale raison de la forte demande de barres énergétiques enrichies est la croissance fulgurante de l’industrie de la nutrition sportive. De plus en plus de personnes se livrant à des sports, à des activités physiques ou se concentrant simplement sur la gestion du poids, ont augmenté la demande pour ces barres. En dehors de cela, la préférence accrue pour les barres énergétiques biologiques parmi les habitants des pays développés et en développement est identifiée comme une tendance notable du marché, que les acteurs peuvent exploiter pour améliorer leurs marges bénéficiaires.

Principaux fournisseurs

Les entreprises les plus solides sur le marché mondial des barres énergétiques enrichies comprennent Clif Bar & Company. (États-Unis), Kellogg Co. (États-Unis), Nestlé (Suisse), Atkins Nutritionals, Inc. (États-Unis), CAVEMAN FOODS (États-Unis), General Mills Inc. (États-Unis), Quaker Oats Company (États-Unis), etc.

Outre les lancements de produits et les innovations, ces acteurs se concentrent également sur la création de partenariats et la réalisation d’acquisitions de petits fournisseurs pour accroître la notoriété de la marque.

Revue segmentaire

La part de marché des barres énergétiques enrichies a été séparée en ce qui concerne les ingrédients, les certifications, les nutriments et les canaux de distribution.

Les types d’ingrédients comprennent les glucides, les lipides, les protéines et autres.

Les segments basés sur la certification sont certifiés à 100 % et à 95 %.

Les nutriments sont les graisses, les protéines, les glucides, etc.

Divers canaux de distribution sont en magasin et hors magasin. Les magasins en magasin sont les dépanneurs, les détaillants spécialisés, les hyper et supermarchés, etc. Les canaux hors magasin devraient s’assurer la première place du marché. Certains des principaux avantages des canaux de distribution hors magasin ou en ligne sont qu’ils offrent aux fabricants la possibilité de briser la barrière physique et, par conséquent, d’élargir leur clientèle. De plus, ces canaux permettent de réduire les dépenses généralement associées à la construction d’un magasin, tout en améliorant la marge bénéficiaire des fabricants.

Aperçu régional

L’Europe, l’Asie-Pacifique/APAC, l’Amérique du Nord, ainsi que l’emprise du monde/reste du monde sont les principaux marchés pour les barres énergétiques enrichies.

Alors que l’Amérique du Nord est le premier marché pour les bars à vins fortifiés bon marché , l’Europe arrive en deuxième position. La taille du marché en Amérique du Nord se développe rapidement grâce à l’attention croissante des acteurs sur les innovations de produits. Le plus grand contributeur à la croissance du marché dans la région est les États-Unis, où la plupart des consommateurs préfèrent les produits alimentaires fonctionnels. La demande croissante de saveurs de noix et de saveurs fusion a conduit à une plus grande préférence pour les saveurs ethniques dans la région. De plus, l’ajout de saveurs exotiques et de caramel aux gammes existantes de barres énergétiques enrichies par les fabricants régionaux pour attirer davantage de consommateurs poussera davantage la demande du marché au cours de la période à venir.

L’Asie-Pacifique continuera d’afficher le modèle de croissance le plus rapide tout au long de la période d’évaluation, avec la contribution la plus élevée de l’Inde et de la Chine. La population en plein essor associée à l’augmentation du revenu disponible ainsi qu’à l’augmentation de la conscience de la santé parmi les gens favorisent les ventes de barres énergétiques enrichies. Les entreprises de nutrition sportive déplacent de plus en plus leurs bases de fabrication et leurs activités de R&D vers l’Asie, car la région est une destination de choix en raison de la disponibilité d’une main-d’œuvre bon marché. Il est prévu que la concentration croissante et l’augmentation du nombre d’activités de R&D exhaustives par des entreprises renommées renforceront la croissance du marché dans la région.

REMARQUE : Notre équipe de chercheurs étudie le Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, si nécessaire, nous examinerons les empreintes de Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Cordialement entrer en contact pour plus de détails.

