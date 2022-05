Enquête professionnelle sur le marché des hydrocolloïdes de gomme et rapport de recherche sur l’analyse approfondie Prévision jusqu’en 2028.

Portée du marché de la gomme hydrocolloïde

Market Research Future (MRFR) s’attend à ce que le marché des hydrocolloïdes de gomme enregistre un taux de croissance de 4,7 % sur la période d’évaluation, qui se situe entre 2020 et 2027.

Le marché mondial des hydrocolloïdes de gomme devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Les fonctions de marché assistent à une augmentation des facteurs de marché productifs, comme la conscience croissante de la santé des consommateurs en Amérique du Nord et en Europe. La population de ces régions exige des produits naturels, ce qui a stimulé la demande d’additifs alimentaires naturels, en particulier au cours de la période de prévision en cours. Cette augmentation de la demande, suivie du développement d’autres tendances du marché, a suscité l’intérêt des fabricants d’aliments et de boissons pour l’utilisation de gommes naturelles dans les aliments. Les gommes naturelles, en tant que partie du marché mondial, sont utiles comme ingrédients fonctionnels et comme sources naturelles de fibres alimentaires solubles et sont considérées comme des ingrédients sains. La prise de conscience croissante suivie de la demande croissante pour un régime hypocalorique a également stimulé le marché des hydrocolloïdes de gomme.

La population de ces régions demande des produits naturels, ce qui a stimulé la demande d’additifs alimentaires naturels, en particulier au cours de la période de prévision en cours. Cette augmentation de la demande, suivie du développement d’autres tendances du marché, a suscité l’intérêt des fabricants d’aliments et de boissons pour l’utilisation de gommes naturelles dans les aliments. Les gommes naturelles, en tant que partie du marché mondial, sont utiles comme ingrédients fonctionnels et comme sources naturelles de fibres alimentaires solubles et sont considérées comme des ingrédients sains. La prise de conscience croissante suivie par la demande croissante d’un régime hypocalorique a également été le moteur de la part de marché de la gomme hydrocolloïde .

Principaux fournisseurs

Darling Ingredients Inc. (États-Unis), CP Kelco (États-Unis), Cargill, Inc (États-Unis) et Rico Carrageenan sont des entreprises de premier plan sur le marché mondial de l’hum hydrocolloïde. (Philippines), Kerry Group PLC (Irlande), Ingredion Incorporated (États-Unis), Ashland Inc. (États-Unis), etc.

Revue segmentaire

Le type, l’application et la fonctionnalité sont les segments clés qui ont été étudiés dans le rapport MRFR, pour présenter un aperçu exhaustif du marché mondial de l’hydrocolloïde de gomme.

Les principaux hydrocolloïdes de gomme disponibles sur le marché mondial sont les gommes de guar, le xanthane, la gomme gellane, l’alginate, le carraghénane, la gomme arabique et autres. La gomme xanthane est le segment supérieur du marché et continuera de prospérer tout au long de la période d’analyse, en raison de l’utilisation intensive de ce type dans les aliments, les médicaments, le dentifrice et divers articles de soins personnels.

Les principales applications de l’hydrocolloïde de gomme sont les produits de soins personnels, les produits laitiers, la transformation de la viande, la confiserie, les produits pharmaceutiques, la boulangerie, etc. La première place a été capturée par le segment de la boulangerie, tandis que le segment des confiseries se positionne en deuxième position. Mais la trajectoire de croissance la plus rapide sera tracée par le segment des soins personnels, en raison des avancées technologiques du secteur cosmétique dans le monde.

Sur le plan fonctionnel, les segments pris en compte dans le rapport sont un agent stabilisant, un agent gélifiant, un agent épaississant et autres.

Analyse régionale

L’Asie-Pacifique/APAC, l’Amérique du Nord, l’Europe, ainsi que l’emprise du monde/le reste du monde sont les principaux marchés de l’hydrocolloïde de gomme.

La plupart des fabricants en Amérique du Nord se concentrent sur la conduite d’une R&D exhaustive et sur la satisfaction de la demande croissante de suppléments gommeux dans de nombreuses industries d’utilisation finale. La préférence croissante pour les produits alimentaires naturels face à l’adoption croissante d’un mode de vie sain par les consommateurs profite également au marché régional. En conséquence, le marché mondial est actuellement dominé par l’Amérique du Nord, tandis que les États-Unis se trouvent être le marché le plus lucratif pour l’hydrocolloïde de gomme dans la région. Le pays est un grand consommateur de carraghénane et de gomme xanthane, avec une demande en constante augmentation dans l’industrie alimentaire et des boissons pour différentes fonctionnalités et applications.

Dans la région Asie-Pacifique, la taille du marché est en plein essor, grâce à l’évolution des habitudes de consommation alimentaire des consommateurs influencés par l’augmentation du revenu disponible. La Chine devrait s’attendre à atteindre la position de leader dans la région, en raison de l’utilisation intensive des produits dans le secteur de l’alimentation et des boissons. La population en plein essor et l’abondance des principales matières premières disponibles dans le pays ajoutent également à la force du marché. Les Philippines se trouvent être le plus grand producteur de carraghénane et l’un des principaux exportateurs vers d’autres régions.

Mise à jour des nouvelles de l’industrie

Ces entreprises canalisent leurs tentatives de création de nouvelles technologies et de nouveaux produits, en utilisant des techniques innovantes pour produire des produits rentables. Ils s’efforcent également de réduire les risques dans leurs chaînes d’approvisionnement pour respecter strictement les besoins de livraison. Les grandes entreprises multinationales collaborent avec des fournisseurs plus petits pour s’imposer sur les marchés régionaux. Une autre décision stratégique prise par ces entreprises est de se concentrer sur l’expansion de leur capacité de production, pour répondre à l’augmentation rapide de la demande de produits.

Pour illustrer, en juin 2021, CP Kelco, un développeur de renommée mondiale de gammes de produits dont la gomme gellane, la gomme xanthane, la gomme distante et le carraghénane qui sont à base de nature, a mis en place une installation d’innovation. La nouvelle installation fait partie du réseau en pleine expansion d’unités d’assistance technique et d’innovation de l’entreprise. La nouvelle installation dispose également de centres de recherche et développement, d’une usine d’aliments et de boissons, ainsi que d’un espace d’évaluation sensorielle pour effectuer des études sensorielles afin de comprendre les préférences et les goûts des consommateurs.

REMARQUE : Notre équipe de chercheurs étudie le Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, si nécessaire, nous examinerons les empreintes de Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Cordialement entrer en contact pour plus de détails.

