Prévisions du marché mondial du fromage de spécialité d’ici 2030 par pilotes par segment par application, | Nouveau rapport de recherche sur le MRFR.

Perspectives du marché des fromages de spécialité

L’inclinaison des consommateurs vers l’application de divers types de fromage dans leurs produits de restauration rapide et de collations stimule le marché des fromages de spécialité dans cette région. Market Research Future, une entreprise spécialisée dans les rapports de marché liés au secteur de l’alimentation, des boissons et de la nutrition, entre autres, a récemment prévu dans son rapport sur le rapport de recherche sur le marché mondial des fromages de spécialité – Prévision jusqu’en 2030 que le marché affichera un % TCAC exceptionnel au cours de la période de prévision.

Le fromage de spécialité est un type de fromage dans lequel une attention particulière est accordée à la saveur et à la texture naturelles du fromage. Le fromage de spécialité est dérivé de diverses sources de lait telles que le lait de chèvre, le lait de brebis, le lait de vache entier, le lait de vache écrémé et le lait de buffle et c’est une riche source de protéines, de calcium et de phosphore. Dans le fromage de spécialité, l’accent est mis sur les arômes naturels qui y sont ajoutés, tels que les herbes, les épices, les fruits, les noix et autres. Ils sont disponibles en différents types tels que frais, frais vieilli, blanc doux, semi-doux, dur, aromatisé et autres.

La disponibilité d’une large gamme de fromages de spécialité ainsi que l’application croissante de fromages de spécialité dans les produits de restauration rapide, les collations, les produits de boulangerie et autres stimulent la croissance du marché. L’évolution des modes de vie et de consommation des consommateurs est le facteur de soutien de la croissance de la part de marché des fromages de spécialité . De plus, le penchant des consommateurs pour la restauration rapide et les collations dynamise le marché des fromages de spécialité. Cependant, la flambée des prix du lait pourrait entraver la croissance du marché des fromages de spécialité dans les pays en développement.

Dernières mises à jour de l’industrie

Dec 2017 Naturipe Farms, entreprise leader dans le domaine des baies, a été récompensée cette année au New York Produce Show and Conference pour sa gamme de produits Naturipe Snacks qui combine des fruits, du fromage et des noix dans un seul emballage portable.

Juillet 2017 Land O’Lakes a lancé une gamme de poudre de fromage cheddar biologique USDA à l’IFT de Las Vegas pour répondre à la demande des consommateurs d’ingrédients laitiers naturels sans colorants ni colorants alimentaires.

En avril 2017 , Dean Foods Company et KRAFT Macaroni & Cheese ont annoncé leur collaboration stratégique mettant en lumière le lait de marque Dean’s DairyPure et KRAFT Macaroni & Cheese (KMC).

En mars 2017 , Vermont Creamery est devenue une filiale indépendante de Land O’Lakes, basée au Minnesota. Elle continuera de produire ses fromages de chèvre frais et vieillis, son beurre de culture et ses marques de fromages non laitiers à la crémerie de Websterville, dans le Vermont.

Analyse compétitive

Le marché des fromages végétaux est concurrentiel avec les principaux acteurs du marché opérant au niveau mondial. Les principaux acteurs de l’industrie sur le marché ont adopté des stratégies telles que l’expansion géographique, le lancement de produits, les partenariats et les acquisitions. La plupart des entreprises opérant sur ce marché se concentrent sur l’expansion de leurs opérations à travers les zones géographiques, l’augmentation de leurs capacités et l’investissement dans la recherche et le développement pour offrir des produits avec de meilleures fonctionnalités.

Les principaux acteurs du marché mondial des fromages de spécialité sont Bel Brands (États-Unis), ORNUA FOODS NORTH AMERICA INC (États-Unis), BelGioioso Cheese Inc (États-Unis), Arla Foods (Danemark), Kanegrade Ltd. (Royaume-Uni), Kraft Heinz Ingredients ( États-Unis) et Saputo Inc. (Canada) parmi tant d’autres.

Les segments du marché

Le marché mondial des fromages de spécialité a été divisé en type, source, saveur, canal de distribution et région.

Sur la base du type : frais, frais vieilli, blanc doux, semi-doux, dur, aromatisé et autres.

Sur la base de la source : lait de chèvre, lait de vache entier, lait de vache écrémé, lait de brebis et lait de bufflonne

Sur la base de la saveur : herbes, épices, fruits, noix et autres

Basé sur le canal de distribution : basé sur le magasin et non basé sur le magasin

Basé sur la région : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et ROW.

Analyse régionale

Le marché mondial des fromages de spécialité est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde (RoW). L’Europe domine le marché des fromages de spécialité, suivie de l’Amérique du Nord. La consommation croissante de fromages de spécialité dans les snacks et les fast-foods par la population croissante est le principal moteur du marché des fromages de spécialité en Europe. De plus, l’évolution du mode de vie et l’augmentation du revenu disponible dans des pays comme l’Inde, la Chine et le Japon devraient faire croître le marché des fromages de spécialité en Asie-Pacifique. De plus, l’accent mis sur la R&D élargit la gamme de produits fromagers de spécialité qui feront exploser le marché dans le reste du monde.

