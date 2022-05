Analyse du marché des lunettes de soleil et facteur de croissance par segment, par application, par nouveau rapport.

Portée du marché des lunettes de soleil

Market Research Future (MRFR) a étudié le marché mondial des lunettes de soleil 2021 pour la période considérée jusqu’en 2028. Selon l’analyse MRFR, le marché mondial des lunettes de soleil devrait prospérer à un TCAC de 5,16 % au cours de la période considérée. D’ici 2028, la valeur marchande des lunettes de soleil peut atteindre 37,43 milliards de dollars.

Facteurs et contraintes affectant le marché des lunettes de soleil

L’adoption croissante de lunettes de soleil pour protéger les yeux des rayons UV nocifs devrait stimuler la croissance du marché des lunettes de soleil. L’utilité croissante des lunettes de soleil pour renforcer l’attrait du visage peut également contribuer à l’essor du marché. De plus, les grandes entreprises déploient des innovations pour capitaliser sur les designs et les nuances tendance, stimulant ainsi la génération de revenus de la croissance du marché mondial des lunettes de soleil.

La qualité et les teintes des verres sont des critères majeurs influençant la décision d’achat de lunettes de soleil. Ainsi, la disponibilité de verres de verres esthétiques de haute qualité qui répondent aux préférences des clients peut stimuler l’expansion du marché des lunettes de soleil dans les années à venir. Les lentilles sont principalement constituées de polycarbonates et la qualité de la matière première est essentielle à l’efficacité des performances du produit. La disponibilité d’une expertise pour vérifier et contrôler la qualité des matières premières et leur taux d’achat abordable peuvent rapidement stimuler la croissance du marché.

L’introduction de types distincts de verres solaires, tels que les verres polarisés qui aident à éliminer l’éblouissement dû à la réflexion et à la facilité de conduite et d’activités de plein air, peut soutenir la croissance du marché. La disponibilité de lentilles photochromiques qui réagissent bien à la lumière UV peut également inciter l’expansion de la hausse du marché. La prise de conscience croissante de ces avantages et la disponibilité de plusieurs types de verres peuvent jouer en faveur du marché mondial des lunettes de soleil.

L’apparition de COVID-19 a induit une baisse des ventes de lunettes de soleil, car une baisse de l’engagement social, des activités sportives et des activités récréatives de plein air est observée comme mesures prises par les gouvernements du monde entier pour contrôler la contagion. Ainsi, le marché des lunettes de soleil devrait ralentir. Cependant, comme indiqué récemment, on observe une baisse des cas de COVID 19 et le taux de croissance du marché des lunettes de soleil devrait augmenter. De plus, la disponibilité de lunettes de soleil de grandes marques en solde et les remises sur la plate-forme de commerce électronique en plein essor peuvent avoir un impact positif sur le marché mondial des lunettes de soleil.

Évaluation du segment du marché des lunettes de soleil

Le marché mondial des lunettes de soleil Partager a été segmenté en fonction du type, du canal de distribution et de la région. Le marché mondial des lunettes de soleil a été classé, en fonction du type, comme aviateur/pilote, voyageur, rectangle, rond, œil de chat, ovale et autres. Sur la base des canaux de distribution, le marché mondial a été divisé en magasins et hors magasins. Le segment des magasins est divisé en supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, magasins spécialisés et autres.

Étude régionale du marché des lunettes de soleil

Le marché mondial des lunettes de soleil est évalué pour quatre régions clés : l’Amérique du Nord, l’Asie du Moyen-Orient, l’Europe, l’Afrique et l’Asie-Pacifique. En Amérique du Nord, le marché des lunettes de soleil est analysé aux États-Unis, au Mexique et au Canada. En Europe, l’industrie des lunettes de soleil est étudiée pour sa dynamique de croissance au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en France, en Espagne et dans le reste de l’Europe. Dans la région Asie-Pacifique, les moteurs du marché des lunettes de soleil se restreignent et la portée est étudiée pour la Chine, l’Australie, l’Inde, le Japon et la Nouvelle-Zélande, ainsi que le reste de la région Asie-Pacifique.

Le marché des lunettes de soleil dans la région nord-américaine devrait être tiré par les États-Unis en raison de la prise de conscience croissante de la disponibilité des dernières nuances et des modèles de lunettes de soleil conçus pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs du pays. L’augmentation du besoin de lunettes de soleil protectrices à la mode et abordables incite les fabricants à déployer leurs innovations susceptibles de favoriser la croissance du marché nord-américain des lunettes de soleil. Dans la région Asie-Pacifique, de grandes entreprises spécialisées dans les lunettes de soleil lancent leur dernière collection de lunettes de soleil emblématiques avec la promesse de répondre aux exigences des consommateurs en proposant des montures classiques esthétiques à un prix abordable. La présence d’un homme Les acteurs locaux peuvent favoriser les lunettes de soleil de luxe marché dans les années à venir.

Principaux acteurs du marché des lunettes de soleil

Safilo Group SpA (Italie), Luxottica Group SpA (Italie), Wenzhou Eugenia Eyewear Factory (Chine), De Rigo Vision SpA (Italie), Marcolin SpA. (Italie), Revo Holdings, LLC (États-Unis), Marchon Eyewear, Inc. (États-Unis), Randolph Engineering, Inc. (États-Unis), Alexander McQueen Trading Limited (Royaume-Uni), Fielmann AG (Allemagne), Maui Jim (États-Unis ), Eyeking LLC (États-Unis) et Nike, Inc. (États-Unis) comptent parmi les principaux acteurs du marché mondial des lunettes de soleil.

