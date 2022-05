Croissance du marché des désodorisants buccaux, tendances régionales, prévisions d’avenir et d’opportunité jusqu’en 2030

Aperçu du marché des rafraîchisseurs de bouche

Le marché des désodorisants buccaux devrait croître avec un taux de croissance significatif de 5,80 % de 2020 à 2028 et atteindre une valeur marchande de 6440,1 millions d’ici la fin de 2028. Le désodorisant buccal est un produit d’hygiène buccale utilisé pour réduire les mauvaises odeurs buccales. C’est une préférence très courante pour la plupart des consommateurs de choisir un rafraîchisseur de bouche après leur repas ou juste pour changer le goût. Il existe différents désodorisants buccaux disponibles sur le marché, y compris les bandes respiratoires, les bougies aromatisées, les bains de bouche, les chewing-gums, les sprays buccaux et autres.

Dynamique du marché

L’une des principales tendances du marché mondial des rafraîchisseurs de bouche au cours de la période de prévision est une connaissance croissante de l’hygiène buccale. Les problèmes de santé bucco-dentaire tels que les dents tachées, la plaque dentaire, les mauvaises portes et les plaies dans la bouche sont de plus en plus courants à mesure que les gens consomment plus d’alcool, de tabac et de fumée. Au cours de la période de prévision, le facteur aura un impact significatif sur la croissance du marché des désodorisants buccaux. L’industrie des désodorisants pour la bouche vend désormais des produits sans sucre, ce qui suscite l’intérêt des clients soucieux de leur santé et augmente les ventes de désodorisants pour la bouche. Étant donné que l’utilisation de rafraîchisseurs d’haleine est assez courante chez les adultes, les industries ciblent souvent le segment des adultes pour tirer des revenus des ventes de rafraîchisseurs de bouche. Les entreprises de marketing des désodorisants buccaux peuvent attirer davantage l’attention des clients en utilisant des tactiques telles que l’approbation des célébrités, la publicité télévisée et la publicité dans la presse écrite, ce qui propulse la croissance du marché à l’échelle mondiale.

Segmentation du marché

Le type, la catégorie, le canal de distribution et la zone ont tous été utilisés pour segmenter le marché mondial des désodorisants buccaux.

Les sprays buccaux, les bonbons aromatisés, les bandes pour l’haleine, les chewing-gums et autres font partie des divers types de désodorisants buccaux disponibles sur le marché. En raison de l’augmentation du nombre de mâcheurs de chewing-gum habituels et de l’intérêt croissant des consommateurs pour les gommes énergétiques, les gommes fonctionnelles et les gommes nutraceutiques, le segment des chewing-gums devrait dominer le marché mondial des désodorisants buccaux. marché par application . Les fabricants de gommes à mâcher gagnent plus de clients en offrant une variété de variétés, ainsi que de nombreuses tailles et formes de gommes. L’industrie du chewing-gum est également portée par des emballages attrayants. Au cours de l’ère des prévisions, cependant, le segment des sprays buccaux devrait augmenter au rythme le plus rapide. La tendance des consommateurs aux achats impulsifs et la connaissance des soins bucco-dentaires sont deux moteurs majeurs de l’industrie mondiale des sprays buccaux. Les sprays oraux sont précis et faciles à utiliser, avec un flacon pulvérisateur de poche pratique, et sont assez courants chez les clients, ce qui affecte la croissance de l’industrie des sprays buccaux.

L’industrie mondiale des désodorisants buccaux a été divisée en deux catégories : les désodorisants buccaux sans sucre et traditionnels. Étant donné que les désodorisants buccaux traditionnels sont à prix modéré et facilement disponibles dans une variété de saveurs dans tous les points de vente au détail, le segment conventionnel devrait dominer le marché mondial des désodorisants buccaux. Les rafraîchisseurs de bouche sans sucre sont courants chez les diabétiques et les consommateurs qui préfèrent les produits à faible teneur en sucre, de sorte que le segment sans sucre devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période d’évaluation.

Le marché mondial des désodorisants buccaux a été divisé en deux catégories en fonction du canal de distribution : en magasin et hors magasin. Les supermarchés et hypermarchés, les dépanneurs et autres constituent la section en magasin. Le segment en magasin, qui comprend les supermarchés et les hypermarchés, les dépanneurs et autres, devrait dominer le marché mondial, le segment en magasin produisant le plus de ventes en raison de solides réseaux de fournisseurs et d’un attrait élevé pour les produits. En raison des progrès technologiques dans l’industrie du commerce électronique et de la préférence croissante des clients pour les achats en ligne, le segment hors magasin devrait augmenter au rythme le plus rapide au cours de la période d’évaluation.

Aperçu régional

Au cours de l’ère des prévisions, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché des désodorisants buccaux. L’utilisation accrue de désodorisants buccaux par les fumeurs et les consommateurs d’alcool, qui utilisent souvent des désodorisants buccaux après avoir fumé ou bu, stimule le marché des désodorisants buccaux dans la région. La compréhension des consommateurs de l’importance de l’hygiène bucco-dentaire alimente la croissance du marché des désodorisants buccaux dans la région. La présence d’acteurs majeurs du marché qui vendent des rafraîchisseurs de bouche dans une variété de saveurs, de tailles et d’emballages attrayants est un facteur clé du potentiel de croissance lucratif de cette région.

Cependant, l’Asie-Pacifique devrait se développer au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à l’utilisation des désodorisants buccaux, de l’inquiétude accrue concernant l’hygiène bucco-dentaire et d’une campagne de marketing robuste par les fabricants de désodorisants buccaux. L’augmentation des troubles de la santé bucco-dentaire tels que la plaque, les odeurs désagréables, les dents tachées et les plaies dans la bouche alimentent le rince- bouche à base de fluorure croissance du marché des rafraîchisseurs de bouche dans la région, grâce à une augmentation des habitudes alimentaires malsaines telles que le tabagisme, la consommation élevée d’alcool et le tabagisme.

Analyse compétitive

Certains des principaux acteurs du marché mondial des désodorisants buccaux sont Nestlé (Suisse), Ferrero (Italie), Perfetti Van Melle Group BV (Italie), Cipla Inc. (Inde), Mondelēz International (États-Unis), Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis), Harsh Nutricare (Inde), Mars Incorporated (États-Unis), Ferndale Confectionery Pty Ltd. (Australie), Haribo GmbH & Co. Kg (Allemagne), Leaf Holland BV (Suède), Zed Candy (Irlande), The PUR Company Inc. (Canada), Hager Worldwide. (États-Unis), INVENTZ Lifesciences (Inde).

