Marché des brosses à dents en bambou | Rapport d’analyse de l’analyse globale de l’industrie par région.

Perspectives du marché des brosses à dents en bambou

Selon l’analyse de Market Research Future (MRFR), la taille du marché de la brosse à dents en bambou devrait croître à un taux de TCAC de 8% au cours de la période de prévision et atteindre 1370,5 millions USD.

Les préoccupations croissantes concernant la pollution par le plastique devraient être un facteur important du marché mondial des brosses à dents en 2020. La recyclabilité facile du bambou est susceptible de freiner l’utilisation du plastique, ce qui devrait augmenter la demande de bambou et renforcer le marché. L’imposition de politiques anti-plastiques et de règles strictes est susceptible d’augmenter la demande de brosses à dents, ce qui peut propulser le marché. En outre, la nature biodégradable de la brosse à dents devrait accroître sa demande, ce qui devrait élargir le marché au cours de la période considérée. En dehors de cela, la prévalence croissante des maladies des dents et des gencives exigeant une hygiène dentaire appropriée peut augmenter la demande de brosses à dents et stimuler le marché au cours de la période de prévision.

D’autre part, l’innovation limitée des produits et la popularité des brosses à dents en plastique à faible coût sont susceptibles d’entraver l’expansion du marché au cours de la période de prévision. Cependant, la sensibilisation croissante à l’hygiène bucco-dentaire, ainsi que les facteurs mentionnés précédemment, devraient accroître la demande de brosses à dents et développer le marché.

Analyse COVID-19

La propagation du coronavirus a entraîné une crise mondiale dans le monde entier et a perturbé la production de produits de soins personnels dans le monde entier. En raison de la propagation rapide du virus, le gouvernement du monde entier a mis en place un verrouillage pour minimiser la propagation, et il a joué un rôle crucial en entravant le marché des brosses à dents. Le confinement a également eu un impact négatif sur les fabricants de diverses industries. En raison du confinement, les travaux de production ont été interrompus, ce qui a entraîné un manque de demande sur le marché. De plus, les supermarchés et les hypermarchés se concentrent uniquement sur la fourniture d’articles essentiels à leurs clients, et une brosse à dents n’est pas un article essentiel parmi les clients. De plus, le prix des brosses à dents est élevé par rapport aux brosses en plastique, et en raison de la crise du COVID-19, les gens étaient financièrement instables, ils ont donc choisi de ne pas investir leur argent dans de tels articles. Enfin, les fabricants ont rencontré des difficultés dans le transport des articles en raison des restrictions de voyage. Tous ces facteurs ont contribué à la demande de brosses à dents et l’ont entravée.

Segmentation du marché

L’analyse segmentaire du marché mondial des brosses à dents écologiques est effectuée par l’utilisateur final et les canaux de distribution.

Les segments du marché mondial des brosses à dents basés sur les utilisateurs finaux sont les adultes et les enfants. Entre ces deux segments, le segment adulte devrait être un segment plus important en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs. D’un autre côté, le segment des enfants devrait connaître une croissance plus rapide en raison des qualités antimicrobiennes du bambou, qui peut être un excellent matériau pour les brosses à dents pour enfants.

Les segments du marché mondial des brosses à dents basés sur les canaux de distribution sont en magasin et hors magasin. Le segment des magasins est sous-segmenté en magasins, supermarchés et hypermarchés. Entre ces deux segments, le segment non basé en magasin devrait acquérir le TCAC le plus élevé en raison de la portée et de la croissance croissantes des plateformes de vente au détail en ligne.

Analyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde (RoW).

Selon l’évaluation, le marché mondial devrait être dominé par l’Amérique du Nord en raison de l’adoption croissante de produits dentaires biodégradables et respectueux de l’environnement. L’implantation d’acteurs de renom dans la région est susceptible de renforcer encore la force du marché grâce au lancement de nouveaux produits.

La région APAC devrait être le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante à l’hygiène bucco-dentaire. En outre, la préoccupation croissante envers l’environnement devrait augmenter la demande de brosse à dents dans la région. Le rôle des économies émergentes comme l’Inde, la Chine et le Japon est notable en raison du développement continu en cours.

L’Europe devrait acquérir une part de marché importante au cours de la période de prévision en raison de la notoriété croissante de la brosse à dents. En outre, la nature biodégradable du bambou devrait stimuler davantage le marché régional.

La région MEA devrait acquérir une petite part de marché des brosses à dents en bambou au cours de la période de prévision. Le manque de sensibilisation devrait entraver l’expansion du marché régional.

Joueurs clés

Les acteurs renommés sur le marché mondial des brosses à dents sont The Humble Co. (Suède), Boobam (États-Unis), BlueRock Products Ltd. (Royaume-Uni), Anything but Plastic (Royaume-Uni), Nature & My Limited (Royaume-Uni), The Green Root (Canada). ), Bamboo Brush Co. (Australie) et Mother’s Vault (États-Unis).

REMARQUE : Notre équipe de chercheurs étudie le Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, si nécessaire, nous examinerons les empreintes de Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Cordialement entrer en contact pour plus de détails.

