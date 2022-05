Marché des agents de protection des grains : analyse de l’industrie, prévision d’un nouveau rapport de recherche.

Prévisions du marché des protecteurs de grains

Market Research Future (MRFR) révèle que le marché des protecteurs de céréales devrait toucher 750 millions USD d’ici 20027. On pense également que le marché mondial montera en flèche à un rythme modéré d’environ 5% de 2020 à 2027.

Moteurs de croissance et défis

La récolte des céréales nécessite quelques mesures, notamment la protection contre une multitude de facteurs externes, notamment les ravageurs, les champignons, les maladies, la fertilité, les mauvaises herbes et de nombreuses conditions météorologiques inévitables. Pour solidifier le niveau de protection des grains contre ces défis, les producteurs adoptent des protecteurs de grains. Les insectes nuisibles tels que les charançons, les coléoptères, les foreurs des céréales et les papillons nocturnes ont des effets néfastes et néfastes sur les cultures et de nombreux produits agricoles.

Les protecteurs de grains aident à freiner l’escalade de plusieurs maladies des plantes, mauvaises herbes et ravageurs. La pression croissante exercée sur les agriculteurs pour obtenir des prix des céréales plus élevés et la prise de conscience croissante parmi eux des protecteurs de céréales, en particulier dans les régions en développement telles que l’Asie-Pacifique, peuvent se traduire par une génération de revenus substantiels au cours des années suivantes.

L’ industrie des produits de protection des céréales va encore gagner en dynamisme grâce à l’essor des avancées techniques qui se traduira par le lancement de produits très innovants. Le marché mondial est extrêmement concurrentiel, dans lequel la majorité des petites et grandes entreprises se livrent à des activités de fusion et d’acquisition dans diverses parties du monde pour obtenir un meilleur classement. Le lancement de nouveaux protecteurs de céréales plus avancés par les plus grandes marques devrait également bénéficier dans une large mesure à l’industrie mondiale. Par exemple, en avril 2021, Corteva Agriscience a introduit un fongicide appelé Inatreq sur le marché irlandais, qui sera disponible sous les marques Peacoq, Aquino et Questar. Le nouveau fongicide aidera à lutter contre les maladies des cultures comme la rouille jaune et la septoriose tout en favorisant les rendements.

Revue segmentaire

Offrir des détails détaillés sur le marché des protecteurs de céréales Share , le rapport MRFR a dressé le profil de quelques segments majeurs, notamment le type, le ravageur cible ainsi que le type de grain.

Les différents types de grains de distillerie séchés disponibles sur le marché mondial sont biologiques, physiques et chimiques. Les types chimiques de protecteurs de grains sur le marché sont les rodenticides, les insecticides et autres. La demande la plus élevée est générée pour les protecteurs chimiques des grains et, par conséquent, le segment est censé capturer la part la plus élevée. La forte demande est le résultat de la grande efficacité de ces types par rapport aux types biologiques et physiques. De plus, la plupart des fabricants proposent de vastes gammes de composés à base de produits chimiques tels que les rodenticides, les fumigants de céréales et les insecticides qui sont utilisés dans les espaces de stockage pour lutter contre les ravageurs tels que les rongeurs, les espèces fongiques et les insectes.

Le marché des protecteurs de céréales, concernant le ravageur cible, s’adresse aux insectes, rongeurs et autres. Les insectes qui attaquent principalement les grains comprennent les charançons, les foreurs des grains, les coléoptères et autres. Le segment à base d’insectes a obtenu la première place sur le marché compte tenu du nombre croissant d’infestations ainsi que des dommages causés aux espaces de stockage par les insectes.

Les types de céréales pris en compte dans le rapport sont le maïs, le blé, le riz et autres.

Aperçu régional

Le marché des protecteurs de céréales peut être séparé par région concernant l’Europe, l’Asie-Pacifique/APAC, l’Amérique du Nord et l’emprise/le reste du monde.

L’Amérique du Nord devrait acquérir la position de leader sur le marché mondial entre 2020 et 2027, compte tenu du nombre élevé d’entrepôts de céréales ainsi que d’usines de transformation de céréales situées dans la région. Le besoin croissant de protéger les grains entreposés dans les entrepôts devrait stimuler la demande de protecteurs de grains en Amérique du Nord. L’explosion démographique ainsi que la réduction des terres arables ont soulevé des inquiétudes concernant la sécurité alimentaire ainsi que la sécurité dans la région. En outre, l’augmentation des cas de détérioration des céréales due aux manifestations de ravageurs a stimulé les ventes de produits chimiques de fumigation dans la région et se traduira par une génération de revenus plus élevée au cours des années suivantes.

Cependant, les progrès les plus rapides devraient être réalisés par le marché APAC dans les années à venir, compte tenu de la production à grande échelle de la région d’une variété de céréales et de l’augmentation des cas de perte de céréales dans les espaces de stockage. L’Inde est en train de devenir un marché rentable dans la région, car le pays note de fortes manifestations d’insectes tels que le coléoptère khapra, le charançon du riz, le foreur des céréales/céréales à capuchon/du paddy ainsi que la teigne des céréales. Cela a naturellement augmenté le besoin d’insecticides avancés dans le pays.

Principales entreprises

Degesch America, Arysta LifeScience Corporation, Syngenta, Corteva, Sumitomo Chemical, FMC Corporation, UPL, Bayer, Hedley Technologies, Central Life Sciences, Nufarm, BASF SE, sont parmi les principaux fabricants de protecteurs de grains.

Compte tenu de la concurrence intense au sein de l’industrie mondiale, les fabricants adoptent fréquemment des stratégies de marketing pour élargir leur base de consommateurs. Les campagnes publicitaires, les nouveaux lancements et l’innovation de produits sont quelques-unes des principales stratégies employées par les grandes marques pour élever leur classement sur le marché.

Par exemple, en avril 2021, BASF a présenté son dernier rodenticide Selontra, efficace pour freiner les infestations par des rongeurs à haute résistance aux anticoagulants. Le nouveau produit est censé réduire la résistance des rongeurs, un problème qui sévit dans diverses régions du Royaume-Uni depuis plusieurs années.

