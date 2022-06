Le marché des additifs de formulation va exploser | Croissance future de l’industrie mondiale, dernières technologies, demande, opportunités, acteurs clés

Dynamique du marché

L’utilisation croissante de ces additifs dans diverses industries telles que les peintures et les revêtements, la construction, l’automobile, l’électronique, l’impression et l’emballage, et les meubles est le moteur du marché mondial des additifs de formulation. Les peintures et les revêtements sont utilisés dans pratiquement toutes les grandes industries, et le marché de ces additifs dans les peintures et les revêtements est en croissance. Les revêtements architecturaux contiennent ces produits chimiques pour protéger les structures et les composants des bâtiments. En outre, l’utilisation croissante d’additifs de formulation dans des industries telles que les meubles et les revêtements de sol, les aliments et les boissons, ainsi que le pétrole et le gaz est susceptible de stimuler la croissance du marché mondial. La construction s’est développée en raison de l’industrialisation et de l’urbanisation rapides dans les économies du Pacifique en croissance asiatique, ce qui alimente également l’expansion du marché. Le développement de diverses entreprises, y compris le développement, la mécanique et le pétrole et le gaz, les meubles et la surface du sol, etc., peut être crédité pour le développement mondial du marché des additifs de formulation. Ces additifs sont cruciaux pour ces organisations car ils améliorent les qualités de manipulation et les qualités de divers matériaux tout en améliorant l’exécution.

Certaines des raisons agissant comme des contraintes sur le marché des additifs de formulation comprennent la pression croissante sur les fabricants pour fournir des produits rentables et performants, ainsi que la hausse des prix des matières premières. En outre, l’augmentation de la production et des ventes de voitures dans le monde entier est susceptible de stimuler l’expansion du marché tout au long de la période de prévision. La demande de produits est également susceptible d’être alimentée par la demande croissante de gadgets électroniques tels que les ordinateurs portables, les appareils de jeu et les smartphones. L’évolution des modes de vie des consommateurs et leurs revenus discrétionnaires élevés sont à blâmer pour cela.

Au cours de la période de projection, cependant, l’évolution des prix des matières premières devrait étouffer l’expansion du marché.

Télécharger un exemple de rapport gratuit maintenant — https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/6339

Segmentation analytique

Le type, l’industrie d’utilisation finale et la région ont tous été utilisés pour segmenter le marché mondial des additifs de formulation.

Le marché est divisé en agents de dispersion, démoussants, agents de rhéologie, agents mouillants et nivelants et agents filmogènes en fonction de leur type. Un autre facteur susceptible d’aider l’expansion du segment au cours de la période projetée est l’accent croissant mis par les fabricants sur la fourniture de solutions rentables telles que les agents de dispersion sans sacrifier les performances du produit.

Les peintures et les revêtements, la construction, l’automobile, l’électronique, l’impression et l’emballage, les meubles et d’autres industries d’utilisation finale ont été séparés sur le marché. En raison de la demande croissante dans les principaux secteurs, l’industrie des peintures et des revêtements est le moteur du marché. Au cours de la période projetée, la demande d’additifs de formulation devrait être stimulée par l’industrialisation rapide et l’augmentation de la construction commerciale et résidentielle dans le monde entier. La demande de revêtements OEM et de finition automobile devrait également stimuler l’expansion du marché.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien — https://www.marketresearchfuture.com/reports/formulation-additives-market-6339

Aperçu régional

L’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique sont les cinq régions qui composent le marché mondial des additifs de formulation.

En raison de la demande croissante dans les principales industries d’utilisation finale, l’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des additifs de formulation en 2017. La demande de produits dans le secteur de la construction est susceptible d’être alimentée par l’industrialisation rapide de pays émergents tels que la Chine et l’Inde. En raison du faible coût de production, la région Asie-Pacifique offre un potentiel d’expansion pour les fabricants d’additifs de formulation. En Asie-Pacifique, il existe moins de restrictions régissant l’utilisation et la fabrication d’additifs de formulation, ce qui influence la croissance du marché des additifs de formulation.

En raison de la demande importante d’additifs de formulation dans les industries de l’automobile, de l’électronique et de la construction dans la région, l’Amérique du Nord détenait la deuxième plus grande part de marché en 2017. Le développement des industries du bâtiment, des transports et du pétrole et du gaz dans ces régions est principalement à l’origine de cette hausse. En raison du développement croissant des projets de construction et des opérations d’infrastructure, l’industrie de la construction domine le marché global des additifs de formulation.

En raison de l’énorme production et des ventes de pièces automobiles en Europe, le marché est susceptible d’augmenter à un rythme important.

En raison de l’essor de l’industrie automobile au Brésil et en Argentine, l’industrie latino-américaine devrait augmenter considérablement. Avec l’augmentation des activités de construction et d’architecture dans les pays émergents tels que le Brésil, la demande mondiale d’additifs de formulation dans le secteur de la construction ne cesse de croître. En outre, l’augmentation de la demande d’additifs de formulation est due à l’augmentation de la population et à l’urbanisation rapide dans les pays émergents.

En raison de la présence de centres d’infrastructure dans la région, le marché au Moyen-Orient et en Afrique devrait également augmenter.

Parlez à nos analystes pour comprendre l’impact de la COVID-19 sur votre entreprise — https://www.marketresearchfuture.com/ask_for_schedule_call/6339

Analyse concurrentielle

Certains des fabricants opérant sur le marché mondial des additifs de formulation sont BASF SE (Allemagne), Eastman Chemical Company (États-Unis), Evonik Industries AG (Allemagne), Altana (Allemagne), DowDuPont (États-Unis), Cabot Corporation (États-Unis), Allnex Group (Allemagne), Arkema (France), Momentive (États-Unis), Münzing Corporation (Allemagne), Lanxess (Allemagne) et Honeywell International Inc. (États-Unis).

Nouvelles de l’industrie

Milliken & Company, une société de science des matériaux, a acquis Borchers, un pilier de l’industrie des peintures et revêtements. Le vaste portefeuille d’additifs pour revêtements, encres et adhésifs ainsi que sa vaste clientèle seront un ajout bienvenu pour Milliken pour améliorer sa clientèle.

Achat rapide — https://www.marketresearchfuture.com/checkout?currency=one_user-USD&report_id=6339

Market Research Future (MRFR) est une société mondiale d’études de marché qui est fière de ses services, offrant une analyse complète et précise en ce qui concerne divers marchés et consommateurs dans le monde entier. L’approche de MRFR combine les informations exclusives avec diverses sources de données pour donner une compréhension approfondie au client des derniers développements clés, des événements attendus et des mesures à prendre en fonction de ces aspects.

Contactez-nous

Wantstats Research and Media Private Limited

99 Hudson Street,5Th Floor

New York, New York 10013

États-Unis d’Amérique

Ventes: +1 628 258 0071 (US)