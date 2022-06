Rapport sur le marché de l’infodivertissement des sièges arrière automobiles 2022 – À l’échelle mondiale | Taille de l’industrie, part, perspectives, croissance régionale, principaux fournisseurs, scénario de développement et prévisions d’ici 2030

Faits saillants du marché

Le divertissement à l’arrière comprend la navigation, le Bluetooth, le Wi-Fi, la radio, les médias embarqués et d’autres types d’appareils. Le divertissement à l’arrière offre un excellent niveau de fidélité audio, un grand écran tactile, une mise en miroir du smartphone et prend en charge presque tous les types d’appareils multimédias pour améliorer l’expérience du passager. On estime que le marché mondial de l’infodivertissement pour sièges arrière automobiles connaîtra un TCAC de 12,5 % au cours de la période de prévision 2019-2025. L’augmentation de la demande et des ventes d’automobiles, la demande croissante de pièces électroniques dans les automobiles, la croissance du secteur du marché secondaire de l’automobile dans les économies émergentes et la demande croissante de systèmes d’infodivertissement dans les automobiles devraient en outre stimuler la croissance du marché mondial de l’infodivertissement pour sièges arrière automobiles au cours de la période de prévision.

La complexité de la conception et les préoccupations croissantes concernant la sécurité des données, ainsi que les coûts de maintenance élevés de l’infodivertissement des sièges arrière automobiles, devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant, l’analyse de données dans les systèmes d’infodivertissement, les progrès technologiques dans l’infodivertissement automobile pour les sièges arrière, les mises à jour en direct (OTA) pour les systèmes d’infodivertissement intégrés et les technologies avancées telles que les systèmes d’infodivertissement basés sur OLED offrent de nombreuses opportunités d’expansion et de croissance. de ce marché.

Analyse des études de marché

En termes de région, le marché mondial de l’infodivertissement pour sièges arrière automobiles est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché mondial de l’infodivertissement pour sièges arrière automobiles au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la demande de divertissement automobile et numérique et la demande croissante de voitures particulières devrait augmenter la demande et les ventes de véhicules automobiles. infodivertissement aux places arrière. De plus, la région abrite de nombreux fabricants clés d’électronique automobile. D’autre part, l’Europe devrait connaître une croissance significative du marché de l’infodivertissement pour les sièges arrière automobiles. La recherche et le développement croissants par des acteurs clés et la présence d’acteurs majeurs du marché en Allemagne et en France devraient soutenir la croissance du marché de l’infodivertissement pour sièges arrière automobiles au cours de la période de prévision. En outre, les investissements croissants dans le développement de véhicules autonomes et connectés, l’augmentation des réglementations gouvernementales en matière de sécurité en Europe devraient stimuler la demande pour le marché de l’infodivertissement pour sièges arrière automobiles dans cette région au cours de la période de prévision.

Le marché de l’infodivertissement pour sièges arrière automobiles en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante en raison de l’augmentation de la population, de l’augmentation du revenu par habitant et de la croissance de l’industrie automobile. Le reste du monde comprend les régions telles que l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique. Le Moyen-Orient et l’Afrique sont un marché émergent en raison de la demande de véhicules de luxe et d’une augmentation de la demande d’électronique haut de gamme avec des fonctionnalités de sécurité et de commodité intégrées dans les véhicules. L’Amérique du Sud devrait connaître une croissance rapide du marché en raison de l’amélioration des dépenses de consommation et de la baisse des taux d’intérêt dans les pays. Des pays comme le Brésil et l’Argentine contribuent de manière significative à la croissance du marché grâce aux initiatives gouvernementales, qui favorisent le développement rapide de l’industrie automobile.

Portée du rapport

Cette étude donne un aperçu du marché mondial de l’infodivertissement pour sièges arrière automobiles, en suivant trois segments de marché dans quatre régions géographiques. Le rapport étudie les principaux acteurs, fournissant une analyse annuelle des tendances sur six ans qui met en évidence la taille et la part du marché pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde. Le rapport fournit également une prévision, en se concentrant sur les opportunités de marché pour les six prochaines années pour chaque région. La portée de l’étude segmente le marché mondial de l’infodivertissement pour sièges arrière automobiles par système d’exploitation, types de technologie, utilisateur final et région.

Par système d’exploitation

QNX

Linux

Microsoft

Les autres

Par types de technologie

Lecteur multimédia

Systèmes de navigation

Par utilisateur final

FEO

Marché secondaire

Par régions

Amérique du Nord

Asie-Pacifique

L’Europe 

Reste du monde

Joueurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial de l’infodivertissement pour sièges arrière automobiles comprennent KENWOOD Corporation (Japon), Delphi Automotive PLC (Royaume-Uni), VOXX Electronics Corp. (États-Unis), Visteon Corporation (États-Unis), Alpine Electronics, Inc. (Japon), Continental AG (Allemagne), Harman International (États-Unis), Panasonic Corporation (Japon), Pioneer Electronics (États-Unis), Denso Corporation (Japon) et Garmin Ltd (Suisse).

