Le marché du polysilicium se développe à mesure que les bénéfices augmentent | Recherche par taille, opportunités commerciales, meilleurs acteurs, analyse régionale

MRFR (Market Research Future) suggère que le marché du silicium polycristallin devrait prendre un élan considérable entre 2020 et 2030 (période d’analyse).

Boosters importants et défis clés

Avec l’évolution constante des préférences des consommateurs et la montée en flèche du besoin d’un environnement durable et plus propre, l’utilisation de la technologie solaire dans le secteur résidentiel et industriel a augmenté rapidement dans le monde entier. Cela a été favorable pour le secteur des matières premières, y compris le polysilicium. Le polysilicium est également largement déployé dans le secteur de l’électronique, pour la fabrication d’une variété de composants électroniques. Les applications clés sont dans les résistances, les conducteurs, les contacts ohmiques pour les jonctions peu profondes et les circuits intégrés et les portes électroniques (MOSFETS et CMOS). Les industries des semi-conducteurs et de l’électronique sont parmi les principales industries d’utilisation finale sur le marché du silicium polycristallin et sont constamment à l’origine de la croissance. Les progrès techniques et la fabrication et la vente électroniques à grande échelle rendront le marché du silicium polycristallin très lucratif dans les années à venir.

En outre, l’explosion de la population mondiale, l’amélioration du statut économique de divers pays et la demande accrue de gadgets durables et modernes profitent également au marché mondial. Pendant ce temps, le paysage concurrentiel du marché mondial est considérablement intense, étant donné que les entreprises prennent constamment des mesures stratégiques telles que des expansions, des accords et des partenariats pour améliorer leur classement.

Analyse segmentaire

Le marché du silicium polycristallin peut être envisagé pour la technologie de fabrication, l’industrie d’utilisation finale et la forme structurelle.

En ce qui concerne la technologie de fabrication, le marché mondial s’adresse au processus de réacteur à lit fluidisé, au processus de silicium de qualité métallurgique amélioré et au processus Siemens.

Les principales industries d’utilisation finale énumérées dans l’étude MRFR sont l’électronique, la production d’énergie solaire et autres.

Selon la forme structurelle, l’industrie du silicium polycristallin peut être divisée en morceaux, copeaux, tiges et granulés.

Perspectives régionales

L’industrie du silicium polycristallin peut être considérée au niveau régional pour l’APAC ou l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Nord, la MEA ou le Moyen-Orient et l’Afrique ainsi que l’Amérique latine.

L’Asie-Pacifique a pris la tête du marché mondial en 2017 et a maintenu sa série de victoires depuis lors. Il restera au sommet tout au long de la période conjecturée, grâce à l’urbanisation rapide combinée à la demande importante de produits des principaux secteurs d’utilisation finale, notamment l’électronique et l’énergie solaire. La Chine est le premier fournisseur mondial d’installations solaires photovoltaïques et, par conséquent, est devenue un important consommateur de silicium polycristallin. En outre, la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont parmi les principaux producteurs de composants électroniques au monde et, par conséquent, seront des marchés très lucratifs pour le silicium polycristallin dans les années à venir. En dehors de cela, l’Inde a créé des vagues sur le marché régional, soutenues par les efforts importants du gouvernement en termes d’encouragement de l’utilisation de l’énergie solaire. L’accent est mis sur l’attraction d’entreprises étrangères et l’élaboration de politiques et de programmes attrayants à cet égard. Le gouvernement indien autorise 100% des IDE relatifs à la production et à la distribution de projets d’énergie renouvelable, ce qui devrait encourager la participation de plus en plus de fournisseurs internationaux dans le pays. L’une de ces initiatives est le programme Make in India, qui contribue à encourager les investissements dans le secteur des semi-conducteurs et peut entraîner une augmentation de la demande de silicium polycristallin dans les années à venir.

MRFR identifie l’Amérique du Nord comme le deuxième plus grand gagnant sur le marché mondial du silicium polycristallin, compte tenu des efforts constants du gouvernement pour encourager l’utilisation de sources d’énergie renouvelables , y compris l’énergie solaire. L’objectif clé aux États-Unis est de réduire l’empreinte carbone, ce qui devrait favoriser l’industrie du silicium polycristallin dans une large mesure. En outre, la production et la vente à grande échelle d’électronique grand public dans la région donnent également une impulsion significative au taux de croissance du marché du silicium polycristallin.

Enfin, les marchés de la région MEA et de l’Amérique latine devraient connaître une croissance considérable dans les années à venir, en raison de l’urbanisation rapide et de l’industrialisation. Les développements rapides des infrastructures au Qatar et aux Émirats arabes unis assureront également une croissance du marché en douceur dans les années à venir.

Entreprises aisées

Les entreprises aisées sur le marché mondial du silicium polycristallin comprennent Tokuyama Corporation (Japon), Mitsubishi Polycrystalline Silicon America Corporation (États-Unis), Wacker Chemie AG (Allemagne), OCI Solar Power LLC (États-Unis), Hemlock Semiconductor Operations et Hemlock Semiconductor (États-Unis), Daqo New Energy Corp. (Chine), GCL-Poly Energy Holdings Limited (Chine), REC Silicon ASA (Norvège), Qatar Solar Technologies (Qatar), SunEdison Inc. (États-Unis), Osaka Titanium Technologies Co. Ltd (Japon), pour n’en citer que quelques-uns.

Dernières mises à jour

Mars 2021

Xinte, un développeur de silicium polycristallin renommé basé en Chine, prévoit de créer une unité de production de 100 000 tonnes par an dans la ville de Baotou, dans le nord de la Chine, en réponse à la demande croissante dans les secteurs des semi-conducteurs et du photovoltaïque. Cette unité produira près de 99 050 tonnes par an de polysilicium de qualité électronique ainsi que quelques sous-produits tels que le trichlorosilane, l’hydroxyde de sodium et le matériau de tête de carbone.

