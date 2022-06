La taille du marché de la gestion de flotte en plein essor dans le monde à un TCAC de 11 % d’ici 2030 | TomTom NV, Fleetmatics Group PLC, IBM Corporation 

Le marché mondial de la gestion de flotte ne cesse de croître, principalement en raison de la demande croissante de supports de communication améliorés, de solutions de surveillance des performances et de sécurité et de sûreté des véhicules. En outre, la croissance des opérations de flotte, en particulier dans les pays émergents, et une augmentation de la demande de véhicules électriques, font grimper les parts de marché. L’augmentation de l’utilisation des téléphones portables et de la technologie GPS stimule la demande du marché.

De plus, les développements des technologies de connectivité des véhicules 3G/4G et 5G alimentent la croissance du marché. Simultanément, la pénétration des véhicules autonomes et semi-autonomes et la croissance des systèmes de suivi des véhicules basés sur le cloud computing augmentent la taille du marché.

Avec les avancées croissantes des technologies de communication, le marché devrait atteindre des sommets significatifs au cours des prochaines années. À cet égard, Market Research Future (MRFR) indique que le marché mondial de la gestion de flotte devrait enregistrer un TCAC de 11 % d’ici l’année de prévision 2030.

La gestion de flotte est le processus de gestion des flottes dans une organisation. Il utilise un logiciel pour vérifier les diagnostics du véhicule, le comportement du conducteur et la surveillance des actifs. Il trouve une application dans les secteurs de la gestion des déchets, du pétrole et du gaz, de la construction, de la chimie, de l’exploitation minière, de la vente au détail et de la logistique, des services publics et des transports publics et privés.

Le rapport sur le marché mondial de la gestion de flotte par Market Research Future (MRFR) prévoit des projections de revenus et de croissance pour la période de 2018 à 2023 (période de prévision) en examinant les moteurs, les opportunités, les obstacles et les défis. La pandémie de COVID-19 et ses effets sur l’industrie sont expliqués de manière exhaustive.

Industrie/ Innovation/ Actualités liées

06 octobre 2021 – CalAmp, une société d’intelligence connectée, a annoncé que sa filiale, Tracker Network (UK) Limited, a lancé un nouveau logiciel de gestion de flotte et d’actifs au Royaume-Uni, nommé CalAmp iOn. Le déploiement du logiciel iOn de CalAmp permettrait aux opérateurs de flottes commerciales au Royaume-Uni de suivre le comportement des conducteurs et l’utilisation des véhicules et de gérer les actifs portables via une plate-forme unique et facile à utiliser.

Marché mondial de la gestion de flotte – Analyse concurrentielle

Très concurrentielle, la gestion de flotte apparaît fragmentée du fait de plusieurs acteurs bien implantés détenant une part de marché conséquente. Pour gagner une plus grande part concurrentielle, les acteurs intègrent des stratégies d’acquisition, de collaboration, de partenariat, d’expansion et de lancement de produits et de technologies.

Principaux acteurs :

Parmi les principaux acteurs du marché mondial de la gestion de flotte figurent l’US General Services Administration, TomTom NV, Fleetmatics Group PLC, IBM Corporation, Telogis, Freeway Fleet Systems, AT&T Inc., ID. Systems, Navico, Grupo Autofin de Monterrey, MiTAC International Corporation, Trimble Transportation & Logistics, Cisco Systems, Uber Technologies, Grab, Scope Technologies, Didi Chuxing, Troncalnet, Ola Cabs, FAMSA, DC Velocity, Agence GNSS européenne (GSA), Flotte Robo Fleet Management Solutions, entre autres.

Global Fleet Management Market – Segments

The report is segmented into types, components, technologies, end-users, and regions. The type segment is sub-segmented into light commercial vehicles, heavy commercial vehicles, aircraft, railways, watercraft, and others. The component segment is sub-segmented into solutions and services.

The sub-segment solution is bifurcated into driver management solutions, operation management solutions, driver management solutions, and others. Similarly, the sub-segment service is bifurcated into after-sales services, claim inspection services, vehicle tracking/follow-up services, customer relationship management (CRM), and others.

Le segment technologique est sous-segmenté en systèmes GNSS (satellite) et cellulaires. Le segment des utilisateurs finaux est sous-segmenté en commerce de détail, transport, logistique, automobile, construction, pétrole et gaz, énergie, fabrication, gouvernement, recherche et développement, cabinets de conseil et autres. Le segment régional est sous-segmenté en Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe et Reste du monde.

Marché mondial de la gestion de flotte – Analyse régionale

L’Amérique du Nord est en tête du marché mondial de la gestion de flotte, avec la forte présence de fournisseurs de technologies clés et d’unités opérationnelles dans la région. La disponibilité de technologies sophistiquées dans la région stimule la croissance du marché.

De plus, l’adoption croissante des services GPS et des services basés sur le cloud stimule la croissance du marché régional. L’utilisation croissante des services de navigation dans la région donne une impulsion significative à la croissance du marché régional. De plus, la prolifération des smartphones offre d’énormes opportunités dans toutes les entreprises.

