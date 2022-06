Market Research Future (MRFR) confirme que le marché mondial des relais automobiles devrait atteindre une valorisation significative, augmentant à un TCAC impressionnant au cours de la période d’évaluation. L’essor du marché des relais automobiles est également attribué à l’augmentation du système de sécurité et de confort. Les systèmes de sécurité utilisés pour augmenter la sécurité et le confort dans un véhicule nécessitent des relais automobiles.

Le marché mondial des relais automobiles perçoit une hausse constante de ses revenus. Les relais automobiles jouent un rôle important dans le véhicule en augmentant les performances et la durée de vie des composants. Ils permettent à un courant électrique contrôlé de circuler dans le circuit en contrôlant la volatilité du flux de courant. En conséquence, il existe différents types de relais automobiles utilisés dans les véhicules, ce qui stimule la croissance du marché.

L’utilisation croissante des composants électroniques dans les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires justifie la taille du marché. En outre, les intégrations croissantes de divers systèmes automobiles tels que les systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS) et les systèmes de direction électrique qui nécessitent un flux de puissance contrôlé d’un circuit à un autre créent une vaste demande sur le marché.

L’amélioration des normes de sécurité des véhicules et l’augmentation de la demande pour une sécurité accrue des véhicules favorisent la demande de relais automobiles avancés. De plus, la prolifération des composants électroniques et l’adoption de technologies de pointe, parallèlement à la croissance des ventes de véhicules électriques, augmentent la taille du marché des relais automobiles. L’utilisation accrue des relais automobiles dans les systèmes de sécurité entraînerait une nouvelle croissance du marché au cours de la période de prévision.

Industrie/ Innovation/ Actualités liées :

04 novembre 2020 — — Panasonic Corporation (Japon) a annoncé avoir miniaturisé ses relais automobiles 60A de la série TT dans des boîtiers de 17,8 x 13 x 16 mm. Les relais 60A pour l’automobile prennent en charge la commutation de 60A à 14Vdc (contact NO) et sont adaptés aux boîtes de jonction intelligentes dans tout un véhicule. Ces boîtes de jonction à la pointe de la technologie constituent un véritable bond en avant en termes de structure de commutation, augmentant considérablement la part globale des relais montés sur circuit imprimé.

Marché des relais automobiles – Analyse concurrentielle

Très concurrentiel, le marché du relais automobile apparaît fragmenté avec la présence de plusieurs acteurs notables du secteur. Ces acteurs adoptent des approches stratégiques telles que les fusions et acquisitions, la collaboration, l’innovation et le renforcement de la marque pour gagner une plus grande part concurrentielle.

Principaux acteurs :

Les principaux acteurs du marché des relais automobiles sont Omron Corporation (Japon), TE Connectivity Corporation (Suisse), Panasonic Corporation (Japon), Hella KGaA Hueck & Co. (Allemagne), Fujitsu (Japon), Denso Corporation (Japon), ABB Group ( Suisse), American Zettler (États-Unis), Eaton Corporation plc (République d’Irlande), NEC Corporation (Japon), Sharp Corporation (Japon), Nippon-Aleph (Japon), Mouser Electronics, Inc. (États-Unis) et Daesung Electric ( Inde), entre autres.

Marché des relais automobiles – Segmentation

Le rapport est segmenté en type, type de charge, type de véhicule électrique et région. Le segment de type est sous-segmenté en PCB, Plug-In, High Volt, Protective et Time. Parmi ceux-ci, le relais PCB du sous-segment détient la plus grande part de marché, témoin de l’utilisation croissante de ces relais dans des applications telles que le régulateur de vitesse, la direction électrique, les vitres électriques et le toit ouvrant.

Le segment de type de charge est sous-segmenté en petite charge, charge moyenne et charge lourde. Parmi ceux-ci, le sous-segment charges lourdes détient la plus grande part de marché en raison de la capacité à supporter des charges de forte puissance dans le système électronique. Le segment des types de véhicules électriques est sous-segmenté en véhicules électriques hybrides, véhicules électriques hybrides rechargeables et véhicules électriques à batterie. Par régions, le marché est sous-segmenté en Asie-Pacifique, Amériques, Europe et reste du monde.

Marché des relais automobiles – Analyse régionale

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des relais automobiles en raison de la demande croissante de véhicules électriques dans la région. Les pays émergents de l’APAC, tels que l’Inde, le Japon et la Chine, sont des centres de fabrication automobile, ce qui entraîne une augmentation de la production de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires. En outre, la demande croissante de véhicules électriques augmente la taille du marché, augmentant les utilisations des relais automobiles.

L’Amérique du Nord s’empare de la deuxième plus grande part du marché mondial des relais automobiles. La région est un marché prometteur pour les technologies d’entretien automobile, qui, parallèlement à la production croissante de véhicules de luxe, favorise la demande de relais automobiles. De plus, les investissements importants des équipementiers pour développer les véhicules électriques influencent la part de marché de la région en créant une demande importante pour les relais automobiles.

L’Europe représente une part importante du marché mondial des relais automobiles. La région est la plaque tournante mondiale des véhicules de luxe et haut de gamme, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché. De plus, l’évolution vers la mobilité électrique a conduit les fabricants de véhicules électriques à intégrer de nouvelles technologies de relais compatibles avec la voiture. La croissance constante de l’industrie automobile et la demande du secteur des transports justifient la croissance du marché.

