Le potentiel élevé de changement d’étagère offert par la transmission automobile peut stimuler l’expansion du marché de la transmission automatique automobile en 2022, révèle Market Research Future (MFRF). La grande efficacité du processus de transmission de la puissance du moteur aux roues, automatiquement par le changement des rapports de démultiplication, peut ajouter un avantage concurrentiel au marché mondial des systèmes de transmission automatique automobile. Avec l’aide du système de transmission automatique automobile, un véhicule peut se déplacer d’un point à un autre sans qu’il soit nécessaire de changer de vitesse manuellement.

La réduction du travail manuel et l’augmentation de la commodité des opérations peuvent agir comme de puissants stimulants pour l’essor du marché des systèmes de transmission automatique automobile. Un moteur à combustion interne est utilisé pour provoquer la rotation du système de transmission automatique automobile à haut régime peut soutenir la montée en puissance du marché mondial des systèmes de transmission automatique. La variation de la plage de vitesse et les différentes sorties de couple sont bénéfiques dans le cas où les véhicules se déplacent dans des conditions de trafic intense.

L’augmentation de la population mondiale et l’augmentation de la congestion du trafic peuvent soutenir la croissance du marché de la transmission automatique automobile. Le marché mondial des systèmes de transmission automatique automobile peut croître à un TCAC de 6 % par période de prévision.

Les meilleurs acteurs du marché géant

Aisin Seiki Co. Ltd. (Japon), Allison Transmission Inc. (États-Unis), BorgWarner Inc. (États-Unis), Continental AG (Allemagne), GKN PLC (Royaume-Uni), Eaton Corporation PLC (Irlande), Magna International Inc. (Canada) ), Jatco Ltd. (États-Unis) et Schaeffler AG (Allemagne) comptent parmi les principaux acteurs opérant sur ce marché.

Principaux facteurs d’impact

Le cadre de transmission automobile met en évidence divers gadgets, grâce auxquels des changements de vitesse fluides s’ensuivent. Le couple élevé est transmis du moteur à l’essieu moteur d’une automobile via l’arbre de transmission. Chaque composant, comme les arbres, les engrenages et autres accessoires utiles, est fier de fournir du mouvement à l’automobile. Ces composants donnent de la vitesse à la voiture et sont directement liés au rapport de vitesse des voitures. Toutes ces caractéristiques se sont imposées comme des facteurs essentiels motivant le marché et sa croissance dans une large mesure.

La demande de véhicules à transmission automatique a augmenté au cours des trois dernières années, principalement dans les pays en développement que sont l’Inde et la Chine, en raison de la circulation dense, des embouteillages et des rues surpeuplées. Les moteurs de l’expansion du marché de la transmission automobile sont attribués à la demande croissante de la transmission automatique qui offre une expérience de conduite économe en carburant, légère et confortable dans des situations de congestion du trafic explosives dans les villes en pleine croissance.

Avec cela, la capacité de dépense croissante de la population de la classe moyenne dans les pays en développement, les réglementations strictes pour contrôler les émissions de carburant, la demande croissante de véhicules électriques encourageant l’électrification des systèmes de transmission transforment la croissance de l’industrie à un rythme élevé.

Au contraire, le facteur du coût plus élevé de l’installation de systèmes techniquement avancés et de l’utilisation limitée de la technologie haut de gamme est connu pour limiter les ventes du marché. Cela reviendrait à risquer la croissance du marché pour réduire la période de prévision.

Segmentation du marché : transmission automobile

Le marché mondial de la transmission automobile a en outre été segmenté selon les lignes suivantes :

L’étude segmentée du marché mondial de la transmission automatique offre un aperçu des perspectives de croissance du marché. Le type, le carburant et le type de véhicule sont des paramètres sur lesquels repose l’étude de marché sur les systèmes de transmission automatique automobile.

Dans le segment des types, le marché des systèmes de transmission automatique automobile comprenait la transmission manuelle automatisée (AMT), la transmission à double embrayage (DCT) et la transmission à variation continue (CVT).

Dans le segment des types de véhicules, le marché des systèmes de transmission automatique automobile comprend les voitures particulières, les VHC et les VUL.

Dans le segment des types de carburant, le système de transmission automatique automobile comprend l’essence, le diesel et l’hybride.

Front régional

L’Asie-Pacifique est en tête du marché mondial de la transmission automobile en raison de facteurs tels que la croissance de la production de voitures particulières et de VUL dans les économies en développement. De nombreux équipementiers souhaitent ouvrir des installations de production dans cette région, en particulier dans les pays émergents tels que la Chine et l’Inde.

La région de l’Amérique du Nord est susceptible d’être le deuxième plus grand marché au cours de la période de prévision. La demande croissante de transmission manuelle automatique (AMT) dans la région devrait stimuler la croissance de l’industrie. En outre, les centres de fabrication sophistiqués et le marché en termes de technologie devraient encore renforcer la croissance du marché. De même, le marché nord-américain devrait afficher un rythme d’expansion prometteur déduit du favoritisme pour les véhicules dotés de cadres de transmission sophistiqués, ce qui contribuera à la croissance du marché.

L’Europe se tourne vers le confort et l’efficacité énergétique des véhicules, il y a donc une croissance importante du marché dans ces régions. La nouvelle tendance du marché qui s’est propagée comme une traînée de poudre est celle des systèmes automatiques à n vitesses où n est le nombre de vitesses de marche avant.

En fait, la popularité des véhicules de tourisme dans les économies en développement, principalement en Inde et en Chine, est un bon exemple de la croissance du marché. Le marché de l’Asie-Pacifique va probablement augmenter de la manière la plus gratifiante.

