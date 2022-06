Ammonium Nitrate Market the Most In-Demand Products Across the World and Global Forecast till 2030

Analyse de marché

Le marché mondial du nitrate d’ammonium devrait croître à un TCAC sain entre 2016 et 2023, selon le récent rapport de Market Research Future (MRFR). Le nitrate d’ammonium ou le sel d’ammoniac et d’acide nitrique est un composé chimique presque inodore et incolore soluble dans l’eau. Il se présente sous une forme solide cristalline qui peut être transformée en granulés pour certaines applications spécifiques. En raison de ses caractéristiques séduisantes et de ses multiples avantages, le nitrate d’ammonium a de larges applications dans les engrais, les explosifs et autres.

Divers facteurs contribuent à la croissance du marché mondial du nitrate d’ammonium. Ces facteurs, selon le nouveau rapport MRFR, comprennent l’augmentation des activités de réparation des infrastructures, l’augmentation des activités de construction dans les régions en développement et développées, la croissance des activités minières entraînant une consommation accrue d’explosifs et l’augmentation des activités minières en raison de la consommation croissante de charbon pour la production d’énergie. En outre, la demande croissante d’engrais, qui augmente le besoin de nitrate d’ammonium, augmente la population et augmente la consommation dans les activités de construction et d’explosifs, ajoute également la croissance du marché.

Au contraire, des réglementations strictes établies par des organismes gouvernementaux associées à un impact sur la santé sur le lieu de travail sont des facteurs susceptibles de limiter la croissance du marché mondial du nitrate d’ammonium au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché

Le rapport MRFR offre une analyse segmentaire inclusive du marché mondial du nitrate d’ammonium en fonction de l’application et de l’utilisateur final.

Par application, le marché mondial du nitrate d’ammonium est segmenté en engrais, explosifs et autres. Parmi ceux-ci, le segment des engrais dominera le marché au cours de la période de prévision pour les besoins croissants en engrais afin de répondre à la demande croissante de nourriture.

Par utilisateur final, le marché mondial du nitrate d’ammonium est segmenté en agriculture, carrière, exploitation minière, construction et autres. Parmi ceux-ci, le segment agricole dominera le marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Sur la base de la région, le rapport sur le marché mondial du nitrate d’ammonium couvre les opportunités de croissance et les tendances récentes en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). Parmi ceux-ci, l’Europe sera en tête du marché du nitrate d’ammonium au cours de la période de prévision. Une large utilisation dans les applications d’engrais et d’explosifs, l’augmentation des investissements pour revitaliser le secteur de la construction et une solide base de consommateurs pour différentes industries d’utilisation finale ajoutent à la croissance du marché dans la région. La France, la Russie et l’Allemagne sont les principaux contributeurs de la région.

La région APAC devrait connaître une croissance saine du marché du nitrate d’ammonium au cours de la période de prévision. Le cadre réglementaire sobrement strict, la disponibilité de terrains, de main-d’œuvre et de matériaux rentables, l’augmentation des activités de construction et les réglementations gouvernementales favorables contribuent à la croissance du marché dans la région. D’autres facteurs ajoutant à la croissance du marché dans la région comprennent les industries minières, de la construction et de l’agriculture en plein essor et la demande croissante en Malaisie, au Vietnam, en Corée du Sud, en Inde, au Japon, en Chine et au Bangladesh pour la base de consommateurs croissante.

Le marché mondial du nitrate d’ammonium en Amérique du Nord devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. La demande croissante de nitrate d’ammonium du secteur de la construction, des carrières et des mines, associée à une forte demande du secteur de la défense des États-Unis et du Canada, qui sont les principaux contributeurs de la région, ajoute à la croissance du marché dans la région.

Le marché mondial du nitrate d’ammonium en Amérique latine devrait connaître une croissance moyenne au cours de la période de prévision pour la demande croissante du secteur agricole d’engrais à base de nitrate d’ammonium.

Le marché mondial du nitrate d’ammonium dans la région MEA devrait connaître une croissance remarquable au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante du secteur minier. Les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Oman et le Qatar sont les principaux contributeurs de la région.

Acteurs clés

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial du nitrate d’ammonium comprennent Fertiberia SA (Espagne), Vijay Gas Industry P Ltd (Inde), Orica Limited (Australie), OSTCHEM (Autriche), Yara International ASA (Norvège), Abu Qir Fertilizers and Chemicals Company (Égypte), Austin Powder (États-Unis), San Corporation (Chine), URALCHEM JSC (Russie), Neochim Plc (Bulgarie), Incitec Pivot Limited (Australie), CF Industries Holdings, Inc. (États-Unis), EuroChem Group AG (Suisse) et Enaex (Chili).

