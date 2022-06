Principales tendances du marché mondial des sels industriels ; Publication des prévisions pour 2022-2030

Aperçu du marché

Le marché mondial des sels industriels quadruple rapidement, principalement en raison de l’utilisation de ces sels dans un éventail de domaines d’application dans les principales industries. Disponibles en différents types, les sels industriels trouvent une gamme d’applications principalement dans les industries de l’agriculture, de la santé et de la construction. En raison de ses utilisations étendues, les sels industriels gagnent beaucoup d’importance et d’élan séquentiel sur la plate-forme mondiale.

Compte tenu de la traction importante, le marché est en train de gagner; Market Research Future (MRFR) dans son rapport d’étude récemment publié affirme que le marché mondial des sels industriels augmentera de manière exponentielle, affichant un TCAC stupéfiant au cours de la période estimée.

Effet de levier sur la population croissante dans le monde entier, ce qui a entraîné une augmentation de la demande pour l’approvisionnement alimentaire et une augmentation de la demande sur le marché des sels industriels. En outre, l’application croissante de sels industriels dans des industries telles que le pétrole et le gaz, l’agriculture, le textile, les savons et détergents et les produits pharmaceutiques stimule la croissance du marché dans une certaine mesure.

En outre, certains des facteurs qui agissent comme un vent arrière majeur à la croissance du marché comprennent les industries chimiques en croissance à travers le monde et les utilisations de ces sels dans le traitement chimique de divers produits chimiques et comme exhausteur de colorant pour les textiles lors de la fabrication, du traitement et du raffinage des tissus et des matériaux. Les sels industriels sont également utilisés pour l’adoucissement de l’eau, qui est un autre moteur dominant de la croissance du marché.

D’autre part, des facteurs tels que les préoccupations environnementales et sanitaires associées à l’utilisation intensive de sels industriels dans des applications spécifiques entravent la croissance du marché, limitant leurs utilisations.

Néanmoins, l’augmentation des domaines d’application du sel industriel, tels que dans l’industrie de l’énergie, y compris l’énergie nucléaire et dans les fluides de forage utilisés dans le secteur O & G, devrait soutenir la croissance du marché tout au long de la période considérée.

Marché mondial des sels industriels — Segments

Pour une meilleure compréhension, le marché a été segmenté en quatre dynamiques clés: –

Par Source : Saumure naturelle et sel gemme entre autres.

Par processus de fabrication: extraction conventionnelle, évaporation solaire et évaporation de la casserole sous vide, entre autres.

Par application : Traitement chimique, dégivrage, adoucissement de l’eau, fluides de forage, exhausteur de colorant et remplisseur entre autres.

Par régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe et reste du monde.

Marché mondial des sels industriels — Analyse régionale

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial des sels industriels, se dirigeant vers la demande accrue de diverses industries d’utilisateurs finaux pour un certain nombre de processus, notamment le traitement chimique, le dégivrage, l’adoucissement de l’eau, les fluides de forage, l’exhausteur de colorant et la charge, entre autres.

De plus, des facteurs tels que les avancées technologiques massives devraient aider la région APAC à poursuivre sa domination sur le marché mondial des sels industriels tout au long de la période de prévision 2018-2023. En outre, l’industrialisation et l’urbanisation rapides dans certains pays de l’APAC tels que la Chine, la Malaisie, la Thaïlande, Singapour et l’Inde devraient connaître une croissance généralisée dans les années à venir.

Des pays comme le Brésil, l’Argentine, la Chine et l’Inde sont les principaux consommateurs de sels industriels. Les pays du Moyen-Orient et des États-Unis utilisent des sulfates pour le traitement chimique. Les sels industriels ont de nombreuses applications et sont largement utilisés dans le monde entier.

Le marché des sels industriels dans la région européenne et nord-américaine devrait connaître un taux de croissance élevé en raison de la forte demande des applications de dégivrage ainsi que du traitement chimique dans ces régions. En outre, des facteurs tels que la présence du nombre considérable de gisements naturels et de capacités de production élevées ainsi que la forte demande d’autres régions et pays pour l’exportation de ces sels stimulent le marché du marché dans ces régions.

Marché mondial des sels industriels — Analyse concurrentielle

Très concurrentiel, le marché des sels industriels semble fragmenté avec la présence de plusieurs acteurs de grande et de petite taille. Ce marché présente un fort potentiel de croissance qui attire de nombreux nouveaux entrants sur le marché, ce qui entraîne une intensification de la concurrence.

Les fabricants de sels industriels s’efforcent de répondre à la demande croissante de l’industrie papetière qui est stimulée par les récentes expansions d’usines de pâte et les projets Greenfield, dans le monde entier. Ces acteurs s’assurent de fournir des produits de la meilleure qualité basés sur des technologies innovantes et les meilleures pratiques.

Les acteurs mondiaux du marché des sels industriels veillent à être innovants tout en élaborant les stratégies de marketing. Ceci, en retour, fournit une base de consommateurs solide. Les principaux acteurs se concentrent principalement sur l’acquisition de petits acteurs pour développer leurs activités et pénétrer le marché mondial des sels industriels.

L’expansion est également l’une des stratégies clés suivies par l’acquisition. L’expansion aidera à conquérir le marché principal et à augmenter la capacité de production pour répondre à la demande croissante des consommateurs, contribuant ainsi à l’augmentation des revenus. Les acquisitions et les expansions sont évaluées comme s’ajoutant à plus de 30% de la part de la stratégie et facilitent la pénétration du marché potentiel à travers le monde.

Principaux acteurs :

Les principaux acteurs du marché mondial des sels industriels comprennent Incorporated (États-Unis), Cargill, K+S AKTIENGESELLSCHAFT (Allemagne), Tata Chemicals Ltd. (Inde), Compass Minerals (États-Unis), MITSUI & CO., LTD. (Japon), Groupe Salins (France), INEOS (Royaume-Uni), Dominion Salt (Nouvelle-Zélande), The Bhavnagar Salt & Industrial Works (Inde) et Exportadora de Sal (Mexique), entre autres.

Industrie/ Innovation/ Nouvelles connexes:

22 février 2019 — Un groupe de physiciens de l’Institut Niels Bohr de Copenhague (Danemark) a annoncé avoir trouvé une conception, le réacteur à sels fondus, qui pourrait transformer l’énergie nucléaire en la source d’énergie la plus verte de la planète. Ces chercheurs ont découvert que les réacteurs à sels fondus avaient une simplicité, une élégance et, eh bien, une étrangeté qui plaisaient particulièrement.

Les alternatives standard utilisées dans l’énergie éolienne et solaire ne sont pas suffisantes. Ils ne pourraient pas offrir presque assez d’énergie que le monde exige actuellement. Pourtant, les réacteurs nucléaires conventionnels qui pouvaient répondre aux besoins étaient en principe extrêmement coûteux, potentiellement dangereux et anathèmes pour une grande partie du public.

D’autre part, les utilisations de réacteurs à sels fondus dans l’énergie nucléaire peuvent éviter de cracher une quantité supplémentaire de dioxyde de carbone qui a un impact négatif sur l’environnement, mais fournir cette énergie sans utiliser de charbon et de gaz.

Market Research Future (MRFR) est une société mondiale d’études de marché qui est fière de ses services, offrant une analyse complète et précise en ce qui concerne divers marchés et consommateurs dans le monde entier. L’approche de MRFR combine les informations exclusives avec diverses sources de données pour donner une compréhension approfondie au client des derniers développements clés, des événements attendus et des mesures à prendre en fonction de ces aspects.

