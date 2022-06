Le marché des adhésifs floqués envisage une croissance favorable en raison de la croissance de l’industrie automobile

Analyse de marché

Le marché mondial des adhésifs de flocage devrait toucher une valeur significative à un TCAC élevé au cours de la période de prévision, indique le nouveau rapport Market Research Future (MRFR). Les adhésifs de flocage, en termes simples, sont des produits formulés chimiquement qui sont utilisés dans le flocage, où plusieurs minuscules particules sont déposées sur la surface du textile. Il est fait pour améliorer les caractéristiques globales du produit / substrat qui se traduisent par une meilleure texture, un meilleur attrait et une meilleure apparence. Différentes méthodes sont utilisées pour appliquer des adhésifs de flocage tels que la sérigraphie, le trempage, la pulvérisation et le brossage. Il est sélectionné en fonction de la finition souhaitée et des propriétés caractéristiques. Certaines des caractéristiques clés des adhésifs de flocage comprennent la pigmentation, la résistance aux solvants, la capacité de lavage, l’ignifugation, la flexibilité, entre autres.

Divers facteurs propulsent la croissance du marché des adhésifs de flocage. Ces facteurs, selon le nouveau rapport Market Research Future (MRFR), comprennent des applications croissantes dans différentes industries d’utilisateurs finaux telles que l’emballage, l’impression, les textiles et l’automobile, la demande croissante de produits de luxe et de tissus enduits, le changement de préférence des consommateurs pour les produits décoratifs et de haute qualité, et l’augmentation des dépenses et du revenu par habitant. Parmi les autres facteurs qui stimulent la croissance du marché, citons l’utilisation croissante de matériaux alternatifs, en particulier dans les applications extérieures et intérieures automobiles pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions, la croissance de l’industrie automobile et l’utilisation croissante de matériaux légers par les équipementiers pour se conformer aux réglementations environnementales strictes.

D’un autre côté, la volatilité des prix peut dissuader la croissance du marché des adhésifs de flocage au cours de la période de prévision.

Télécharger un exemple de rapport gratuit maintenant — https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/4849

Segmentation du marché

Le rapport MRFR fournit une analyse segmentaire complète du marché des adhésifs de flocage sur la base de la source, de l’application et du type.

Sur la base de la source, le marché des adhésifs de flocage est segmenté en adhésifs à base de solvant et à base d’eau. Parmi ceux-ci, le segment à base d’eau aura la plus grande part du marché au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’application, le marché des adhésifs de flocage est segmenté en impression, papier et emballage, textile, automobile et autres. Parmi ceux-ci, le segment automobile dominera le marché au cours de la période de prévision.

En fonction du type, le marché des adhésifs de flocage est segmenté en époxy, acrylique, polyuréthane et autres. Parmi ceux-ci, le segment du polyuréthane dominera le marché au cours de la période de prévision.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien — https://www.marketresearchfuture.com/reports/flock-adhesives-market-4849

Analyse régionale

Par région, le rapport sur le marché des adhésifs de flocage couvre les dernières tendances et opportunités de croissance en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). Parmi ceux-ci, l’Asie-Pacifique dominera le marché pendant la période couverte. Les facteurs contribuant à la croissance dans cette région comprennent l’expansion de l’industrie automobile et la croissance de l’industrie textile en Chine et en Inde.

Le marché des adhésifs de flocage en Amérique du Nord devrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande croissante d’adhésifs de flocage du secteur automobile.

Le marché des adhésifs de flocage en Europe devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision. Les facteurs contribuant à la croissance dans cette région comprennent la demande constante de l’industrie automobile, associée à la demande croissante de produits de luxe.

Le marché des adhésifs de flocage dans la région MEA et en Amérique latine devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision.

Parlez à nos analystes pour comprendre l’impact de la COVID-19 sur votre entreprise – https://www.marketresearchfuture.com/ask_for_schedule_call/4849

Acteurs clés

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché des adhésifs de flocage comprennent Union Ink (États-Unis), International Coatings Company (États-Unis), Stahl Holdings BV (Pays-Bas), KISSEL + WOLF GmbH (Allemagne), Lord Corporation (États-Unis), Bostik SA (États-Unis), DowDuPont Inc. (États-Unis), Sika AG (Suisse), H.B. Fuller (États-Unis) et Henkel AG & Co. KGaA (Allemagne). Les principaux acteurs ont adopté différentes stratégies pour prendre pied sur le marché, telles que des partenariats, des fusions et acquisitions, des collaborations, de la recherche et du développement, etc.

Octobre 2019 : Panacol lance un nouvel adhésif UV, Vitralit 7311 FO. Cet adhésif fluorescent orange est certifié selon les normes USP Class VI, ce qui le rend idéal pour divers dispositifs médicaux. L’adhésif acrylique transparent à faible viscosité offrira une excellente résistance de liaison à différents plastiques tels que l’ABS, le PMMA, le PVC, le PC et autres, ainsi qu’à d’autres matériaux, notamment l’acier inoxydable et le verre.

Achat rapide — https://www.marketresearchfuture.com/checkout?currency=one_user-USD&report_id=4849

Market Research Future (MRFR) est une société mondiale d’études de marché qui est fière de ses services, offrant une analyse complète et précise en ce qui concerne divers marchés et consommateurs dans le monde entier. L’approche de MRFR combine les informations exclusives avec diverses sources de données pour donner une compréhension approfondie au client des derniers développements clés, des événements attendus et des mesures à prendre en fonction de ces aspects.

Contactez-nous

Wantstats Research and Media Private Limited

99 Hudson Street,5Th Floor

New York, New York 10013

États-Unis d’Amérique

Ventes: +1 628 258 0071 (US)