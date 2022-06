Advances in Production Techniques Drive a Huge Share of the Global Ink Resins Market

Aperçu du marché

Le marché mondial des résines d’encre est en croissance continue, principalement en raison de l’énorme consommation d’encre d’impression dans les emballages flexibles, le carton et les cartons, ainsi que dans les applications d’impression et de publication. En outre, la demande croissante des principales industries d’utilisateurs finaux telles que les presses à imprimer, les impressions commerciales et industrielles et d’autres génèrent une part considérable du marché. En outre, la demande mondiale croissante d’emballages d’étiquettes pouvant fournir des informations détaillées sur les ingrédients fait grimper la croissance du marché à une hauteur accrue.

Selon Market Research Future (MRFR), le marché mondial des résines d’encre devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période prévue. La croissance des aliments emballés sur le pouce agit comme un facteur clé ayant un impact positif sur la croissance du marché. En outre, des aspects tels que la couleur, le design et l’apparence de l’encre qui deviennent importants pour attirer les clients favorisent la croissance exponentielle du marché. L’évolution des consommateurs vers l’utilisation d’aliments emballés, de boissons et d’autres produits de détail influence la croissance du marché.

En outre, des facteurs tels que le financement substantiel de la R & D pour développer de nouveaux produits, les progrès dans le domaine de l’impression 3D et l’émergence de nouvelles technologies telles que le jet d’encre, l’offset et d’autres devraient donner un coup de pouce au marché de la résine d’encre dans les années à venir. D’un autre côté, la volatilité des prix et l’écart entre l’offre et la demande de matières premières nécessaires à la production de résines d’encre devraient présenter des défis pour la croissance du marché.

Marché mondial des résines d’encre — Segmentations

L’analyse a été segmentée en quatre dynamiques principales pour élargir le champ de compréhension,

Par type : Résine modifiée, cellulose, acrylique, polyamide, hydrocarbure, polyuréthane et autres.

Par processus d’impression: flexographique, lithographique, héliogravure, numérique, typographie et autres.

Par application : Impression et publication, carton ondulé, emballage flexible, etc.

Par régions : Amériques, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Reste du monde.

Marché mondial des résines d’encre — Analyse géographique

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial des résines d’encre. La plus grande part de marché est attribuée à la demande croissante de l’industrie de l’emballage et à l’expansion des capacités de production dans la région. En outre, des facteurs tels que la tendance à la hausse des aliments emballés sur le pouce et des achats en ligne et le marché en plein essor du commerce électronique dans la région stimulent considérablement la croissance du marché.

La présence d’économies émergentes dynamiques dans la région telles que l’Inde, le Japon, la Chine, Singapour et la Corée du Sud a un impact positif sur la croissance du marché régional. Les marchés de l’Inde et de la Chine représentent les principaux actionnaires de cette région, témoins d’une consommation massive de résines d’encre. On estime que l’APAC conservera sa position de leader sur le marché mondial des résines d’encre tout au long de la période d’évaluation.

L’Amérique du Nord se classe au deuxième rang sur le marché mondial des résines d’encre en raison de la croissance fulgurante des aliments emballés, d’autres produits de détail et de la croissance de l’industrie F& B. En outre, la demande croissante d’encres thermodurcissables et à feuilles des industries de l’emballage et de l’impression commerciale stimule considérablement la croissance du marché régional. Les États-Unis sont le premier marché de la région, qui se développe en raison de l’essor du marché du commerce électronique. En outre, des investissements substantiels dans les industries d’utilisation finale stimulent la croissance du marché régional.

Le marché des résines d’encre en Europe observe une croissance constante au cours des deux dernières années. Les principaux contributeurs à la croissance du marché régional sont des pays tels que le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et la Suisse. Les réglementations strictes imposées par les gouvernements régionaux favorisant l’utilisation de résines respectueuses de l’environnement encouragent le développement de matériaux d’encre biosourcés. De plus, les innovations croissantes et les progrès dans les techniques de fabrication favorisent une grande part du marché.

Marché mondial des résines d’encre — Paysage concurrentiel

Très concurrentiel, le marché des résines d’encre semble fragmenté en raison de la présence de plusieurs acteurs à grande et petite échelle. Pour gagner une part concurrentielle significative sur le marché, les acteurs initient des stratégies telles que les fusions et acquisitions, la collaboration et les innovations. Les fabricants s’efforcent de fournir des produits fiables et de haute qualité développés avec des technologies innovantes et les meilleures pratiques de l’industrie.

Ils font des investissements substantiels pour stimuler la R & D nécessaire au lancement du nouveau produit et de la nouvelle technologie et pour développer un portefeuille de produits compétitif en termes de coûts. Pour l’expansion de l’entreprise, ils acquièrent de petites entreprises prometteuses dans les marchés émergents, en se concentrant sur une connaissance optimisée de la situation pour les clients. Les initiatives stratégiques croissantes modifient la structure du marché en augmentant les bénéfices de la société acquéreuse et en réduisant considérablement la concurrence sur le marché.

Principaux acteurs :

Les acteurs leaders du marché mondial des résines d’encre comprennent Arakawa Chemical Industries, Ltd (Japon), BASF SE (Allemagne), DowDuPont Inc (États-Unis), Royal DSM NV (Pays-Bas), Hydrite Chemical (États-Unis), Evonik Industries AG (Allemagne), Lawter (États-Unis), Indulor Chemie GmbH (Allemagne), Arizona Chemical Company, LLC (États-Unis), IGM Resins, Inc. (Pays-Bas), US-Polymers-Accurez LLC (États-Unis) et Kraton Corporation (États-Unis), entre autres.

Industrie/Innovation/Nouvelles connexes :

09 novembre 2019 — Ingevity (États-Unis), un fabricant et fournisseur de produits chimiques et de matériaux de spécialité, a lancé sa nouvelle gamme de résines d’encre respectueuses de l’environnement , AltaPrint. La nouvelle gamme de résines d’encre est développée en utilisant des matières premières plus renouvelables telles que le phénol et la résine de colophane modifiée sans formaldéhyde. Il est conçu pour être utilisé dans les encres thermodurcissables et à feuilles pour les marchés de l’emballage et de l’impression commerciale. Désormais disponible dans le monde entier, la famille de produits AltaPrint offre aux clients une solution plus écologique sans sacrifier les caractéristiques de performance de brillance et de dureté du film. En lançant une gamme de produits aussi innovante, Ingevity a démontré son engagement à répondre aux tendances environnementales et aux exigences réglementaires en constante évolution de l’industrie.

