Applications étendues dans la fabrication de pneus au profit du marché du caoutchouc chloroprène

Market Research Future / MRFR prévoit que le marché du caoutchouc chloroprène pourrait atteindre un TCAC décent de 4% de 2020 à 2027. D’ici la fin de 2027, la taille du marché devrait également atteindre 1,57 milliard de dollars.

Boosters et obstacles du marché

Le caoutchouc chloroprène est bien connu pour son excellente résistance au vulcanisat de gomme soutenue par la cristallisation induite par la déformation. Il présente également un durcissement de stockage élevé en raison d’un taux de cristallisation plus lent tout en présentant des caractéristiques physiques impressionnantes telles que la résistance thermique, la résistance aux intempéries. CR est capable de conserver toutes ces propriétés même à des températures extrêmement basses. Le génie civil ainsi que les activités de construction nécessitent des élastomères de haute performance avec une résistance exceptionnelle aux intempéries, de bonnes propriétés mécaniques et une flexibilité à long terme, pour lesquels le caoutchouc chloroprène est la solution idéale. Il est également utilisé dans les câbles, les produits moulés, les courroies de transmission et les bandes transporteuses, et continuera donc à bénéficier d’une forte demande dans les années à venir. L’augmentation de la production automobile, l’augmentation du nombre d’unités de production de pneus en Asie et en Amérique latine, conformément à l’amélioration de la situation économique, devraient favoriser la consommation de caoutchouc chloroprène au cours des prochaines années.

Étant donné que le CR a une résistance impressionnante à la déchirure et à l’abrasion, il trouve une utilisation exhaustive dans les unités de réfrigération, les systèmes de chauffage et de climatisation (CVC) et diverses autres applications dynamiques. Le marché du caoutchouc chloroprène connaît une croissance saine soutenue par une amélioration socio-économique constante dans les pays en développement. Cela a conduit à une plus grande capacité d’achat de personnes et a entraîné la croissance des principaux secteurs d’utilisation finale tels que le textile, la construction, l’automobile, l’électronique, l’ameublement, etc.

L’épidémie de COVID-19 a créé un énorme déséquilibre dans le rapport entre l’offre et la demande, compte tenu de la réduction de la main-d’œuvre et des interdictions de voyager induites par le confinement. Cependant, les entreprises se concentrent désormais sur l’intégration technique au cours de la chaîne de valeur, ce qui devrait favoriser le quotient concurrentiel. Le déploiement croissant de technologies innovantes telles que les drones, l’Internet des objets (IOT), la robotique, la blockchain, l’intelligence artificielle et l’informatique en nuage devrait changer plusieurs aspects du processus de fabrication du caoutchouc chloroprène, pour le mieux. L’utilisation de ces technologies a considérablement augmenté pour renforcer le niveau de sécurité, favoriser l’efficacité ainsi que la fiabilité et faciliter une surveillance précise tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Analyse segmentaire

Le marché du caoutchouc chloroprène peut être considéré pour la qualité, l’application, le type ainsi que l’utilisateur final,

Les grades discutés dans le rapport comprennent le soufre modifié, linéaire, la résistance à la cristallisation et plus encore. Les grades linéaires ont atteint la première place sur le marché mondial et sont généralement obtenus en utilisant du n-dodécyl mercaptan et parfois, avec l’utilisation de disulfures de xanthogènes. Dans le cas de l’utilisation de disulfures de xanthogènes , l’élastomère est plus facilement transformable et produit des vulcanisats avec de bien meilleures caractéristiques mécaniques.

Les applications de la RC comprennent les fils et les câbles, les revêtements et les adhésifs ainsi que les tuyaux et les tubes. Les applications de revêtement et d’adhésifs du caoutchouc chloroprène sont les plus étendues et ont donc capturé la plus grande part dans l’industrie mondiale. L’augmentation de la consommation de revêtements et d’adhésifs dans les secteurs de l’automobile et de la construction est la principale raison de la forte croissance du segment sur le marché.

Les résines à base de formaldéhyde, l’acrylique, le polyester, l’uréthane, l’époxy et d’autres sont les principaux types de caoutchouc chloroprène disponibles sur le marché mondial.

Les utilisateurs finaux pris en compte dans le rapport comprennent les textiles, l’électronique, l’automobile, l’adhérence (meubles), les chaussures, la construction, pour n’en citer que quelques-uns.

Perspectives régionales

L’industrie du caoutchouc chloroprène a été segmentée géographiquement par rapport à l’Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), à l’Asie-Pacifique (APAC), à l’Amérique latine et à l’Amérique du Nord.

L’Asie-Pacifique captera non seulement le TCAC le plus rapide, mais émergera également comme le marché le plus lucratif pour le caoutchouc chloroprène dans les années à venir. Grâce à la demande effrénée pour le produit en Chine avec des applications étendues dans les composants industriels et l’automobile, le marché régional continuera de bien se porter dans les années à venir. L’explosion démographique ainsi que l’augmentation du taux d’industrialisation ainsi que l’attention croissante des acteurs sur les activités de R&D exhaustives devraient également être favorables. Diverses entreprises de la région s’efforcent de renforcer leur capacité de production, compte tenu de l’augmentation de la demande dans tous les secteurs d’utilisation finale. Ces mesures stratégiques prises par les principaux fabricants ne manqueront pas de jouer également en faveur de l’industrie du caoutchouc chloroprène au cours de la période d’analyse.

Les marchés d’Amérique du Nord et d’Europe devraient profiter de la population toujours croissante et des taux d’industrialisation élevés dans les deux régions. Les innovations technologiques axées de plus en plus sur l’utilisation de la vulcanisation au lieu de la suppression du caoutchouc fumé pendant le processus de production de chloroprène devraient également améliorer la taille du marché dans les deux régions au cours de la période suivante.

Entreprises éminentes

Les principaux concurrents employant de manière proactive des stratégies pour garder une longueur d’avance sur leurs concurrents comprennent Asahi Kasei Chemicals Corporation, Denka Group, DuPont Performance Elastomers, Dow Chemical Company, Showa Denko K.K., Lanxess AG, Chongqing Longevity Salt and Chemical Co. Ltd., Tosoh Corporation, Nairit Plant CJSC, Zenith Industrial Rubber Products Pvt. Ltd., Shanxi Synthetic Rubber Group Co. Ltd., Polymer-Technik Elbe Gmbh, Maclellan Rubber Ltd., Zenith Rubber, Trelleborg AB, ARLANXEO et Polymer-Technik Elbe Gmbh.

