Utilisation croissante dans les industries automobiles pour avoir un impact positif sur la croissance du marché des résines de revêtement

Analyse de marché

Le marché mondial des résines de revêtement devrait croître à un TCAC impressionnant entre 2018 et 2023, selon le récent rapport Market Research Future (MRFR). Les résines de revêtement, également appelées liants, sont des matériaux polymères qui aident à maintenir ensemble les formulations de revêtement et offrent une adhérence aux substrats où le revêtement est appliqué. Certaines de ses applications clés comprennent l’électronique, l’emballage, l’architecture, l’automobile et l’industrie, entre autres.

De nombreux facteurs contribuent à la croissance du marché mondial des résines de revêtement. Ces facteurs, selon le récent rapport Market Research Future, comprennent la demande croissante dans les industries du bâtiment et de la construction et de l’automobile, les progrès technologiques constants, le développement de nouvelles formulations et de nouveaux matériaux, et l’utilisation croissante de peintures et de revêtements dans différentes industries d’utilisation finale.

Au contraire, les fluctuations des prix des matières premières peuvent limiter la croissance du marché mondial des résines de revêtement au cours de la période de prévision.

Télécharger un exemple de rapport gratuit maintenant — https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/6478

Segmentation du marché

Le rapport Market Research Future fournit une analyse segmentaire complète du marché mondial des résines de revêtement en fonction de l’application, de la technologie et du type.

Par type, le marché mondial des résines de revêtement est segmenté en vinyle, polyuréthane, époxy, alkyde, acrylique et autres. Parmi ceux-ci, le segment de l’acrylique sera en tête du marché au cours de la période de prévision pour ses excellentes caractéristiques telles que les caractéristiques de séchage, les caractéristiques de l’eau et des taches, la résistance aux produits chimiques, la rétention de la brillance, la résistance à la saleté et une excellente protection de surface. Les résines acryliques sont principalement utilisées dans les couches de finition, les scellants, les teintures et les apprêts. Sa demande croissante dans différentes industries contribue à la croissance du marché.

Par technologie, le marché mondial des résines de revêtement est segmenté en UV durcis, en poudre, à base de solvant, à base d’eau et autres. Parmi ceux-ci, le segment des poudres dominera le marché au cours de la période de prévision de la demande croissante de revêtements à faible teneur en COV. En outre, son utilisation croissante dans les applications automobiles et industrielles, sa facilité d’utilisation et sa nature rentable, ainsi que ses caractéristiques séduisantes telles qu’une bonne durabilité et une efficacité de transfert élevée contribuent à la croissance du marché.

Par application, le marché mondial des résines de revêtement est segmenté en électronique, emballage, architecture, automobile, industriel et autres. Parmi ceux-ci, le segment architectural aura une part majeure du marché au cours de la période de prévision pour la forte croissance des industries du bâtiment et de la construction où ces résines sont largement utilisées pour les terrasses, les toits et les murs.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien — https://www.marketresearchfuture.com/reports/coating-resins-market-6478

Analyse régionale

Par région, le rapport sur le marché mondial des résines de revêtement couvre les dernières tendances et opportunités de croissance à travers les Amériques, l’Asie-Pacifique (APAC), l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique latine. Parmi ceux-ci, la région APAC aura la part du lion sur le marché au cours de la période de prévision. Les facteurs qui ajoutent à la croissance du marché des résines de revêtement dans la région comprennent l’expansion de l’industrie du bâtiment et de la construction et l’utilisation croissante dans les applications architecturales. La Corée du Sud, la Chine et l’Inde sont les principaux contributeurs dans la région.

Le marché mondial des résines de revêtement en Amérique du Nord et en Europe connaîtra une croissance notable au cours de la période de prévision. Les États-Unis sont le principal contributeur sur le marché nord-américain à la demande croissante de résines durcies aux UV et de revêtements en poudre dans l’industrie sidérurgique et automobile.

Le marché mondial des résines de revêtement en Amérique latine et dans la région MEA connaîtra une croissance considérable au cours de la période de prévision pour l’industrie croissante du bâtiment et de la construction et de l’automobile.

Parlez à nos analystes pour comprendre l’impact de la COVID-19 sur votre entreprise – https://www.marketresearchfuture.com/ask_for_schedule_call/6478

Acteurs clés

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial des résines de revêtement comprennent Ferro Coating Resins (Afrique du Sud), Neville Chemical Company (États-Unis), Nippon Shokubai Co. Ltd (Japon), Westlake Chemical Corporation (États-Unis), Tosoh Corporation (Japon), DIC Corporation (Japon), Aekyung Chemical Co. Ltd (Corée du Sud), Royal DSM NV (Pays-Bas), Wacker Chemie AG (Allemagne), Allnex Group (Allemagne), BASF SE (Allemagne), DowDuPont (États-Unis) et Arkema SA (France). Les principaux acteurs ont intégré des stratégies telles que le lancement de nouveaux produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions et les alliances stratégiques pour créer un créneau sur le marché.

Nouvelles de l’industrie

Février 2020 : IB Roof Systems, fournisseur leader de solutions de toiture en PVC, a lancé ses derniers revêtements acryliques et silicone. De la restauration complète du toit à la réflectivité du toit froid et aux fuites d’eau, ces revêtements rempliront plusieurs fonctions critiques ainsi que l’entretien de tout bâtiment.

Achat rapide — https://www.marketresearchfuture.com/checkout?currency=one_user-USD&report_id=6478

Market Research Future (MRFR) est une société mondiale d’études de marché qui est fière de ses services, offrant une analyse complète et précise en ce qui concerne divers marchés et consommateurs dans le monde entier. L’approche de MRFR combine les informations exclusives avec diverses sources de données pour donner une compréhension approfondie au client des derniers développements clés, des événements attendus et des mesures à prendre en fonction de ces aspects.

Contactez-nous

Wantstats Research and Media Private Limited

99 Hudson Street,5Th Floor

New York, New York 10013

États-Unis d’Amérique

Ventes: +1 628 258 0071 (US)