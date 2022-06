Le marché de l’iode est susceptible de se développer à un CAGR prometteur | Taille, tendances et prévisions

Aperçu de l’industrie

L’étude sur le marché mondial de l’iode par Market Research Future a été menée avec la procédure actuelle dans l’industrie chimique. Le rapport fait également référence à l’influence de la nouvelle pandémie de COVID-19 sur le marché. Le marché de l’iode devrait dépasser la valeur du marché de plus de 1287 millions USD d’ici 2027 tout en enregistrant un TCAC de 4,4% au cours de la période de prévision.

Marché de l’iode: baby-boomers et déclinants

Le marché de l’iode est obliquement lié au PIB de divers pays à l’échelle mondiale en raison de leur application étendue dans la nutrition humaine, les biocides et les applications industrielles. En raison d’une augmentation de la production d’iode dans les régions développées, le marché de l’iode devrait augmenter à un TCAC significatif au cours de la période de prévision en termes de revenus.

MRFR note qu’avec une augmentation anticipée de la production d’iode dans plusieurs régions, les prochaines années et l’apparition d’une carence en iode chez les adultes, ainsi que la demande d’iode dans la région, devraient augmenter au cours de la période de prévision. En dehors de cela, d’autres facteurs importants qui stimulent le marché mondial de l’iode sont l’augmentation de l’utilisation de l’iode comme produits de contraste à rayons X et films polarisants LED / LCD, ainsi que les initiatives gouvernementales visant à renforcer l’utilisation de l’iode dans la nutrition humaine et les additifs pour l’alimentation animale.

L’iode joue un rôle central dans la nutrition animale et humaine en raison de sa capacité à soutenir le fonctionnement des hormones thyroïdiennes, qui est encore un autre facteur primordial qui domine considérablement le marché. En dehors de cela, le marché mondial de l’iode est remarqué pour être actuellement témoin d’une croissance constante qui pourrait se poursuivre dans les années à venir.

En outre, la croissance démographique mondiale, accompagnée d’un nombre plus élevé de personnes vieillissantes ainsi que de la demande croissante d’applications finales, représente les principaux moteurs de croissance. Parmi les applications conventionnelles, les produits de contraste à rayons X, les aliments pour animaux et les produits pharmaceutiques devraient obliger la consommation d’iode. En fait, l’imagerie numérique, l’utilisation dans les films polarisants optiques, les fongicides agricoles et les biocides, etc., constituent les nouvelles applications d’utilisation finale qui alimentent la demande d’iode et stimulent ainsi le marché.

Examen du segment

Par segment du produit, le marché de l’iode a inclus les saumures naturelles, les minerais de nitrite et autres.

Par segment de l’application, le marché comprenait les produits de contraste à rayons X, les polariseurs LCD, la nutrition de la santé, la nutrition animale, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques fluorés, les catalyseurs, les biocides et autres.

Cadre régional

Le marché de l’iode dans la région APAC pourrait croître à un TCAC de 9,0% en termes de revenus au cours de la période de prévision. La région devrait prendre une part de volume d’environ 25,9% du marché mondial de l’iode d’ici la fin de 2024. L’Asie-Pacifique et ses régions en développement, ainsi que l’Amérique du Nord pour aider le marché à atteindre un meilleur volume de génération de revenus.

En termes de valeur, l’Amérique du Nord pourrait également représenter une part importante du marché mondial de l’iode au cours de la période d’évaluation.

Le marché de l’iode a en outre exposé un taux d’adoption important et des préférences de la région européenne. La sensibilisation croissante à l’iode, ainsi que l’augmentation de la consommation de sels iodés, augmenteront encore le taux d’adoption et de demande de télémétrie.

Meilleurs joueurs

Les principaux acteurs du marché de l’iode comprennent Cosayach (Chili), Calibre Chemicals Pvt. Ltd. (Inde), Deepwater Chemicals (États-Unis), Itochu Chemical Frontier Corporation (Japon), Glide Chem Pvt. Ltd. (Inde), Independent Iodine (Belgique), ISE Chemical Corporation (Japon), ISE Chemical Corporation (Japon), Iochem Chemicals Corporation (États-Unis), Zen Chemicals (Inde), ISR Holding (Azerbaïdjan), JSC Isotope (Russie), Eskay Iodine Private Limited (Inde), GODO Shigen Co. Ltd. (Japon) et d’autres.

Développements récents:

Plusieurs développeurs établis, dont IOCHEM et GODO Shigen, ont annoncé leur investissement dans l’expansion des installations de recyclage dans les régions potentielles. Les installations de recyclage sont considérées comme un facteur clé pour éliminer le problème de l’offre et de la demande et efficaces pour obtenir l’iode à partir de ses sources. La disponibilité d’installations de recyclage devrait également stimuler la croissance globale de l’industrie de l’iode.

