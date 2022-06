Étendre les applications de Foundry Coke au profit du marché mondial de Foundry Coke

Aperçu du marché du coke de fonderie

Le marché mondial du coke de fonderie est censé obtenir un TCAC de 4,20% pour s’étendre autour de 3608,0 millions USD avant la fin de 2026. Le coke de fonderie est créé par le réchauffement et le raffinage du charbon. Il est généralement livré dans l’ensemble en utilisant l’une des deux procédures sûrement comprises: le processus de récupération des effets secondaires et la procédure de poulet de chair sans récupération (ou processus de sanctuaire d’abeilles). Aux États-Unis, les fabricants de coke de fonderie utilisent pour la plupart le processus de récupération des effets secondaires. Le processus de sanctuaire d’abeilles plus établi est utilisé dans quelques pays différents, y compris la Chine, comme stratégie de génération importante.

Le coke de fonderie est une sorte de coke uniquement utilisé dans les fonderies de fer comme source de combustible dans les réchauffeurs de voûte pour créer du fer liquide. De plus, ses capacités à la fois comme carburant pour liquéfier le fer et comme source de carbone pour l’article liquéfié. Le fer liquide suivant est utilisé pour fabriquer différentes géométries d’articles en fonte, qui à ce stade découvrent des applications transversales sur différentes entreprises d’utilisation finale. Les points forts indéniables du coke de fonderie qui permettent son utilisation dans les fonderies de fer sont sa faible teneur en débris, sa teneur élevée en carbone, sa valeur de réchauffement élevée, sa structure épaisse, sa haute qualité et sa taille énorme (que le coke métallurgique), ce qui est le plus approprié pour le chauffage à dôme. Il est également extrêmement abordable lorsqu’il est comparé au coke métallurgique car il atteint la température de chauffage nécessaire et donne un meilleur adoucissement à une quantité moindre et moins de temps inférable de sa valeur de réchauffement élevée. Le coke de fonderie découvre une utilisation dans différentes applications, y compris le lancer de pièces de véhicule, le lancer de quincaillerie, la protection et autres.

Cependant, de vastes travaux novateurs ont permis de présenter des substituts du coke de fonderie, ce qui est utilisé pour limiter le développement du marché mondial du coke de fonderie au cours de la période d’estimation.

Analyse concurrentielle :

Certaines des principales entreprises sur le marché mondial du coke de fonderie comprennent ABC Coke (Drummond) (États-Unis), CARBO-KOKS Spółka z o.o. (Pologne), Erie Coke Corporation (États-Unis), Industrial Química del Nalón SA (NalonChem) (Espagne), Nippon Coke Engineering. Co., Ltd (Japon), Italiana Coke s.r.l. (Italie), GR RESOURCE LTD (Chine) et Shanxi Antai Group Co., Ltd (Chine).

Segmentation:

Le marché Foundry Coke est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région.

Par type, le marché mondial du coke de fonderie a été segmenté en teneur en cendres 8%, 8% en cendres 10% et en cendres 10%. Parmi ceux-ci, le segment de la teneur en cendres de 8% a dominé le marché mondial du coke de fonderie en 2018 avec une part de marché de 44,5% enregistrant un TCAC de plus de 5% au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’application, le segment de la coulée de pièces automobiles détenait la plus grande part de marché de 52,6% en 2018 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 4,5% d’ici la fin de 2026.

Analyse régionale :

Au niveau régional, le marché du coke de fonderie est segmenté en Amérique, en Asie-Pacifique, en Europe et au Moyen-Orient, en Afrique. Parmi ceux-ci, le marché de l’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial du coke de fonderie avec une part de 47,1% en 2018 et est considéré comme montrant un modèle de développement comparable au cours de la période de référence. L’industrialisation rapide dans le district suscite l’intérêt des segments de la fonte pour les entreprises de dernière utilisation, par exemple, l’automobile, les substances, le pétrole et le gaz, l’alimentation et les boissons, l’horticulture, les services à la personne et autres, ce qui alimente ainsi le développement du marché des articles dans la région. La Chine est le principal fabricant et acheteur de coke de fonderie à l’échelle mondiale. Le pays détenait la part de marché de 25,6% du marché mondial du coke de fonderie en 2018 et devrait se développer à un TCAC de plus de 5,5% au cours de la période de conjecture.

L’Amérique du Nord était le deuxième plus grand marché local en 2018 inférable du développement de l’activité automobile avec l’utilisation du coke de fonderie dans le traitement des matériaux. Le marché local devrait enregistrer un TCAC de 3,43% au cours de la période de conjecture. Les États-Unis représentaient une part de marché plus élevée par pays en 2018 et on compte sur eux pour inscrire le TCAC le plus élevé de plus de 4,0% au cours de la période de référence. Quoi qu’il en soit, le Canada en 2018 devrait afficher un TCAC d’environ 2,0%.

