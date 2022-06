L’industrie du stockage personnel et d’entrée de gamme recueillera 100 milliards DE dollars, avec un TCAC de 3 0 % d’ici 20à 30 | Impact de la COVID-19 sur le marché

Selon Market Research Future (MRFR), le marché mondial du stockage personnel et d’entrée de gamme devrait atteindre 100 milliards USD à un TCAC de 30% de 2021 à 2028 (période de prévision). Le rapport examine l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial du stockage personnel et d’entrée de gamme et fournit une estimation fiable de la volatilité anticipée de la demande au cours de la période de prévision.

Le stockage personnel et d’entrée de gamme concerne l’utilisation de la technologie pour la conservation et le stockage de données à l’aide d’ordinateurs ou d’autres appareils. Le stockage des données est important, et les consommateurs et les entreprises comptent sur lui pour conserver des informations allant des images personnelles aux informations critiques pour l’entreprise.

Dynamique du marché

Le volume croissant de données numériques est le facteur clé menant à la croissance du marché. La forte prolifération d’Internet est un autre facteur. Les progrès technologiques, tels que IPV6 et 5 G, favorisent la propagation d’Internet. Le nombre de smartphones, de tablettes et d’ordinateurs portables augmente également, ce qui entraîne une augmentation des données générées. Ces données nécessitent une gamme de solutions et de périphériques de stockage et de sauvegarde. En outre, ces appareils sont disponibles à faible coût, ce qui attire un nombre important de clients, ce qui a augmenté l’utilisation du stockage personnel et du stockage d’entrée de gamme.

Divers acteurs impliqués dans l’industrie sont confrontés au défi de l’augmentation de l’empreinte carbone en raison du manque de solutions de centres de données écologiques pour le stockage. Néanmoins, les préoccupations concernant la sécurité et la confidentialité devraient limiter l’adoption et affecter la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le besoin d’analyse de données avec l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) et le besoin croissant de sauvegarde de données offrent des opportunités lucratives aux acteurs de l’industrie mondiale du stockage personnel et d’entrée de gamme.

Segmentation du marché

Le marché mondial du stockage personnel et d’entrée de gamme a été divisé en fonction du produit, du système de stockage, de la technologie et de la verticale.

Sur la base du produit, le marché mondial a été divisé en stockage basé sur le cloud et stockage non cloud. Le segment du stockage hors cloud a également été classé comme disques enregistrables, lecteurs flash, disques durs et disques SSD.

Sur la base du système de stockage, le marché mondial a été classé comme stockage unifié en attachement direct, stockage en nuage, stockage en réseau (NAS) et stockage défini par logiciel (SDS).

Par technologie, le marché mondial a été divisé en stockage magnétique et stockage à semi-conducteurs.

Par verticale, le marché mondial a été divisé en banque, services financiers et assurance (BFSI), éducation et recherche, biens de consommation et vente au détail, informatique et télécommunications, soins de santé et sciences de la vie, services publics, affaires et conseil, gouvernement et défense, médias et divertissement, fabrication et autres.

Analyse régionale

Par région, le marché mondial du stockage personnel et d’entrée de gamme a été segmenté en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique du Nord, en Europe et dans le reste du monde.

Le marché en Amérique du Nord devrait avoir la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision. La demande accrue de l’industrie relativement importante des médias et du divertissement en Amérique du Nord devrait alimenter la croissance du marché régional. Le marché européen devrait être le deuxième plus important au cours de la période considérée en raison du besoin croissant d’analyse de données avec l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique et de la création de start-ups proposant des logiciels de stockage personnels et d’entrée de gamme. L’industrie dans la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période d’évaluation. Les pays en développement comme l’Inde et la Chine et les marchés matures tels que Singapour et le Japon propulsent le développement du marché du stockage personnel et d’entrée de gamme dans cette région. L’industrie dans le reste du monde offre aux fournisseurs de nombreuses opportunités, car la plupart des pays de la région n’ont pas encore mis en œuvre de solutions de stockage personnelles et d’entrée de gamme.

Acteurs clés

Les géants de l’industrie sur le marché mondial du stockage personnel et d’entrée de gamme sont reconnus sur la base de leur pays d’origine, de leur présence dans différentes régions, de leurs progrès significatifs récents, de la diversification des produits et de leur expertise du marché. Il s’agit notamment de Dell Inc. (États-Unis), Toshiba Corporation (Japon), Hewlett Packard Enterprise (HPE) Company (États-Unis), NetApp, Inc. (États-Unis), Hitachi Ltd. (Japon), IBM Corporation (États-Unis), Pure Storage, Inc. (États-Unis), Nutanix, Inc. (États-Unis), Tintri, Inc. (États-Unis), Western Digital Corporation (États-Unis), Simplivity Corp. (États-Unis), Cisco Systems, Inc. (États-Unis), Seagate Technology (États-Unis), Scality , Inc. (États-Unis) et Symantec Corporation (États-Unis). Les tactiques clés adoptées par la plupart des participants sont les partenariats, les accords, les collaborations et le développement de nouveaux produits.

