Le marché de l’analyse des achats devrait croître à un TCAC de 21,9% de 2020 à 2027 | Tendances, analyse, perspectives de l’industrie et impact de la COVID

Analyse de marché

Market Research Future (MRFR) prévoit que le marché mondial de l’analyse des achats atteindra 2,03 millions USD à un TCAC de 21,9% de 2020 à 2027 (période de prévision).

Plusieurs facteurs pour augmenter la croissance du marché

L’analyse des achats est un outil logiciel qui fournit des méthodes quantitatives pour extraire des informations et des résultats significatifs à partir d’ensembles de données. L’analyse des achats fournit des informations détaillées sur les données historiques et permet aux organisations de prévoir les tendances futures à l’aide d’outils d’analyse prédictive. Ces données quantitatives permettent aux organisations d’acquérir un avantage concurrentiel sur le marché grâce à une prise de décision basée sur les données. De plus, l’intégration de l’analytique dans le processus d’approvisionnement permet aux entreprises d’obtenir une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur leurs dépenses.

L’intégration de l’analytique aux tendances technologiques telles que l’Internet des objets (IoT) et l’informatique cognitive devrait accélérer l’adoption du processus d’approvisionnement pour une prise de décision très perspicace. Ainsi, la demande accrue de solutions d’approvisionnement plus efficaces pour améliorer l’efficacité opérationnelle est susceptible de stimuler le marché de l’analyse des achats tout au long de la période d’évaluation. En outre, l’augmentation de la demande de solutions d’approvisionnement basées sur le cloud, ainsi que la croissance de la demande de solutions axées sur les données, devraient stimuler le marché de l’analyse des achats au cours de la période de prévision.

Les progrès technologiques rapides, l’innovation numérique et la robustesse de l’infrastructure cloud ont stimulé la demande de solutions axées sur les données pour aider les organisations à prendre de meilleures décisions. Ainsi, l’analytique joue un rôle clé dans les organisations, leur permettant de réduire les dépenses d’investissement et d’exploitation tout en augmentant considérablement le retour sur investissement (ROI).

Segmentation

Le marché mondial de l’analyse des achats a été segmenté en fonction des composants, du mode de déploiement, de la taille de l’organisation et de la verticale de l’industrie.

Par composant, le marché mondial de l’analyse des achats a été divisé en solutions et services. Le segment des solutions a été sous-segmenté en gestion des contrats, analyse des dépenses, analyse de la facturation, approvisionnement, gestion des fournisseurs, gestion des catégories, etc. En outre, le segment des services a été divisé en services professionnels et services gérés.

Sur la base du mode de déploiement, le marché mondial de l’analyse des achats a été divisé en on-premise et cloud.

En fonction de la taille de l’organisation, le marché mondial de l’analyse des achats a été divisé en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises.

Sur la base de la verticale de l’industrie, le marché mondial de l’analyse des achats a été segmenté en soins de santé et sciences de la vie, commerce de détail et commerce électronique, télécommunications et informatique, énergie et services publics, banque, services financiers et assurance (BFSI), etc.

Obtenez un échantillon gratuit @

https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/7682

Analyse régionale

Géographiquement, le marché mondial de l’analyse des achats a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord a dominé le marché de l’analyse des achats en 2018, mais l’Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période d’évaluation. L’Europe devrait atteindre la deuxième place sur le marché de l’analyse des achats en termes de part de marché au cours de la période d’évaluation.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial de l’analyse des achats au cours de la période de prévision. La croissance du marché peut être attribuée à l’adoption précoce de l’analyse dans le processus d’approvisionnement par les entreprises et à la présence de géants du marché tels que SAS Institute, Inc., IBM Corporation et Oracle Corporation. La nécessité de gérer les politiques de conformité et le renouvellement des contrats peut inciter les responsables des achats à adopter le logiciel.

L’APAC devrait être le segment à la croissance la plus rapide sur le marché de l’analyse des achats au cours de la période d’évaluation. La croissance du marché est attribuée aux investissements importants des fournisseurs pour développer une infrastructure cloud robuste dans les économies émergentes de chine, d’Inde et d’autres pays d’Asie du Sud-Est . Les nouvelles stratégies des entreprises pour réduire les risques commerciaux et augmenter les marges bénéficiaires peuvent aboutir à l’intégration d’un logiciel d’analyse des achats pour le suivi des livraisons et des commandes en attente.

Perspectives concurrentielles

Tamr, Rosslyn Data Technologies, Zycus Inc., BirchStreet, Oracle Corporation, Simfoni, SAP SE, SAS Institute Inc., Tungsten Corporation plc, Genpact, Proactis, Dataction, BRIDGEi2i Analytics, Sievo et IBM Corporation sont des noms importants sur le marché mondial de l’analyse des achats.

Parcourir le rapport complet @

https://www.marketresearchfuture.com/reports/procurement-analytics-market-7682

Rapport d’étude de marché Analyse des achats: Information par technologie (effet Hall, magnéto résistif, réluctance variable), par application (automobile, industriel, aérospatiale et défense, électronique grand public) et par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud) – Prévisions jusqu’en 2030

Rapports sur les tendances

Marché des caméras de sécurité à domicile

Marché des services d’hébergement Web

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR), nos rapports de recherche crus (3R), notre recherche sur l’alimentation continue (CFR) et nos services d’études de marché et de conseil.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux, permettent à nos clients d’en voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Contact:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited)

99, rue Hudson, 5e étage

New York, NY 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com