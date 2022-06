Blockchain sur le marché des télécommunications et des services postaux – Aperçu de la portée actuelle 2030

Aperçu du marché

En raison des progrès croissants de la technologie, plusieurs acteurs du monde des affaires s’adaptent à de nouvelles façons novatrices de répondre aux besoins des consommateurs et d’accroître la valeur marchande dans ce marché concurrentiel. Le marché de la blockchain dans les services de télécommunication et de poste est récemment en croissance en raison de sa protection et de sa sécurité pour les consommateurs en ligne. Le rapport explique les revenus, les positions et la croissance détaillés du marché. La Blockchain dans les services de télécommunication et de poste fait croire aux consommateurs au marché et est très efficace. Les services de communication et de publication blockchain offrent de nombreux avantages à l’entreprise, ce qui peut être un facteur de croissance pour le secteur du marketing. Il réduit le coût d’exploitation et la traction de sécurité, et aussi, la gestion sécurisée des données des consommateurs fait un marché utile. La blockchain dans l’industrie des télécommunications et des services post-services était évaluée à 39,2 millions usd en 2017. Il devrait atteindre la valeur de 641,8% USD au moins d’ici la fin de 2023 et augmenter la taille du marché avec un TCAC énorme au cours de la période de prévision. Blockchain dans les télécommunications et la croissance de l’industrie des services postaux dépend des nombreux facteurs fournis dans le rapport.

Segmentation du marché

La blockchain dans l’industrie des services de télécommunication et de poste est segmentée en cinq catégories: fournisseurs de services, application, taille de l’organisation, service numérique et plate-forme. Le marché est segmenté sur les fournisseurs de services en fournisseurs d’applications et de solutions, fournisseurs d’intergiciels et fournisseurs d’infrastructure et de protocoles. En raison du développement d’infrastructure innovant qui fournit un processus de traction efficace, le fournisseur d’applications et de solutions atteindra un TCAC de 60,6% au cours de la période à venir. En fonction du segment de la taille de l’organisation, il est ensuite divisé en grandes entreprises et PME. Comme on s’attend à ce que les grandes entreprises fassent plus d’investissements à l’avenir, cela retardera la croissance du marché, et les PME présenteront également leur croissance à mesure que de nouveaux acteurs du marché entreront sur le marché. Le segment des applications est divisé en paiement et transaction, gestion de réseau, contrats intelligents, rapports et analyses, OSS ou facturation, et bien d’autres. Alors que les cybercrimes augmentent, le besoin de paiement sécurisé est important, en raison duquel le paiement et la transaction détitiendront un TCAC élevé du segment des applications. Le marché est divisé en services vocaux/de données numériques, transactions d’actifs numériques, services à valeur ajoutée, identité en tant que service, services gérés et services de contenu. Le segment de la plate-forme est divisé en ethereum, IOTA, hyper ledger, hydrachain, chaîne ouverte et blockchain IBM. Les segments présenteront une croissance au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

En raison des plus grandes infrastructures, de nombreux acteurs clés et d’une organisation populaire basée en Amérique du Nord, on s’attend à ce qu’il affiche un TCAC élevé. En outre, les États-Unis sont la région de progrès technologique la plus avancée, ce qui augmente directement la croissance du marché. On s’attend à ce que l’Amérique du Nord détienne un TCAC de 58,9% au cours de la période de prévision. Comme l’Allemagne a récemment fourni une valeur marchande élevée et qu’elle connaît une croissance rapide et qu’il s’agit d’une région importante en Europe, l’Europe connaîtra une croissance au cours de la période de prévision. Plusieurs acteurs de différentes régions tentent de maintenir la taille du marché, ce qui augmentera la croissance de la Blockchain dans l’industrie des services de télécommunication et de poste.

Nouvelles de l’industrie

Nokia est sur le point de lancer des services SaaS pour les compagnies de téléphone et ciblera 3,1 milliards de dollars sur le marché adressable pour assurer la gestion et la sécurité des données.

