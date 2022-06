Rapport sur le marché de l’injection directe d’essence 2022 – Dans le monde entier | Taille de l’industrie, part, tendances émergentes, profils d’entreprise, régions, application et prévisions jusqu’en 2030

Synthèse du marché :

Une étude exhaustive proposée par Market Research Future (MRFR) révèle que la taille du marché mondial de l’injection directe d’essence (GDI) devrait enregistrer un TCAC modéré au cours de la période de projection de 2020 à 2027. La demande croissante de technologies économes en carburant est sur le point de stimuler le l’expansion du marché mondial au cours des prochaines années. GDI est une nouvelle technologie et a déjà gagné en popularité ces dernières années. La trajectoire future du marché, telle qu’elle est assurée par cette étude MRFR, devrait rester attrayante dans les années à venir.

La hausse du prix des carburants a entraîné une augmentation de la demande de technologies qui minimisent le gaspillage de carburant et garantissent une utilisation optimale. Ainsi, GDI devrait attirer une plus grande clientèle au cours des prochaines années. Les revenus devraient monter en flèche pour les acteurs du marché dans les années à venir. De plus, il réduit les émissions de carbone d’un pourcentage considérable. Ceci, à son tour, devrait propulser l’expansion de la taille du marché de l’injection directe d’essence (GDI) dans un avenir proche. La mise en œuvre croissante de lois favorables devrait également accélérer la croissance du marché au cours de la période considérée.

Les fabricants devraient investir dans des technologies innovantes, qui devraient dominer le modèle de croissance de la taille du marché de l’injection directe d’essence (GDI) dans les années à venir. D’autres facteurs qui devraient alimenter la demande de GDI sont l’adoption croissante de carburants alternatifs, la tendance actuelle à la réduction de la taille des moteurs, etc.

Segmentation du marché :

Les segments de la taille du marché mondial de l’injection directe d’essence (GDI), sur la base des composants, sont les injecteurs de carburant, les pompes à carburant, les unités de commande électroniques et les capteurs.

Sur la base du véhicule, la taille du marché de l’ essence à injection directe (GDI) a été divisée en véhicule utilitaire et véhicule de tourisme.

La taille du marché mondial de l’injection directe d’essence (GDI), basée sur la technologie de support, a été divisée en turbocompresseur à essence et GPF.

Analyse régionale :

Une évaluation détaillée de la taille du marché mondial Injection directe d’essence (GDI) au niveau régional et national est couverte dans cette analyse MRFR. Les principales régions identifiées pour l’étude sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Asie-Pacifique (APAC). L’Amérique du Nord est sur le point de dicter la trajectoire de croissance du marché mondial en raison de la demande croissante de véhicules de tourisme. L’Europe devrait également afficher un rythme de croissance substantiel en raison de tendances similaires de la demande de véhicules de tourisme. Ainsi, ces segments régionaux devraient connaître une génération de revenus accrue dans les années à venir.

La croissance robuste observée dans l’industrie automobile en Asie-Pacifique devrait entraîner la croissance de la taille du marché de l’injection directe d’essence (GDI) dans la région dans les années à venir. Les innovations technologiques devraient également profiter à l’expansion du marché au cours des prochaines années.

Tableau de bord compétitif :

Bosch (Allemagne), Delphi (Royaume-Uni), Denso (Japon), Hitachi (Japon), Stanadyne (États-Unis), Magneti Marelli (Italie), MSR-Jebsen Technologies (Chine), Mitsubishi Electric Corp. (Japon), Eaton Corporation ( IRLANDE) et Bajaj Auto (Inde) sont quelques-uns des principaux acteurs de la taille du marché mondial de l’injection directe d’essence (GDI) évalués dans cette analyse MRFR. Les acteurs investissent dans l’expansion de leurs capacités techniques, ce qui devrait intensifier la concurrence sur le marché au cours des deux prochaines années. Les approches telles que les fusions et acquisitions, les accords, les innovations de produits, les partenariats, etc. sont présumées soutenir la forte concurrence sur la taille du marché Injection directe d’essence (GDI) dans les années à venir.

Développements de l’industrie :

En septembre 2019, Delphi Technologies, pionnier dans la propulsion des véhicules et les solutions de rechange, a annoncé le lancement du système GDi (Gasoline Direct Injection) à plus de 500 bars. Le produit est conçu pour réduire les émissions de particules jusqu’à 50 %. Il élimine le besoin de reconceptions coûteuses du moteur pour la plupart des applications.

Questions clés abordées par le rapport

Quelle était la taille historique du marché ?

Quelle segmentation (Produit/Capacité) est le moteur du marché ?

Quel sera le taux de croissance ?

Comment sont les acteurs clés de ce marché ?

Quelles sont les stratégies adoptées par les principaux acteurs ?

TABLE DES MATIÈRES

1. RÉSUMÉ

2 PÉRIMÈTRE DU RAPPORT

2.1 DÉFINITION DU MARCHÉ

2.2 PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

2.2.1 DÉFINITION

2.2.2 OBJECTIF DE RECHERCHE

2.2.3 HYPOTHÈSES

2.2.4 LIMITES

2.3 PROCESSUS DE RECHERCHE

2.3.1 RECHERCHE PRIMAIRE

2.3.2 RECHERCHE SECONDAIRE

2.4 ESTIMATION DE LA TAILLE DU MARCHÉ

2.5 MODÈLE DE PRÉVISION

3 PAYSAGE DU MARCHÉ

3.1.1 MENACE DES NOUVEAUX ENTRANTS

3.1.2 POUVOIR DE NÉGOCIATION DES ACHETEURS

3.1.3 MENACE DE SUBSTITUTS

3.1.4 RIVALITÉ DE SEGMENTS

3.1.5 POUVOIR DE NÉGOCIATION DES ACHETEURS

3.2 ANALYSE DE LA CHAÎNE DE VALEUR/CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

4 DYNAMIQUE DU MARCHÉ

4.1 PRÉSENTATION

4.2 FACTEURS DU MARCHÉ

4.3 CONTRAINTES DU MARCHÉ

4.4 OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

4.5 TENDANCES DU MARCHÉ

