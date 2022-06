Rapport sur le marché des essieux automobiles 2022 – Dans le monde entier | Taille de l’industrie, part, perspectives, croissance régionale, principaux fournisseurs, scénario de développement et prévisions d’ici 2030

Portée du marché des essieux automobiles:

Market Research Future (MRFR) prévoit que le marché des essieux automobiles en 2021 peut procurer des gains considérables à un rythme élevé entre 2021 et 2027 (période d’évaluation). Nous fournirons une analyse d’impact du COVID-19 avec le rapport, offrant un examen approfondi du marché à la suite de l’épidémie de maladie à virus corona.

Concurrents importants

Parmi les concurrents importants dans la croissance de l’industrie des essieux automobiles figurent Meritor Inc. (États-Unis), ELBE Gelenkwellen-Service GmbH (Allemagne), GKN Plc (Royaume-Uni), American Axle & Manufacturing, Inc. (États-Unis), Showa Corporation (Japon), ZF Friedrichshafen AG (Allemagne), pour n’en citer que quelques-uns.

Analyse COVID-19

L’apparition du nouveau coronavirus a eu un impact significatif sur toutes les industries, y compris le secteur automobile. L’impact à court terme concerne les unités de fabrication fermées suite à la politique de confinement imposée par les gouvernements. Les unités de production sont également confrontées à des problèmes tels que le manque de personnel en raison des pratiques de distanciation sociale dues à la pandémie. L’impact du SRAS-CoV-2 a entraîné la fermeture de salles d’exposition, en plus d’une baisse des ventes de véhicules dans toutes les régions du monde. L’industrie automobile est en difficulté à la lumière de la crise économique due à l’épidémie de COVID-19, associée à une perturbation du réseau de la chaîne d’approvisionnement à travers le monde.

Cela dit, l’industrie automobile et les marchés connexes peuvent s’attendre à un certain répit en raison des diverses mesures d’atténuation prises par les gouvernements dans plusieurs régions. Par exemple, l’Union européenne soutient l’industrie automobile avec le programme d’achat d’urgence en cas de pandémie, qui aide à acheter des papiers commerciaux et des obligations souveraines auprès des entreprises commerciales et des États membres tout en maintenant la liquidité au sein du système financier. L’UE a également assoupli ses réglementations et est disposée à étendre la taille de tout achat d’actifs pendant une période prolongée. Avec l’avènement des plans d’urgence dans les pays et les institutions financières proposant des plans de secours, l’industrie automobile et, à son tour, le marché des essieux automobiles peuvent faire un retour en force l’impact du COVID-19.

Amplificateurs primaires et principaux moyens de dissuasion

L’augmentation de la production mondiale de véhicules et la préférence croissante pour les véhicules de luxe et hybrides dotés de technologies modernes sont parmi les principaux facteurs de croissance du marché des essieux automobiles. La commercialisation croissante des dernières technologies pour réduire le poids total du véhicule contribue également à stimuler la demande d’essieux automobiles sur le marché.

De plus, le niveau de production croissant de véhicules autonomes et semi-autonomes intégrés à des technologies innovantes peut stimuler les ventes de véhicules et, par conséquent, stimuler la demande d’essieux automobiles. La popularité croissante du transport routier de marchandises a également entraîné des gains de marché considérables ces dernières années et la tendance peut rester la même même dans les années à venir.

Dans le sillage des préoccupations croissantes concernant l’environnement et les effets toxiques des émissions de carbone sur celui-ci, les consommateurs préfèrent désormais les véhicules qui émettent moins de fumée et consomment moins de carburant, ce qui a entraîné une augmentation des ventes de véhicules hybrides. Les véhicules hybrides fonctionnent grâce à diverses sources d’alimentation qui réduisent le niveau de consommation de carburant et améliorent également l’expérience de conduite. En un mot, plus les ventes de véhicules hybrides sont élevées, plus les essieux automobiles seront en demande dans un avenir proche.

Segmentation du marché

Le rapport vise à fournir une évaluation améliorée; par conséquent, l’étude segmente le marché en fonction du type, du matériau ainsi que du type d’arbre porte-hélice.

Les types d’essieux automobiles sur le marché comprennent l’essieu avant ainsi que l’essieu arrière.

Les catégories de marché, en termes de matériaux, sont la fibre de carbone et l’alliage.

Les types d’arbres porte-hélice sont monoblocs et multipièces.

Étude régionale

L’Amérique du Nord, l’APAC/Asie-Pacifique, la MEA/Moyen-Orient et l’Afrique et l’Europe ont été identifiés comme les principaux marchés pour les essieux automobiles dans l’étude.

L’APAC est devenu le plus grand gagnant de la part de marché mondiale des essieux automobiles, en raison des ventes automobiles élevées en Inde et en Chine. Ces deux pays se vantent d’avoir une énorme industrie automobile, qui travaille en faveur de l’industrie des essieux. La grande disponibilité de main-d’œuvre bon marché et les progrès fréquents de l’ingénierie ainsi que la production croissante de véhicules stimulent la demande d’essieux automobiles dans la région. La prévalence croissante des trains à grande vitesse et l’introduction d’initiatives gouvernementales telles que la campagne Make in India qui facilite l’investissement direct étranger à 100 % peuvent également contribuer à générer davantage de revenus pendant la période d’évaluation.

L’Europe s’est imposée comme le deuxième marché en raison de l’expansion du secteur automobile présent au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne. L’énorme réseau de trains à grande vitesse et la pollution atmosphérique croissante sont d’autres facteurs qui induisent les ventes d’essieux électriques dans la région. Des incitations telles que des places de parking gratuites et des avantages fiscaux offerts par le gouvernement favorisent la vente de véhicules électriques. La demande croissante de véhicules électriques ne peut que profiter au marché des essieux automobiles dans les années à venir.

