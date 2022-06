Rapport sur le marché du stationnement intelligent 2022 – Dans le monde entier | Taille de l’industrie, tendances, segments, perspectives de croissance, principales entreprises, perspectives d’avenir et prévisions jusqu’en 2030

Industrie mondiale du stationnement intelligent – ​​Aperçu

On estime que le marché du stationnement intelligent connaîtra un TCAC de 10,97 % au cours de la période de prévision.

Le monde fait face à une urbanisation croissante alors que la technologie est intégrée par les villes depuis de nombreuses années. Cependant, le rythme auquel cette adoption a lieu augmente rapidement, car les technologies numériques perturbatrices ont le potentiel de résoudre des défis métropolitains majeurs tels que la sécurité du stationnement. Les villes intelligentes promettent de rendre les zones urbaines potentiellement plus efficaces et plus sûres. Le stationnement intelligent est la solution la plus adoptée et à la croissance la plus rapide dans les aéroports, les universités, les centres commerciaux et les garages municipaux. La possibilité de se connecter, d’analyser et d’automatiser les données recueillies à partir d’appareils, alimentés par et décrits comme l’Internet des objets, est ce qui rend possible le stationnement intelligent. Il a le pouvoir d’utiliser un grand nombre de capteurs petits, bon marché et économes en énergie qui collectent et traitent en collaboration une large gamme de paramètres tels que la température,

Le stationnement intelligent agit comme un changement majeur pour un nombre croissant de personnes confrontées à la congestion du trafic et à une disponibilité de stationnement insuffisante. Avec les politiques de planification du gouvernement visant à limiter la croissance du nombre de nouvelles places de stationnement et aucun nouveau parking à plusieurs étages en cours de développement, la demande dépasse la demande pour le stationnement intelligent. Au cours des dernières années, l’utilisation de la technologie s’est accélérée dans l’industrie du stationnement et du transport. Il a rendu le stationnement plus efficace, plus précis et plus facile à gérer. Cela rend également le stationnement plus convivial que jamais. L’augmentation des progrès technologiques, tels que les voitures autonomes, également appelées voitures autonomes, et les technologies de stationnement intelligentes avec des investissements élevés pour le développement de villes intelligentes par les gouvernements, offriront des opportunités de croissance potentielles pour l’industrie mondiale du stationnement intelligent.

Le taux de croissance élevé de l’immatriculation des voitures neuves dans le monde, avec un boom majeur des économies régionales telles que l’Asie-Pacifique (APAC), ouvrira la fenêtre d’opportunités pour les activités de gestion de stationnement. Le concept de ville intelligente est une nouvelle approche pour repenser les villes et concevoir des solutions aux défis urbains récents tels que la congestion du trafic, l’expansion rapide de la population urbaine, l’augmentation de la consommation d’énergie et l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. La ville intelligente vise à résoudre ces défis sur la base d’une bonne planification urbaine, d’une compétitivité économique et de pratiques durables qui utilisent les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Analyse comparative du marché du stationnement intelligent :

BMW Group (Allemagne), Robert Bosch GmbH (Allemagne), Valeo SA (France), Cubic Corporation (États-Unis), Amco SA (Grèce), Siemens AG, Xerox Corp. (États-Unis), Altiux Innovations (Bangalore), Continental AG ( Allemagne), CivicSmart, Inc. (États-Unis) et d’autres font partie des principaux acteurs présentés dans l’analyse MRFR et sont à la pointe de la concurrence sur le marché mondial du stationnement intelligent.

Marché mondial du stationnement intelligent – ​​Segmentation

Le marché mondial du stationnement intelligent est segmenté en 3 dynamiques clés pour la commodité du rapport et une meilleure compréhension ;

Segmentation par site de stationnement : comprend sur rue et hors rue

Segmentation par solutions : comprend la sécurité et la surveillance, la réservation de voituriers et de stationnement, et autres

Segmentation par application : comprend le transport en commun, le gouvernement et le commerce

Segmentation par régions : comprend les régions géographiques – Amérique du Nord, Europe, APAC et reste du monde.

Marché mondial du stationnement intelligent : analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché car les fournisseurs de solutions aux États-Unis se concentrent principalement sur la fourniture de la navigation de stationnement sur place. La navigation de stationnement sur place aide le conducteur à trouver la place de stationnement dans les zones à fort trafic. L’Amérique du Nord compte près de 800 millions d’espaces de stationnement, y compris des garages et des stationnements en surface. L’augmentation de l’espace de stationnement se traduira par la croissance de la part de stationnement intelligent à l’avenir. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en raison de l’augmentation de la production de véhicules dans les pays émergents tels que l’Inde et la Chine.

