Rapport sur le marché du calage variable des soupapes 2022 – Dans le monde entier | Taille de l’industrie, part, facteurs de croissance, entreprises clés, utilisateurs finaux, types, application et prévisions jusqu’en 2030

Market Research Future a publié un rapport de recherche à moitié cuit sur le marché mondial du calage variable des soupapes (VVT). Le marché du calage variable des soupapes (VVT) devrait croître à ~ 7% TCAC au cours de la période 2022 à 2030.

Faits saillants du marché

Le marché mondial du calage variable des soupapesest très dynamique et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Le système de calage variable des soupapes facilite le changement de levée ou le calage des soupapes d’admission ou d’échappement pendant que le moteur est en marche. L’utilisation de systèmes de calage variable des soupapes a un impact significatif sur les performances et les émissions du moteur. Le calage variable des soupapes est l’une des parties les plus importantes d’un véhicule, qui attire progressivement l’attention des constructeurs automobiles car il améliore le rendement énergétique. Le marché est largement influencé par l’augmentation des ventes dans l’industrie automobile et est donc principalement tiré par l’augmentation de la production d’automobiles. Le marché est également influencé par d’autres facteurs tels que les systèmes VVT réduisant les émissions, les progrès technologiques et les économies émergentes.

Les constructeurs automobiles investissent massivement dans la recherche et le développement pour informatiser le processus de variation du calage des soupapes pour un nombre infini de fois et pour une meilleure puissance du moteur. L’augmentation des investissements des équipementiers pour la fabrication d’équipements avancés de contrôle des émissions stimule la croissance du marché. Avec l’achèvement croissant, les constructeurs automobiles se concentrent sur la fabrication de moteurs compacts qui sont légers, ont une économie de carburant plus élevée et une plus grande puissance de sortie. La taille des moteurs du véhicule est réduite pour diminuer le poids total du véhicule et réduire les émissions. Cependant, il y aurait divers défis dans la fabrication de systèmes de calage variable des soupapes, en termes de développements technologiques.

