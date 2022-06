Portée du marché des services de migration vers le cloud de l’étude Croissance et contraintes De la protection des données Étude régionale et prévisions de croissance des bénéfices de l’industrie d’ici 2030

Analyse de marché

Market Research Future (MRFR) prévoit que le marché mondial des services de migration vers le cloud atteindra 8 milliards USD à un TCAC de 22% de 2018 à 2023 (période de prévision)

Demande accrue de migration vers le cloud pour la continuité des activités

Les services de migration vers le cloud concernent à la fois la plate-forme et les services logiciels. Cette catégorie de la chaîne de valeur comprend les plateformes et les fournisseurs de logiciels. La conception d’applications, le développement d’applications, la collaboration en équipe, l’intégration de bases de données et la sécurité font tous partie de l’offre PaaS. Les principales tendances du marché des services de migration vers le cloud offertes par ces services sont connues sous le nom de fournisseurs de services PaaS. Il existe différents types de fournisseurs PaaS sur le marché; néanmoins, ils fournissent tous des services ou des applications. Ce service est hébergé par des fournisseurs qui sont licenciés sur la base d’un abonnement. SaaS est utilisé par l’abonné à l’aide d’un navigateur Web. Avec la maturation des applications mobiles et d’autres logiciels tels que la CAO et l’ERP, le SaaS a gagné en popularité. En raison de la demande accrue pour les deux services, les fournisseurs SaaS et PaaS jouent un rôle important dans la chaîne de valeur du marché des services de cloud computing. En conséquence, les raisons susmentionnées devraient stimuler le marché des services de migration vers le cloud tout au long de la période de prévision.

Le marché mondial bénéficiera de la pandémie de COVID-19

Dans la pandémie de COVID-19, où les entreprises sont confrontées à des problèmes opérationnels, de nombreux CXO sont contraints d’accélérer les technologies et les stratégies numériques, la migration vers le cloud étant l’un d’entre eux. De nombreuses grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME) se sont tournées vers des fournisseurs de services gérés (MSP) férus de cloud, qui ont accéléré les processus de migration, mis à l’échelle les services existants, modernisé les applications héritées, activé et orchestré des environnements multi-cloud et tiré parti de diverses capacités cloud natives. En outre, plusieurs fournisseurs de services cloud ont créé de nombreuses stratégies de migration vers le cloud attrayantes qui aident spécifiquement les PME à adopter ces services avec simplicité et avec moins de stress financier, générant d’innombrables chances pour le marché.

Segmentation:

Le secteur mondial des services de migration vers le cloud a été segmenté en services, déploiement, taille de l’organisation, applications et secteurs.

Sur la base des services, le marché mondial des services de migration vers le cloud a été segmenté en services gérés et services professionnels. Les services professionnels ont été subdivisés en automatisation et intégration, support et maintenance, reprise après sinistre, formation et conseil, etc.

Sur la base du déploiement, le marché mondial des services de migration vers le cloud a été segmenté en public, privé et hybride.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché mondial des services de migration vers le cloud a été segmenté en PME et grandes entreprises.

Sur la base des applications, le marché mondial des services de migration vers le cloud a été segmenté en gestion de l’infrastructure, gestion de la sécurité et de la conformité, gestion des effectifs, gestion de projet, etc.

Sur la base des industries, le marché mondial des services de migration vers le cloud a été segmenté en gouvernement, informatique et télécommunications, fabrication et autres.

Perspectives concurrentielles :

Certains des principaux participants au marché mondial des services de migration vers le cloud Microsoft Corporation (États-Unis), Tech Mahindra (Inde), Dell (États-Unis), IBM Corporation (États-Unis), HCL Technologies (Inde), Accenture PLC (République d’Irlande), Wipro Ltd. (Inde), NTT DATA, Inc. (Japon), Vmware, Inc. (États-Unis), Amazon Web Services Inc. (États-Unis), entre autres.

Le marché mondial des services de migration vers le cloud est très fragmenté et concurrentiel par nature avec la présence de plusieurs acteurs nationaux et internationaux bien établis. Ces acteurs de l’industrie ont utilisé plusieurs stratégies pour garder une longueur d’avance, telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, les collaborations, les expansions géographiques et autres. En outre, ils investissent également dans des activités de recherche et de développement pour répondre aux besoins croissants des clients.

Analyse régionale :

L’Amérique du Nord dominera le marché mondial

Au cours de la période de projection, l’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché et dominer le marché des services de migration vers le cloud. En raison de la présence de grandes organisations, d’une expertise technique supérieure et de l’application de technologies de pointe, l’Amérique du Nord a la plus grande utilisation des services de migration vers le cloud.

Mises à jour de l’industrie

Mars 2021 – Microsoft a lancé des programmes pour Azure afin de simplifier la migration vers le cloud en Inde.

