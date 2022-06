Marché de la gestion des données d’entreprise, portée de l’étude Analyse de la croissance et des contraintes , taille, tendances de l’industrie , prévisions de croissance d’ici 2030

Scénario de marché

La gestion des données d’entreprise est la capacité des entreprises à identifier, développer, intégrer et gérer les données de l’ensemble du flux de travail, des applications et des entités de l’entreprise qui nécessitent une livraison de données précise et précise. En d’autres termes, la gestion des données d’entreprise fait référence à la gestion des données qui garantissent la conformité et les fonctionnalités de gouvernance telles que la qualité des données, la sécurité et bien d’autres. En outre, la gestion des données d’entreprise permet d’intégrer les données pour permettre la gestion des données de référence (MDM). Le MDM est une méthode utilisée pour définir de manière cohérente la gestion et le contrôle des données critiques d’une entreprise afin d’offrir un point unique.

Le nouveau coronavirus a ouvert de nouvelles voies pour les entreprises qui sont à la recherche de solutions fiables, gérées efficacement, évolutives et basées sur des abonnements, afin de rester plus concentrées sur le cœur de métier. Le marché mondial de la gestion des données d’entreprise subit moins l’impact de l’épidémie de COVID-19 que la plupart des autres segments du monde de la technologie.

En un mot, l’impact de la COVID-19 sur les services gérés a été fructueux, la croissance du marché s’étant améliorée plus qu’auparavant. Compte tenu de la situation de confinement ambiante, les fournisseurs de services gérés investissent désormais massivement dans des solutions de travailleurs centrées sur le distant, ce qui peut rendre le marché très résilient dans les années à venir, même si le monde se précipite actuellement pour réaliser une percée COVID-19.

Perspectives concurrentielles :

Certains des principaux acteurs du marché de la gestion des données d’entreprise comprennent Oracle Corporation (États-Unis), Mulesoft (États-Unis), Accenture (Irlande), SAP SE (Allemagne), IBM Corporation (États-Unis), Talend (États-Unis), Symantec Corporation (États-Unis), SAS Institute Inc. (États-Unis), Intel Security (États-Unis), Teradata Corporation (États-Unis), Cognizant (États-Unis), MongoDB (États-Unis), Mindtree (Inde), Jade Global (États-Unis), Goldensource (États-Unis), Solix technologies Inc. (États-Unis), Liasion Technologies (Suède) et Primitive Logic (États-Unis).

Segmentation:

Le marché de la gestion des données d’entreprise est largement classé par composant, déploiement, taille de l’organisation et utilisateur final.

Par composant, le marché de la gestion des données d’entreprise est sous-segmenté en solutions et services. Sur la base des services, le marché est sous-segmenté en services professionnels et services gérés. Les services professionnels sont en outre séparés en services de conseil, services de mise en œuvre et d’intégration, et services de formation et de soutien. Les solutions sont séparées en tant qu’intégration de données, entreposage de données, traitement de données, gouvernance de données, synchronisation de données, sécurité des données, qualité des données, etc.

Sur la base du type d’organisation, le marché est séparé en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises.

En outre, sur la base du déploiement, le marché est subdivisé en on-cloud et on-premises.

Par utilisateur final, le marché est subdivisé en informatique et télécommunications, BFSI, fabrication, énergie et énergie, soins de santé, transport et logistique, gouvernement et autres.

Analyse régionale :

Géographiquement, le marché de la gestion des données d’entreprise est segmenté en quatre régions différentes, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe et le reste du monde.

L’Amérique du Nord est présumée connaître une croissance significative sur le marché de la gestion des données d’entreprise. Les États-Unis et le Canada sont en tête des marchés de la région. La croissance est due à une expertise de haut niveau dans le déploiement cloud de la gestion des données d’entreprise. L’Asie-Pacifique devrait également être la région à la croissance la plus rapide sur le marché de la gestion des données d’entreprise au cours de la période de prévision. L’Inde, le Japon, la Corée du Sud et la Chine sont les principaux pays de la région. Cela est attribué à l’augmentation des investissements pour stimuler le secteur des technologies de l’information. En outre, l’Europe devrait connaître une croissance substantielle du marché grâce à une infrastructure technologique robuste.

Parcourir les détails complets du rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/enterprise-data-management-market-5863

