Portée du marché des télécommunications B2B de l’étude Croissance CAGR et acteurs clés de l’industrie Sécurité et protection des données, prévisions jusqu’en 2027

Scénario de marché :

Les experts en données de Market Research Future Reports (MRFR) ont analysé le marché mondial des télécommunications B2B qui devrait enregistrer un TCAC de 14% au cours de la période d’évaluation de 2017 à 2023. L’adoption de l’IoT dans divers secteurs verticaux devrait stimuler le marché mondial des télécommunications B2B en 2020.

L’IoT prend de l’ampleur pour être rentable. En outre, étant rentable, il offre également d’autres avantages tels que la communication de machine à machine (M2M) et les transactions sans fil aux utilisateurs. En outre, le service de stockage de données et l’accessibilité du réseau de télécommunications dans les zones éloignées propulsent également l’expansion du marché. Avec l’adoption des télécommunications B2B, les entreprises évitent leurs frais de déplacement en organisant des réunions en face à face par téléconférence. En outre, l’industrialisation et l’urbanisation rapides renforcent encore la demande. En outre, on estime que l’augmentation des volumes de données système, de volumes de texte, de vidéo et de voix fait progresser le marché des télécommunications B2B. En outre, on estime que l’augmentation du portefeuille de produits et de services personnalisés est un facteur potentiel présentant des possibilités d’expansion au cours de la période considérée.

Le nouveau coronavirus a permis au marché des télécommunications B2B d’ouvrir de nouvelles voies pour les entreprises qui sont à la recherche de solutions fiables, gérées efficacement, évolutives et basées sur un abonnement, afin de rester plus concentrées sur le cœur de métier. Le marché des télécommunications B2B subit moins l’impact de l’épidémie de COVID-19 par rapport à la plupart des autres segments du monde de la technologie.

Analyse DE LA COVID-19 :

L’impact commercial du SARS-CoV-2 s’est fait sentir dans divers secteurs de l’industrie des technologies de l’information, bien qu’à différents niveaux. Les entreprises du secteur de la technologie qui fournissent des services pour des secteurs verticaux tels que les voyages, la vente au détail, l’hôtellerie et le divertissement ont noté une baisse spectaculaire des ventes, tandis que les entreprises qui fournissent des services liés aux solutions de travail à distance ont observé le contraire. Le sort du marché des télécommunications B2B après la pandémie a été relativement moins sombre que celui des services d’éducation (ES) et des services professionnels (PS) qui dépendent principalement de composants généralement sur place.

En un mot, l’impact de la COVID-19 sur les services gérés a été fructueux, la croissance du marché s’étant améliorée plus qu’auparavant. Compte tenu de la situation de confinement ambiante, les fournisseurs de services gérés investissent désormais massivement dans des solutions de travailleurs centrées sur le distant, ce qui peut rendre le marché très résilient dans les années à venir, même si le monde se précipite actuellement pour réaliser une percée COVID-19.

Perspectives concurrentielles :

Les organisations établies du marché mondial des télécommunications B2B sont Deutsche Telekom AG (Allemagne), Amdocs Ltd (États-Unis), Comarch S.A. (Pologne), NTT Communications (Japon), AT & T Inc. (États-Unis), Orange S.A. (France), Vodafone Group PLC (Royaume-Uni), Cisco Systems, Inc. (États-Unis), Verizon Communications Inc. (États-Unis), Telstra Corporation Limited (Australie) et quelques autres.

Segmentation:

Sur la base du déploiement, le marché mondial des télécommunications B2B peut être divisé en fixe et mobile.

Sur la base de la solution, le marché mondial des télécommunications B2B peut être séparé en solutions WAN, communication unifiée et collaboration, communication M2M, VoIP (Voice over Internet Protocol) et services cloud.

Sur la base de l’application, le marché mondial des télécommunications B2B peut être divisé en industriel et commercial.

En raison de la taille de l’organisation, le marché mondial des télécommunications B2B peut être divisé en petites et moyennes entreprises et grandes entreprises.

Sur la base de la géographie, le marché mondial des télécommunications B2B peut être séparé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Analyse régionale :

Selon le rapport, le marché mondial devrait se développer considérablement au cours de la période considérée. Les experts ont révélé que le marché mondial est susceptible d’être dominé par l’Amérique du Nord. L’Amérique du Nord devrait acquérir la part de marché maximale au cours de la période d’évaluation. La région est florissante en raison de l’adoption rapide des services cloud et VoIP. D’autre part, la région Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période considérée. La présence de pays en développement comme l’Inde, la Chine et la Corée du Sud devrait jouer un rôle crucial au cours de la période considérée. Les pays émergents investissent massivement dans le secteur des médias et du divertissement, qui devrait faire fleurir le marché de manière exponentielle au cours de la période d’évaluation.

Cependant, on estime que la dynamique du marché changera considérablement en raison de la propagation du coronavirus. Les experts en données de MRFR analysent le marché et l’impact du coronavirus sur le marché mondial des télécommunications B2B. L’impact de la COVID-19 devrait avoir un impact substantiel sur l’économie mondiale.

