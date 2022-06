Marché de la synchronisation et du partage de fichiers  d’entreprise, taille de l’organisation TCAC et industrie, tendance future  Stratégie enregistrée  Croissance recherche à haut état d’ici 2027

Scénario de marché :

Le marché de la synchronisation et du partage de fichiers d’entreprise connaît une croissance rapide. La croissance du marché est attribuée à l’adoption croissante des technologies de synchronisation et de partage (EFSS) en entreprise dans les entreprises. En outre, le besoin croissant de protéger les données des applications grand public pour stocker l’accès et fusionner les données d’entreprise en dehors du service informatique favorise la croissance du marché. De plus, le nombre croissant d’entreprises dans le monde entier intensifie la croissance du marché.

Selon Market Research Future (MRFR), le marché mondial de la synchronisation et du partage de fichiers d’entreprise devrait atteindre une valorisation d’environ 11 milliards de dollars d’ici 2023, avec un TCAC d’environ 28% tout au long de la période de prévision (2017 à 2023). La numérisation croissante des solutions de partage de fichiers et des processus métier stimule la croissance du marché. Les tendances croissantes du BYOD pour améliorer l’efficacité du travail et réduire les dépenses opérationnelles de l’entreprise ont un impact positif sur la croissance du marché.

Analyse DE LA COVID-19 :

L’impact commercial du SARS-CoV-2 s’est fait sentir dans divers secteurs de l’industrie des technologies de l’information, bien qu’à différents niveaux. Les entreprises du secteur de la technologie qui fournissent des services pour des secteurs verticaux tels que les voyages, la vente au détail, l’hôtellerie et le divertissement ont noté une baisse spectaculaire des ventes, tandis que les entreprises qui fournissent des services liés aux solutions de travail à distance ont observé le contraire. Le sort du marché de la synchronisation et du partage de fichiers d’entreprise après la pandémie a été relativement moins sombre que celui des services éducatifs (ES) et des services professionnels (PS) qui dépendent principalement de composants généralement sur site.

En un mot, l’impact de la COVID-19 sur les services gérés a été fructueux, la croissance du marché s’étant améliorée plus qu’auparavant. Compte tenu de la situation de confinement ambiante, les fournisseurs de services gérés investissent désormais massivement dans des solutions de travailleurs centrées sur le distant, ce qui peut rendre le marché très résilient dans les années à venir, même si le monde se précipite actuellement pour réaliser une percée COVID-19.

Perspectives concurrentielles :

Les acteurs leaders du marché de la synchronisation et du partage de fichiers d’entreprise comprennent Microsoft Corporation (États-Unis), Dropbox (États-Unis), Citrix Systems (États-Unis), IBM Aspera (États-Unis), BlackBerry (Canada), VMware Inc. (États-Unis), OpenText (Canada), Google Inc. (États-Unis), Thru. Inc. (États-Unis), Egnyte (États-Unis), Syncplicity (États-Unis), Acronis International (Suisse), SkySync (États-Unis), j2 Global (États-Unis), HighQ Solutions (Royaume-Uni), ownCloud (Allemagne), Nextcloud (Allemagne), CodeLathe (FileCloud) (États-Unis), Qnext Corp. (FileFlex) (Canada), Intralinks (États-Unis), XMedius Solutions (Canada), Northbridge Secure Systems (Australie), Inspire-Tech (Singapour/États-Unis), Wanpath LLC (États-Unis), CTERA Networks (Israël/États-Unis) et Accellion (États-Unis), entre autres.

Segmentation:

Par composant : solution EFSS autonome, solution EFSS intégrée et autres.

Par type de déploiement : sur le cloud et sur site.

Par taille d’organisation : Grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME).

Par secteur vertical : BFSI, logiciels et technologie, gouvernement et secteur public, soins de santé, droit, éducation, vente au détail, médias et divertissement, etc.

Par régions : Europe, Amérique du Nord, APAC et reste du monde.

Analyse régionale :

L’Europe domine le marché mondial de la synchronisation et du partage de fichiers d’entreprise. La part de marché dominante est attribuée à l’adoption continue des dernières avancées technologiques, telles que l’intégration des technologies cloud et mobiles dans les solutions traditionnelles de partage et de synchronisation de fichiers d’entreprise. En outre, l’adoption précoce et l’innovation constante par les organisations justifient la croissance du marché régional. Le marché européen de la synchronisation et du partage de fichiers d’entreprise devrait conserver sa domination tout au long de la période estimée.

L’Amérique du Nord se classe au deuxième rang sur le marché mondial de la synchronisation et du partage de fichiers d’entreprise. Le marché est tiré par la présence de plusieurs acteurs notables et une infrastructure bien équipée qui permet le développement et l’adoption précoce de technologies. Les États-Unis et le Canada sont les principaux contributeurs à la croissance du marché régional. En outre, diverses organisations multinationales dynamiques et diversifiées favorisent la croissance du marché régional. Le marché nord-américain de la synchronisation et du partage de fichiers d’entreprise devrait créer une poche de revenus substantielle au cours de la période de prévision.

