Marché des services gérés IoT avec les données des principaux pays | Aperçu de la croissance régionale, services, utilisateurs finaux, tendances et examen

Selon un rapport de recherche complet de Market Research Future (MRFR), « IoT Managed Services Market – Information by Services, End Users and Organization Size – Forecast until 2027 » Selon les rapports, la taille du marché mondial des services gérés IoT devrait enregistrer une valeur d’environ 391,53 milliards USD d’ici la fin de l’année 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 21,33% pendant la période projetée. Ce rapport de marché fournit également des informations sur la dynamique de l’industrie, la part de marché, les perspectives de croissance, la part de marché des services gérés IoT, la taille, l’analyse SWOT et les défis.

Portée du marché :

L’épidémie de COVID-19 n’a pas affecté le secteur des services gérés IoT. Bien sûr, le ralentissement dans divers secteurs verticaux des utilisateurs finaux a causé peu de défis au T2 et au T3 2020, mais ils étaient négligeables. La pandémie a favorisé la numérisation et la transformation des économies. Avec les secteurs des télécommunications et de la fabrication déjà compétitifs qui se sont préparés de manière phénoménale, les services gérés IoT ont connu une augmentation significative de l’adoption.

Le marché des services gérés de l’Internet des objets (IoT) a connu une hausse constante au cours des derniers mois. En outre, les fournisseurs de services font des investissements substantiels pour encourager les activités de R & D afin d’améliorer les services IoT. En 2021, le marché devrait connaître une croissance continue en raison de l’accent mis sur le développement de technologies plus complètes.

Les entreprises donneraient la priorité aux investissements dans les services gérés par l’IoT en raison des lois plus strictes sur la confidentialité des données pour la protection des consommateurs que les organismes de réglementation imposeraient en 2021. Cela stimulerait également les investissements dans l’informatique confidentielle, le cloud privé virtuel et d’autres infrastructures de sécurité.

Les principaux acteurs clés sur le marché des services gérés IoT couverts sont:

Accenture PLC

Google Inc.

Cisco Systems Inc.

Qualcomm Incorporated

IBM

AT&T

Microsoft Corporation

Groupe de sécurité Intel.

Oracle Corporation

Hewlett Packard Enterprise Co.

Segmentation du marché couvert dans la recherche:

Les prévisions du marché des services gérés IoT sont segmentées en services, utilisateurs finaux, taille de l’organisation et région. Le segment de service est sous-segmenté en gestion de réseau, gestion des périphériques, gestion de la sécurité et gestion de l’infrastructure, entre autres. Le segment des utilisateurs finaux est divisé en automobile et transport, informatique et télécommunications, soins de santé, BFSI, fabrication et autres. Le segment de la taille de l’organisation est sous-segmenté en PME et grandes entreprises.

Moteurs du marché

Le marché des services gérés IoT perçoit une augmentation significative des revenus. L’IoT est là pour rester, promettant une croissance rapide et hyperscale, des bénéfices super-stimulés et un potentiel de marché revigoré pour les organisations. Les services gérés IoT aident les organisations à adopter les technologies, les processus et les stratégies appropriés. De plus, les progrès des technologies d’IA, de 5G et d’IoT contribuent à la croissance du marché des services gérés IoT.

En tant que proposition de valeur fondamentale des services IoT, la gestion et l’analyse évolutives des données et les capacités de sécurité sont essentielles pour tenir la promesse d’analyse et d’action de l’IoT. Cependant, la gestion du volume et de la vitesse des données à grande échelle peut être à la fois difficile et coûteuse. En conséquence, le processus de transmission de l’IoT vers le cloud et les capacités d’analyse et de sécurité à grande échelle augmentent la taille du marché des services gérés IoT.

La demande croissante d’appareils portables connectés et les initiatives gouvernementales visant à stimuler le développement de modules basés sur l’IoT favorisent la croissance du marché. De plus, les investissements substantiels des principaux fournisseurs de services gérés par l’IoT influencent la croissance du marché, offrant des appareils innovants capables de transférer des données en temps réel. Une mise à disposition de sécurité optimale conçue dès le départ permet d’éviter les défaillances iot.

Segmentation régionale

L’Amérique du Nord a toujours dominé le marché mondial des services gérés IoT. La plus grande part de marché est attribuée aux vastes avancées technologiques et à la forte présence d’acteurs clés permettant l’adoption précoce des services gérés IoT.

L’Europe occupe la deuxième meilleure position mondiale en termes de chiffre d’affaires du marché des services gérés IoT. L’augmentation des investissements en R&D et des innovations dans les technologies et services gérés par l’IoT stimule la croissance du marché.

La région Asie-Pacifique connaît une augmentation de la valeur marchande des services gérés IoT. L’augmentation des investissements dans la recherche et le développement de technologies, telles que l’IA et l’IoT, et la transformation numérique des entreprises de la région influencent la croissance du marché.

Tendances de l’industrie :

L’offre de services gérés IoT aide les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, à accroître leur efficacité opérationnelle et à créer de nouveaux marchés en tirant parti des données générées par les appareils connectés et le noyau numérique. Les spécialistes de l’IoT, ainsi que les réseaux IoT les plus fiables, les aident à déployer et à gérer des solutions IoT tout au long du cycle de vie. La gestion des appareils, la gestion de la sécurité des données, la gestion de l’infrastructure et le segment de la gestion du réseau sont des services gérés IoT clés.

L’augmentation des projets de villes intelligentes et l’adoption des services cloud sont les dernières tendances qui révolutionnent actuellement le secteur des services gérés IoT. L’intégration croissante de l’IA et de l’apprentissage automatique sont d’autres tendances notables observées sur le marché. Les applications de services gérés par l’IoT répandues dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique grand public, de l’informatique et des télécommunications stimulent la croissance du marché. En outre, le déploiement actuel du LTE et les progrès technologiques dans divers domaines sont les facteurs clés qui stimulent la taille du marché des services gérés IoT.

