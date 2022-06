Portée et aperçu du marché du cloud de détail: croissance, opportunités, acteurs clés et perspectives prévisionnelles et examen par des experts

Selon un rapport de recherche complet de Market Research Future (MRFR), « Global Retail Cloud Market Information Type, by Components, by Service Model and Deployment Mode – forecast to 2030 » Le marché mondial du Cloud de détail devrait croître à un TCAC de 17,42% et être évalué à 109,14 milliards USD d’ici 2030. Ce rapport de marché fournit également des informations sur la dynamique de l’industrie, la part de marché du cloud de détail, les perspectives de croissance et les défis.

Portée du marché :

Retail cloud est un ensemble de solutions conçues pour maximiser les revenus en tirant parti du potentiel des clients et de leurs habitudes d’achat. Il est conçu pour fournir une solution omnicanal pour ses opérations et gérer les clients par la suite. L’essor des médias sociaux et l’influence des avis sur les ventes peuvent pousser les détaillants à livrer à un rythme rapide. Les commerçants adoptent des solutions de point de vente (POS) en nuage pour accélérer les transactions et la vente croisée de nouveaux produits.

Analyse concurrentielle :

La concurrence sur le marché du cloud de détail devrait être très intense en raison des modèles d’abonnement des fournisseurs de cloud, de la disponibilité de nombreux périphériques de stockage et de l’entrée de divers portails de commerce électronique.

Les principaux acteurs du marché retail Cloud couverts sont:

SOCIÉTÉ IBM

Oracle Corporation

Syntel

Nutanix

Accenture

T-Systèmes

Google Inc. (en anglais seulement)

Flux7

Netmagic Solutions

Systèmes Cisco

Microsoft Corporation

Cloud de vente au détail

Infor Inc

SAP SE

Fujitsu Dans le monde

Moteurs du marché

Les achats en ligne influenceront le marché mondial du cloud de détail

Le marché mondial du cloud de détail devrait exploser en raison de la présence de diverses plates-formes de commerce électronique, de magasins physiques et de nouveaux entrants visant à tirer parti de la tendance des achats en ligne. Le cloud computing peut simplifier les opérations et les flux de travail majeurs tout en réduisant les coûts de serveur et de maintenance. La stratégie omnicanal poursuivie par les détaillants pour cibler les clients peut favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché devrait prospérer en raison de l’adoption rapide des smartphones, du maintien de la présence numérique des détaillants et du passage à des expériences omnicanales. Les détaillants peuvent tirer parti de l’agilité, de l’évolutivité et de la flexibilité du cloud en déplaçant leurs applications et ressources en ligne. La croissance des portails de commerce électronique est susceptible de pousser les propriétaires de commerces de détail vers le cloud pour éviter la concurrence et maintenir leur clientèle actuelle. Bata, une marque de chaussures renommée, a utilisé la suite de solutions cloud Oracle pour rationaliser ses opérations et servir sa clientèle de manière transparente. Les détaillants peuvent offrir la cueillette en bordure de trottoir ou la livraison à domicile selon la commodité du client.

Mais les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité des données peuvent être dissuasives pour la croissance du marché.

Segmentation du marché couvert dans la recherche:

Sur la base des composants, le marché mondial du cloud de détail a été segmenté en solutions et services. Le segment des services a été divisé en services gérés et services professionnels. Le segment des solutions détenait la plus grande part de marché en 2018. Ceci est attribué au besoin de génération de la demande et de visualisation du flux de travail des ventes par les propriétaires de magasins de détail pour déployer des stratégies marketing auprès de clients ciblés. La rentabilité, la flexibilité et l’évolutivité du cloud peuvent stimuler la demande du segment au cours de la période de prévision.

Sur la base du type, le marché mondial a été segmenté en gestion de la main-d’œuvre, gestion de la chaîne d’approvisionnement, merchandising, analyse, sécurité des données, omnicanal, gestion de la clientèle, etc. On estime que le segment de la gestion de la chaîne d’approvisionnement capte une grande partie de la part de marché du cloud de détail en raison de la transparence fournie par le cloud sur le transport des produits du fabricant au détaillant. Il peut être utilisé pour résoudre des problèmes opérationnels, améliorer les niveaux de satisfaction des clients et fournir une gamme de produits.

Par modèle de service, le marché mondial du cloud de détail a été segmenté en logiciel en tant que service, plate-forme en tant que service et infrastructure en tant que service. Le segment de l’infrastructure en tant que service devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les organisations peuvent créer des applications mobiles et des sites Web sur le fournisseur de services cloud et réduire les coûts d’infrastructure. La réduction des budgets des détaillants pendant la pandémie de COVID-19 a conduit au passage au cloud et à des économies sur la maintenance des serveurs. Le cloud computing peut être utilisé dans l’exploration de données par les petits magasins de détail et fournir des services en ligne de manière transparente.

Par déploiement, le marché mondial du cloud de détail a été segmenté en cloud public, cloud privé et cloud hybride. Le segment du cloud public représentait la plus grande part de marché en 2018. Il peut continuer à dominer au cours de la période de prévision en raison des avantages du cloud pour la mise à l’échelle de ses opérations.

Segmentation régionale :

Le marché du cloud de détail couvre des régions d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique (APAC) et du reste du monde (RoW).

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché en raison de la présence de grandes chaînes de vente au détail telles que Costco et Walmart. L’adoption rapide des smartphones par les clients peut aider les détaillants en les ciblant avec des publicités pertinentes et en stimulant les ventes. Le passage de diverses organisations au cloud accompagné de la montée en puissance des stratégies de marketing numérique peut stimuler la croissance du marché régional. Les détaillants peuvent améliorer les niveaux de satisfaction de la clientèle dans leurs magasins en obtenant des données grâce à l’historique et aux préférences des clients.

L’Europe est la deuxième plus grande région pour le marché du cloud de détail en raison d’énormes investissements dans le secteur de la vente au détail. L’Allemagne et la France sont celles qui contribueront le plus au marché. Les détaillants de ces pays tirent parti de leurs actifs pour communiquer avec les clients afin de fidéliser leur marque.

Impact de la COVID-19 sur le marché mondial du cloud de détail

La pandémie de COVID-19 a accéléré l’adoption du cloud chez les détaillants en raison du fait que de nombreux acheteurs préfèrent faire leurs achats en ligne plutôt qu’en personne. Le cloud computing a été exploité par les chaînes de vente au détail pour la prévision, la visibilité et la logistique. L’accent mis sur l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement et le renforcement des défenses dans l’infrastructure pour garantir des expériences transparentes aux clients peut stimuler considérablement la demande du marché. De plus, le cloud peut héberger diverses autres technologies telles que l’intelligence artificielle, la 5G et l’apprentissage automatique pour transformer les entreprises. Le cloud peut être utilisé dans l’exploitation minière d’informations capables de servir les clients sans compromettre leur santé ou leur sécurité.

Tendances de l’industrie :

Les expériences personnalisées sont susceptibles d’être la principale tendance chez les détaillants, car le cloud computing semble être au centre des préoccupations de nombreux détaillants qui tentent de passer au numérique. L’utilisation de volumes de données dans les outils d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle pour prédire les préférences des clients et améliorer les expériences d’achat peut stimuler la demande du marché. Les détaillants peuvent planifier des hausses de prix pour stocker de nouveaux stocks et séparer les clients selon leurs préférences. Ils peuvent fidéliser leurs clients existants grâce à cette approche et gagner de nouveaux clients.

