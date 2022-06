Scénario principal du marché des turbocompresseurs automobiles, analyse SWOT, aperçu des activités et prévisions d’ici 2030

Le marché des turbocompresseurs automobiles devrait toucher 24 223,3 millions USD à 7,97?GR entre 2017 et 2023, selon le dernier rapport de prévision du marché des turbocompresseurs automobiles de Market Research Future (MRFR) . La forte croissance du marché est due aux réglementations strictes en matière d’émissions automobiles et à l’essor de l’industrie automobile mondiale.

L’industrie des turbocompresseurs automobiles connaît une forte demande depuis quelques années et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les turbocompresseurs sont utilisés dans les moteurs de voiture pour arrêter la quantité supplémentaire d’air circulant dans le cylindre du moteur. Ceux-ci sont chargés d’augmenter la puissance du moteur sans même augmenter le poids du véhicule. C’est un grand avantage des turbocompresseurs, et donc la demande de turbocompresseurs a augmenté parmi les gens. Cela crée une énorme opportunité pour le marché des turbocompresseurs.

Les gouvernements du monde entier ont adopté des politiques strictes afin de réduire les émissions des véhicules. Par conséquent, la demande de turbocompresseurs est susceptible d’augmenter davantage dans les années à venir, car les turbocompresseurs aident à réduire les émissions causées par les véhicules et augmentent l’efficacité énergétique. Cependant, l’augmentation de l’adoption des voitures électriques en raison des normes d’émission strictes peut freiner la croissance du marché.

On estime que la taille du marché mondial des turbocompresseurs automobiles affichera une énorme expansion dans les années à venir en raison de la croissance attendue à une valorisation de 24 223,3 millions USD à un TCAC de 7,97 %. Cette croissance du marché est estimée sur la base de l’augmentation soudaine de l’industrie automobile mondiale et des réglementations strictes imposées sur les émissions des véhicules.

Principaux acteurs clés

Fengcheng Xindongli Turbocharger Co. Ltd (Chine), Precision Turbo and Engine (États-Unis), Bullseye Power LLC (États-Unis), Bosch Mahle (Allemagne), Cummins Inc. (États-Unis), Continental AG (Allemagne), IHI corporation (Japon), Mitsubishi Heavy Industries Ltd (Japon), BorgWarner Inc. (États-Unis), Honeywell International Inc. (États-Unis)

Segmentation du marché

Le marché des turbocompresseurs automobiles est segmenté en fonction du matériau, de l’application et du type. Sur la base des matériaux, le marché des turbocompresseurs automobiles est en outre segmenté en aluminium, fonte et autres matériaux similaires. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. Le segment des véhicules de tourisme devrait être en tête de l’industrie des turbocompresseurs automobiles au cours de la période de prévision.

Le besoin de véhicules de tourisme augmente avec l’augmentation du taux de population des pays. En fonction du type, le marché du turbocompresseur automobile est davantage segmenté en moteurs à essence, diesel et à énergie nouvelle. Parmi ceux-ci, le segment de l’essence va être leader sur le marché des turbocompresseurs automobiles en raison de sa valeur et de son volume. Il y a eu une augmentation significative de la demande de véhicules de tourisme, ce qui s’ajoute à la croissance du marché des turbocompresseurs automobiles du segment de l’essence.

Aperçu régional

Géographiquement, la taille du marché des turbocompresseurs automobiles est segmentée en cinq grandes régions. Il s’agit de l’Asie-Pacifique, de l’Amérique du Nord, de l’Amérique latine, de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Parmi ceux-ci, la région Asie-Pacifique devrait être en tête de l’industrie des turbocompresseurs automobiles au cours de la période de prévision. En raison de la grande population de la Chine et de l’Inde, la demande de voitures augmente, ce qui à son tour augmente la production de voitures. L’augmentation du revenu disponible, les réglementations strictes en matière d’émissions de véhicules et la forte demande de voitures particulières diesel en Inde stimulent la croissance du marché. L’Amérique du Nord devrait également occuper la deuxième place dans les tendances du marché des turbocompresseurs automobiles en raison de la demande croissante de véhicules de tourisme et de l’adoption de turbocompresseurs dans les moteurs.

Nouvelles de l’industrie

L’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19 a énormément affecté la croissance du marché des turbocompresseurs automobiles. La propagation du virus a entraîné un arrêt de la chaîne d’approvisionnement, ce qui a créé un énorme fossé entre la demande et l’offre. Cependant, la levée des mesures de confinement dans quelques pays permet aux entreprises de reprendre leur travail avec des mesures de sécurité afin de s’assurer que la chaîne d’approvisionnement n’est plus perturbée. La réouverture des opérations du marché stimulera bientôt les ventes de voitures liées aux turbocompresseurs, ce qui augmentera à son tour la part de marché des turbocompresseurs automobiles.

Table des matières

1. Résumé

2 Présentation

2.1 Définition 15

2.2 Portée de l’étude 15

2.3 Hypothèses 15

2.4 Structure du marché 16

3 Méthodologie de recherche

3.1 Processus de recherche 17

3.2 Recherche primaire 17

3.3 Recherche secondaire 18

3.4 Estimation de la taille du marché 18

3.5 Modèle de prévision 20

4 Dynamique du marché

4.1 Pilotes 21

4.1.1 Croissance continue de l’industrie automobile mondiale 21

4.1.2 Ventes de véhicules, 2012-2020 22

4.1.3 Réglementations strictes sur les émissions des véhicules 22

4.2 Contention 22

4.2.1 Disponibilité de technologies conventionnelles bon marché 22

4.3 Opportunités 22

4.3.1 Augmentation des investissements dans les technologies de développement des turbocompresseurs 22

5 Analyse des facteurs de marché

5.1 Analyse des cinq forces de Porter 23

Suite………

