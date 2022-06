Acteurs clés du marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible, segments clés et prévisions d’ici 2030

Le marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible devrait valoir 5,5 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 65% au cours de la période de prévision (2021-2027), le marché était évalué à 287 millions USD en 2020.

Le marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible est un dispositif alimenté électriquement dans lequel une pile à combustible transforme l’énergie stockée sous forme d’hydrogène en électricité. Il peut être utilisé dans la manutention, le contrôle de secours d’urgence et le transport. Le groupe motopropulseur à pile à combustible est très efficace et respectueux de l’environnement car il n’émet pas d’émissions toxiques, contrairement au moteur à combustion interne. La pile à combustible du groupe motopropulseur est une technologie de mobilité peu coûteuse à zéro émission locale. Cela fait partie d’un véhicule hybride à pile à combustible, dans lequel une pile à combustible produit de l’électricité en utilisant l’hydrogène comme source d’énergie. Les développements technologiques continus dans l’industrie automobile stimulent considérablement le développement du secteur des piles à combustible pour groupes motopropulseurs dans le monde. La croissance du marché de la technologie des groupes motopropulseurs à pile à combustible peut être principalement attribuée aux problèmes environnementaux liés aux émissions de GES des véhicules. Les efforts croissants des gouvernements pour construire des réseaux d’hydrogène offrent une incitation à la croissance potentielle de la demande de groupes motopropulseurs à pile à combustible. Les voitures électriques à batterie, les véhicules électriques hybrides, les véhicules à pile à combustible, les moteurs à allumage par compression (CI) ou à allumage en stationnement (SI) et les moteurs à combustion interne avancés sont tous des développements automobiles (ICE).

Obtenez un exemple gratuit de pdf @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/10393

Les véhicules équipés de piles à combustible utilisant de l’hydrogène émettent moins d’émissions en raison de leurs technologies à faibles émissions ; cela rend leur adoption faisable. Le groupe motopropulseur à pile à combustible est une source d’énergie décarbonée, remplaçant les approvisionnements existants en combustibles fossiles (comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel) par des sources d’énergie qui produisent beaucoup moins de dioxyde de carbone (comme l’énergie éolienne, solaire et nucléaire). Cette propriété du groupe motopropulseur à pile à combustible stimule sa demande sur le marché mondial. La forte densité d’énergie et les propriétés de ravitaillement rapide du groupe motopropulseur à pile à combustible contribuent également à la croissance du marché du groupe motopropulseur à pile à combustible.

En fonction de la région, la taille du marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible a été segmentée en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. Au cours de l’ère projetée, l’Asie-Pacifique devrait dominer l’industrie des piles à combustible. Les facteurs qui stimulent la croissance du marché régional sont l’investissement dans le développement de nouvelles capacités d’infrastructure et l’ouverture du marché aux entreprises étrangères, qui stimulent le marché dans cette région. L’Europe devrait également détenir une part critique du marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible en raison des efforts accrus des constructeurs pour réduire le poids des voitures afin d’optimiser leurs performances.

Joueurs clés

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des groupes motopropulseurs à pile à combustible comprennent AVID Technology Ltd (Royaume-Uni), Ballard Power Systems (Canada), Brown Machine Group (États-Unis), Ceres Power (Royaume-Uni), Cummins (États-Unis), Delphi Technologies (Royaume-Uni), Denso Corporation (Japon), ITM Power Manufacturers (Royaume-Uni), Robert Bosch (Allemagne), Bloom Energy (États-Unis) et SFC Energy (Allemagne).

Acheter maintenant @ https://www.marketresearchfuture.com/checkout?currency=one_user-USD&report_id=10393

Portée du rapport

Ce rapport fournit une analyse approfondie du marché du groupe motopropulseur à pile à combustible, en suivant quatre segments de marché dans quatre régions géographiques. Le rapport étudie les principaux acteurs, fournissant une analyse annuelle des tendances sur six ans qui met en évidence la taille et les parts de marché pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde. Le rapport présente également une prévision, en se concentrant sur les opportunités de marché pour les six prochaines années pour chaque région. La portée de l’étude segmente le marché du groupe motopropulseur à pile à combustible par composant, type d’entraînement, type de véhicule, puissance de sortie et région.

Le marché mondial du groupe motopropulseur à pile à combustible a été segmenté par composant, type de lecteur, type de véhicule, puissance de sortie et région.

Sur la base des composants, le marché mondial du groupe motopropulseur à pile à combustible peut être segmenté en système de pile à combustible, système de batterie, système d’entraînement, système de stockage d’hydrogène, etc. Le segment des systèmes de batteries devrait croître à un TCAC important dans les années à venir.

Par type d’entraînement, la croissance du marché mondial des groupes motopropulseurs à pile à combustible a été divisée en traction arrière (RWD), traction avant (FWD) et traction intégrale (AWD). Le segment de la traction arrière (RWD) détenait une part importante et devrait croître à un TCAC important dans les années à venir.

Par type de véhicule, le marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible peut être divisé en voitures particulières, véhicules utilitaires légers (VUL), bus et camions. Le segment des voitures particulières devrait croître à un TCAC dans les années à venir.

Par puissance de sortie, le marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible pour véhicules utilitaires peut être divisé en moins de 150 KW, 150 à 250 KW et plus de 250 KW. Le segment 150-250 KW devrait croître à un TCAC dans les années à venir.

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/fuel-cell-powertrain-market-10393

Table des matières

1. RÉSUMÉ

2 INTRODUCTION SUR LE MARCHÉ

2.1 DÉFINITION DU MARCHÉ

2.2 PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

2.3 STRUCTURE DU MARCHÉ

3 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3.1 RECHERCHE PRIMAIRE

3.2 RECHERCHE SECONDAIRE

3.3 ESTIMATION DE LA CAPACITÉ DU MARCHÉ

3.4 MODÈLE DE PRÉVISION

3.5 LISTE DES HYPOTHÈSES

3.6 LIMITES DE L’ETUDE

4 APERÇU DU MARCHÉ

5 DYNAMIQUE DU MARCHÉ

5.1 PRÉSENTATION

Suite………

Demandez votre profil d’entreprise spécifique et la personnalisation au niveau du pays sur les rapports.