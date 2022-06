E-Drive pour les perspectives de croissance du marché automobile, les principaux acteurs clés, la recherche sur l’état et les prévisions 2030

Le marché mondial de l’ E-Drive pour l’automobile devrait passer de 8 588,8 millions USD à plus de 19 400 millions USD. Ce taux de croissance est atteint entre la période de prévision de 2017 et 2023. Le scénario de croissance du marché automobile mondial est considéré comme le principal contributeur au marché mondial de l’e-drive pour l’automobile. Les préoccupations accrues concernant les émissions de carbone, le réchauffement climatique et les problèmes environnementaux sont également citées comme les principales raisons du marché mondial de l’e-drive pour l’automobile.

Une perspective de marché importante des principaux marchés des pays en développement comme l’Inde et le Mexique est citée comme l’une des principales raisons du scénario de croissance du marché mondial E-Drive pour l’automobile. On estime qu’il y aura 1,5 milliard de voitures, contre seulement 750 millions en 2010. Un nombre croissant de ces véhicules sont cités comme les principales raisons des incroyables perspectives du marché mondial de l’e-drive pour l’automobile. Une plus grande adaptation des nouvelles technologies est citée comme la raison derrière les incroyables perspectives du marché.

La technologie est citée comme l’un des principaux facteurs de la perspective croissante du marché mondial de l’e-drive pour l’automobile. Cela contribue à l’enrichissement des domaines automobiles dans les années à venir, attirant ainsi encore plus l’intérêt des acheteurs. Tous ces aspects peuvent très bien être liés à la fois aux pays en développement et aux pays développés. Il contribue finalement à la croissance du marché mondial des e-drives pour l’automobile. Le marché est supposé être le plus important dans les pays développés comme les États-Unis et l’Inde.

Principaux acteurs

Robert Bosch AG (Allemagne), BorgWarner (États-Unis), ZF Friedrichshafen (Allemagne), Magnetic Systems Technology (Magtec) (Royaume-Uni), ABM Greiffenberger (Allemagne), SMR (Inde), GKN PLC (Royaume-Uni), AVL List Gmbh (Autriche), ACTIA Group (France)SIEMENS AG (Allemagne)

Segmentation

Le marché mondial de l’E-Drive pour l’automobile peut être segmenté en fonction du type de lecteur, du produit, du type de véhicule électrique et de la région. En termes de type de transmission, le marché peut être subdivisé en traction avant, arrière et transmission intégrale. En termes de produits, le marché est classé en électronique de puissance, servofrein électronique, moteur et batterie. En termes de type de véhicule électrique, le marché est classé en véhicules électriques à batterie, véhicules électriques hybrides et véhicules électriques hybrides rechargeables. Au niveau régional, il est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Analyse régionale

Géographiquement, le marché mondial E-Drive pour automobile est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine. Le marché nord-américain est classé plus loin aux États-Unis et au Canada. Le marché européen est classé en Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne et autres. Le marché en Asie-Pacifique est classé en Inde, Chine, Japon et autres. Parmi ceux-ci, l’Inde et la Chine sont les principaux contributeurs à la croissance du marché à travers le monde. Le marché en Amérique du Sud est principalement dominé par le Brésil et l’Argentine. Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique restera également remarquable

Nouvelles de l’industrie

Le marché mondial de l’E-Drive pour l’automobile devrait être l’un des marchés les plus importants dans les années à venir. Il devrait rester le plus sensationnel d’Asie-Pacifique. En particulier, les pays leaders comme l’Inde et la Chine sont cités comme les principaux contributeurs à la croissance du marché.

Questions clés abordées par le rapport

Quelle était la taille historique du marché (2020) ?

Quelle segmentation (Produit/Capacité) est le moteur du marché ?

Quel sera le taux de croissance d’ici 2023 ?

Comment sont les acteurs clés de ce marché ?

Quelles sont les stratégies adoptées par les principaux acteurs ?

TABLE DES MATIÈRES

