Taille du marché des machines CNC, tendances, acteurs clés de l’industrie, prévisions d’ici 2030

Aperçu du marché des machines CNC

La taille du marché des machines CNC devrait enregistrer un TCAC de 5% par période de prévision

CNC est une forme abrégée de Computer Numerical Control. L’usinage CNC fait référence au processus de fabrication d’un logiciel informatique préprogrammé qui commande le mouvement des outils et des machines. Le processus d’usinage CNC est utilisé pour gérer et contrôler des machines complexes. Le marché des machines CNC connaît une croissance énorme en raison de l’augmentation de la demande de manipulation en douceur des machines. La taille du marché mondial des machines CNC devrait atteindre une valorisation de 117,17 milliards USD à un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision. Différents outils de fraisage tels que les outils en carbure monobloc et le PCD sont lancés sur le marché des machines CNC pour aider à augmenter l’efficacité du processus.

Les usines adoptent diverses technologies innovantes pour augmenter leur production et répondre aux demandes des clients. Cela a été un facteur moteur majeur pour la croissance du marché des machines CNC car, avec l’aide du tour CNC, la coupe, le perçage et la conception sont devenus très efficaces. Il existe également une énorme demande pour diverses technologies pouvant fonctionner sans aucune supervision manuelle. La plupart des industries essaient de mettre en œuvre ces technologies pour poursuivre leur travail de manière fluide et efficace. Cependant, le coût d’investissement élevé des machines CNC constitue un facteur majeur pour freiner la croissance du marché des machines CNC. En raison de ce coût, de nombreuses usines évitent l’utilisation de machines CNC. De plus, il est difficile d’entretenir les machines CNC haut de gamme,

Ce rapport donne un aperçu du marché des machines CNC et se concentre également sur les tendances croissantes du marché des machines CNC. Le rapport met également en évidence une analyse détaillée de l’aperçu régional du marché ainsi que les segments dans lesquels l’industrie des machines CNC a été divisée. La sensibilisation aux avantages de l’utilisation de machines CNC dans les usines peut aider le marché à connaître une croissance significative dans les années à venir. De plus, l’imposition d’une formation appropriée aux ouvriers peut créer une énorme demande pour les machines dans l’industrie.

Principaux acteurs clés

Le marché mondial des machines CNC est fragmenté, de nombreux acteurs détenant une part importante du marché mondial. Les principaux acteurs de l’industrie sur le marché mondial des machines CNC sont Amada Co., Ltd. (Japon), Amera Seiki (États-Unis), Fanuc Corporation (Japon), Datron AG (Allemagne), MG Mori (Allemagne), Dalian Machine Tool Group (DMTG ) Corporation (Chine), Haas Automation, Inc. (États-Unis), Okuma Corporation (Japon), Shenyang Machine Tool Co., Ltd. (SMTCL) (Chine), Hurco Companies, Inc. (États-Unis) et Yamazaki Mazak Corporation ( Japon).

Segmentation du marché

La part de marché des machines CNC a été segmentée en deux grandes catégories, qui comprennent les utilisateurs finaux et le type. L’utilisateur final est en outre segmenté en usines d’équipement, industrie de l’électricité et de l’énergie, industrie aérospatiale, industrie automobile et industrie de la construction. D’après l’analyse du marché des machines CNC, il ressort que le type de segment a été davantage segmenté en tour, fraiseuse, machine à souder, machine laser, rectifieuse et bobineuse.

Aperçu régional

Sur la base de la géographie, la taille du marché des machines CNC est segmentée en cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Asie-Pacifique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Parmi celles-ci, la région Asie-Pacifique devrait dominer l’industrie du marché des machines CNC au cours de la période de prévision. L’augmentation de la demande d’automatisation dans des pays comme la Chine et leur ruée vers les unités industrielles contribuent à la croissance du marché dans cette région. L’Amérique du Nord pourrait détenir la deuxième plus grande part de marché des machines CNC au monde en raison de sa demande croissante de la part des industries manufacturières de cette région. L’Europe est une autre région qui peut être responsable d’une croissance significative du marché des machines CNC.

Nouvelles de l’industrie

En raison de l’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19, le monde s’est arrêté. Les gouvernements du monde entier ont imposé des règles strictes et des confinements pour éviter la propagation du virus mortel. Pour cette raison, la plupart des industries ont été fermées pendant une assez longue période. Le COVID-19 n’a pas eu d’impact négatif sur le marché mais a été témoin d’une réduction significative du nombre de travailleurs travaillant dans l’industrie. En fait, les machines CNC ont aidé les industries manufacturières à gérer cette situation. La main-d’œuvre insuffisante et la réduction des heures de travail n’ont pas affecté les industries des machines CNC.

Table des matières

1. Résumé

2 Présentation du marché

2.1 Définition du marché

2.2 Portée de l’étude

2.3 Structure du marché

3 Méthodologie de recherche

3.1 Recherche primaire

3.2 Recherche secondaire

3.3 Estimation de la capacité du marché

3.4 Modèle de prévision

3.5 Liste des hypothèses

3.6 Limites de l’étude

4 Aperçu du marché

5 Dynamique du marché

5.1 Présentation

5.2 Moteurs du marché

5.3 Contraintes du marché

5.4 Opportunités de marché

5.5 Analyse des cinq forces de Porter

5.5.1 Menace de nouveaux entrants

Suite …… ..

