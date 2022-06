Étude approfondie du marché des systèmes d’entraînement, acteurs clés, analyse mondiale, prévisions d’ici 2030

Le marché mondial des systèmes de conduite a considérablement augmenté ces derniers temps, en partie en raison de la production croissante de véhicules à travers le monde. Market Research Future (MRFR) a publié et publié un rapport de recherche sur le marché mondial des systèmes de conduite qui prédit la croissance de ce marché entre 2016 et 2023.

Le marché mondial des systèmes de conduite croît en raison de divers facteurs. Sa croissance importante est principalement due à la croissance de la production de véhicules. D’autres facteurs incluent de meilleures performances des véhicules en raison de la demande croissante du système de transmission pour une efficacité énergétique élevée, des normes réglementaires strictes dans de nombreux pays concernant l’environnement et des investissements accrus dans l’industrie automobile à travers le monde. Cependant, le coût élevé des systèmes de transmission avancés peut entraver la croissance du marché.

Joueurs clés

Les principaux acteurs de l’industrie mondiale des systèmes d’entraînement sont Bosch (Allemagne), Continental AG (Allemagne), Cummins (États-Unis). Delphi Automotive PLC (Royaume-Uni), Denso (Japon), Hitachi Automotive Systems (Japon), Mahle (Allemagne), Infineon (Allemagne), Johnson Electric (Chine), Mitsubishi Electric (Japon), Schaeffler (Allemagne) et Valeo (France ).

Le Marché du système de conduite global a été segmenté en fonction de l’opération, du type, du type de véhicule et de la région. Sur la base de l’opération, ce marché a été segmenté en automatique et manuel. Par type, le marché a été segmenté en véhicules à traction intégrale (AWD), à propulsion arrière (RWD) et autres. La segmentation par type de véhicule segmente le marché en véhicule de tourisme et véhicule utilitaire.

La segmentation régionale de la taille du marché mondial des systèmes d’entraînement segmente le marché en marchés régionaux continentaux connus sous le nom d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique et d’Afrique du Moyen-Orient (MEA). Selon le rapport, le marché des systèmes d’entraînement devrait croître avec une augmentation de la demande d’automobiles au cours de la période de prévision. Cette augmentation concerne principalement l’Amérique du Nord et l’Europe. L’Amérique du Nord devrait être le plus grand marché régional au cours de la période de prévision en raison de facteurs tels que la demande croissante de transmission manuelle automatique (AMT) dans cette région, la présence de centres de fabrication et de marchés sophistiqués et les progrès technologiques rapides. Les économies les plus puissantes d’Amérique du Nord sont les États-Unis d’Amérique (USA) et le Canada. Aux Etats-Unis, la demande croissante de véhicules utilitaires a augmenté la demande pour le marché des systèmes de système d’entraînement. L’augmentation des investissements et de la demande de véhicules économes en carburant devrait entraîner une nouvelle croissance du marché.

La croissance de la région Europe est tirée par la présence de grands constructeurs automobiles qui font de leur mieux pour répondre à la demande croissante de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires. Les lois visant à prévenir les émissions de carbone et à préserver l’environnement sont plus strictes en Europe qu’en Amérique du Nord. Par conséquent, la demande de véhicules écologiques augmente. La crème du marché européen des systèmes d’entraînement comprend la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni (UK).

L’Asie-Pacifique est un marché régional important en raison de facteurs tels que la production de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers (VUL) dans les économies en développement. De nombreux fabricants d’équipement d’origine (OEM) souhaitent ouvrir leurs installations de production dans cette région, en particulier en Chine et en Inde, qui sont les économies à la croissance la plus rapide de cette région. Dans cette région, le marché des systèmes de conduite croît en raison de certains autres facteurs tels que la hausse des ventes de voitures particulières, les investissements des acteurs du marché mondial. L’augmentation de la production de véhicules et l’augmentation du revenu disponible des consommateurs contribuent également à la croissance du marché. Outre la Chine et l’Inde, les autres marchés nationaux importants sont le Japon et la Corée du Sud, suivis du reste de l’Asie-Pacifique.

Dans la région MEA, le marché est lent mais stable. Les raisons de la faible croissance du marché dans la région MEA sont le manque de sensibilisation, le manque d’éducation, le manque de développement technologique et l’instabilité politique.

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION

1.1 DÉFINITION

1.2 PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

1.3 OBJECTIF DE RECHERCHE

1.4 LIMITES DES HYPOTHÈSES

1.5 STRUCTURE DU MARCHÉ :

2 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

2.1 PROCESSUS DE RECHERCHE

2.2 RECHERCHE PRIMAIRE

2.3 RECHERCHE SECONDAIRE

3 DYNAMIQUE DU MARCHÉ

3.1 PILOTES

3.2 CONTRAINTES

3.3 OPPORTUNITÉS

3.4 DÉFIS

3.5 INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES

4 ANALYSE DES FACTEURS DE MARCHÉ

4.1 MODÈLE DES CINQ FORCES DE PORTER

4.1.1 POUVOIR DE NÉGOCIATION DES FOURNISSEURS

4.1.2 POUVOIR DE NÉGOCIATION DU CLIENT

4.1.3 INTENSITÉ DES CONCURRENTS

4.1.4 MENACE DES NOUVEAUX ENTRANTS

5 SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT, PAR FONCTIONNEMENT

5.1 PRÉSENTATION

5.1.1 AUTOMATIQUE

5.1.2 MANUEL

6 SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT, PAR TYPE DE VÉHICULE

6.1 PRÉSENTATION

6.1.1 VÉHICULE PASSAGER

Suite …… ..

