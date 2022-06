Analyse mondiale du marché du groupe motopropulseur pour véhicules électriques par acteurs clés, segments et prévisions d’ici 2030

Aperçu du marché du groupe motopropulseur pour véhicules électriques

Le marché des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques devrait atteindre 135 milliards de dollars d’ici 2027 et devrait connaître un TCAC de 16 % au cours de la période de 2020 à 2027.

Le marché mondial des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques connaît une augmentation considérable de sa taille. La croissance du marché est attribuable à l’avènement des véhicules électriques et à l’utilisation des systèmes de transmission dans les véhicules électriques pour accroître la mobilité électrique et réduire les coûts d’exploitation. En outre, l’augmentation de la production et des ventes de voitures électriques et les réglementations strictes en matière d’émissions stimulent la croissance du marché. De plus, l’augmentation de la demande de véhicules à énergie nouvelle (NEV) augmente la demande du marché à un niveau encore plus élevé.

Principaux acteurs :

Les principaux acteurs du marché mondial du groupe motopropulseur pour véhicules électriques sont EPT Co., Inc. (Corée du Sud), ZF Friedrichshafen AG (Allemagne), WEG (Brésil), IET SpA (Italie), Bonfiglioli Riduttori SPA (Italie), Automation Tooling Systems Inc. (Canada), NXP Semiconductors (Pays-Bas), GKN PLC (Royaume-Uni), Robert Bosch GmbH (Allemagne), Continental AG (Allemagne), BorgWarner Inc. (États-Unis), AVL List GmbH (Autriche), Magna International Inc. (Canada ), Mitsubishi Electric Corp (Japon) et Dana Incorporated (États-Unis), entre autres.

Selon une éminente société de recherche, Market Research Future (MRFR), le marché mondial des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques devrait atteindre 120 milliards USD d’ici 2025. Dans sa récente analyse COVID 19 sur le marché des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques, MRFR affirme également que le marché enregistrerait 16 % CAGR tout au long de la période prévue (2019 – 2025). L’amélioration des infrastructures de véhicules électriques dans des pays comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis et l’Allemagne justifie la croissance du marché.

L’augmentation de la production de véhicules électriques signifie un besoin croissant de remaniement de l’ensemble de l’écosystème et de l’architecture d’un véhicule et de son environnement. En outre, les émissions de carbone ont augmenté de façon exponentielle à travers le monde au cours des dernières décennies, poussant la demande du marché et, par conséquent, les ventes sur le marché mondial des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques. Bien qu’il faille un certain temps pour développer des véhicules à zéro émission de carbone, les véhicules électriques sont certainement l’une des alternatives les plus vertes avec moins d’émissions tout au long de leur cycle de vie.

Les gouvernements du monde entier alimentent les projets de recherche pour optimiser les composants et tester les kits d’outils de simulation pour les groupes motopropulseurs, qui à leur tour stimulent considérablement la croissance du marché. Ces recherches pour intégrer des solutions de moteurs ultra-rapides attirent des investissements substantiels, entraînant le développement de technologies innovantes de solutions de mobilité de nouvelle génération. À l’inverse, les prix élevés des véhicules électriques sont des facteurs importants qui ralentissent la croissance du marché.

Marché du groupe motopropulseur pour véhicules électriques – Segmentation

Le rapport est segmenté en quatre dynamiques ;

Par composant : batterie, moteur électrique, électronique de puissance, modules de gestion thermique et autres.

Par propulsion : Véhicule électrique à batterie (BEV), Véhicule électrique hybride (HEV), Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV), et autres.

Par type de véhicule : voiture de tourisme, véhicule utilitaire et autres.

Par Régions : Asie Pacifique, Amérique du Nord, Europe et Reste du Monde.

Marché du groupe motopropulseur pour véhicules électriques – Analyse régionale

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial du groupe motopropulseur pour véhicules électriques. La croissance du marché est attribuable à l’augmentation massive de la production et des ventes de véhicules électriques dans la région. En outre, l’installation accrue de systèmes de transmission et de solutions dans les véhicules électriques stimule la croissance du marché. Les investissements croissants des organisations privées et publiques et l’augmentation de la demande de dispositifs de sécurité dans les véhicules favorisent la croissance du marché.

En outre, des recherches croissantes font émerger des développements de groupes motopropulseurs de véhicules électriques, tels que des onduleurs et des modules de puissance, pour stimuler la croissance du marché. La Chine détient une part importante du marché régional, suivie par l’Inde. L’Inde a lancé FAME I, FAME II et divers programmes d’allégements fiscaux pour promouvoir les véhicules électriques. Le marché du groupe motopropulseur des véhicules électriques APAC devrait conserver sa domination tout au long de la période d’évaluation.

L’Amérique du Nord occupe la deuxième place dans la croissance mondiale du marché du groupe motopropulseur pour véhicules électriques. Le marché est tiré par la demande croissante de véhicules électriques à faible coût d’exploitation. De plus, le soutien accru du gouvernement et le soutien au développement de l’industrie du groupe motopropulseur pour véhicules électriques stimulent la croissance du marché régional. De plus, les investissements dans la recherche et le développement, une large base de consommateurs potentiels aux États-Unis et au Canada créent une énorme demande de véhicules respectueux de l’environnement, contribuant aux ventes de groupes motopropulseurs de véhicules électriques.

L’Europe détient également une part considérable dans les tendances du marché mondial des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques . Le marché est régi par des lois réglementaires telles que l’Union européenne (UE) mises en œuvre pour minimiser les émissions des véhicules. En outre, les délais de création de zones zéro émission dans des pays comme le Royaume-Uni et la France augmentent la demande de véhicules électriques pour favoriser la croissance du marché régional. De plus, des politiques d’incitation favorables à l’achat de camions électriques propulsent la croissance du marché dans la région.

Marché du groupe motopropulseur pour véhicules électriques – Analyse concurrentielle

Très compétitive, la croissance du marché Groupe motopropulseur pour véhicules électriques apparaît fragmentée en raison de la présence de plusieurs acteurs bien établis. Ces acteurs intègrent des stratégies telles que l’acquisition de fusions, la collaboration, le lancement de technologies/produits et l’expansion, pour gagner une plus grande part concurrentielle.

L’industrie, les technologies et les véhicules électriques évoluant plus rapidement que jamais, les projets de recherche visant à optimiser les composants et les kits d’outils de simulation de test pour les groupes motopropulseurs sont devenus cruciaux.

De nombreuses recherches pour intégrer des solutions de moteurs ultra-rapides ont ouvert des opportunités d’investissement substantielles pour les acteurs du marché. Les acteurs de l’industrie investissent considérablement pour développer des technologies innovantes qui peuvent relever les défis des solutions de mobilité de nouvelle génération.

