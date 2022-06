Taille du marché Smart e-Drive, analyse des acteurs clés, principales conclusions et prévisions d’ici 2030

Industrie du marché des e-Drive intelligents

Après trois mois de verrouillage en raison de la pandémie de COVID 19, le marché mondial Smart e-Drive a franchi la plus grande étape concernant le repositionnement. Market Research Future découvre que les actions diffusées sont en jeu, et pour l’avenir, le marché va se développer à un taux d’environ 20 %. La montée en puissance du marché aurait lieu durant les années 2017-2023

Smart e-Drive pour le marché automobile: acteurs de l’industrie

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des e-Drive intelligents pour l’automobile sont Robert Bosch (Allemagne), Continental (Allemagne), Shanghai Edrive (Chine), Siemens (Allemagne), Schaeffler (Allemagne), Aisin Seiki (Japon), Infineon (Allemagne). ), BorgWarner (États-Unis), Efficient Drivetrains (États-Unis), UQM Technologies (États-Unis) et SINOEV (États-Unis).

Développements notables

L’augmentation rapide de la demande de véhicules électriques devrait être un facteur primordial susceptible de motiver le smart e-Drive pour le marché automobile au cours de la période d’évaluation. La mise en œuvre de normes strictes sur l’industrie automobile concernant les émissions et les préoccupations des organismes de réglementation mondiaux est également susceptible d’étendre le smart e-Drive au marché automobile.

Le MRFR comprend également des facteurs tels que la réduction de poids et l’espace pour d’autres applications peuvent être remplies par smart e-Drive. De nombreux avantages tels qu’une taille compacte, une fiabilité élevée, une génération de couple plus élevée et davantage de fonctionnalités intégrées sont susceptibles de stimuler le smart e-Drive pour le marché automobile au cours de la période d’évaluation. Tous ces facteurs ont représenté des opportunités lucratives pour l’industrie automobile.

En outre, le marché mondial des e-drives intelligents augmentera à un rythme régulier au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de la pollution atmosphérique et du changement climatique. Cela a permis de vaincre les émissions de gaz à effet de serre, ce qui a supposé avoir un impact audacieux sur l’extension du marché jusqu’en 2025.

Au contraire, le facteur de coût élevé de la technologie peut entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision jusqu’en 2025. En outre, le facteur de manque d’infrastructure et de retour sur investissement à long terme peut également limiter la croissance du marché au cours des prochaines années. Dans un cas d’espèce, Daimler AG a lancé un véhicule électrique intelligent équipé de la technologie intelligente e-Drive.

Segmentation du marché

À l’échelle mondiale, la croissance du marché mondial des e-drives intelligents est étudiée sur une base segmentaire. Cela a inclus des segments tels que les composants, les applications et les entraînements.

En termes de composants, le marché a inclus des électrostats de puissance, un booster de vélo électrique, un moteur et une batterie.

En termes d’applications, le marché a inclus l’essieu électrique et la transmission intégrale. E-axle est l’évolution de l’essieu conventionnel dans lequel le moteur électrique et le réducteur sont logés dans une seule unité sur l’essieu et suppriment le moteur à combustion.

En termes de conduite, le marché a inclus la traction avant, la traction arrière et autres.

Front régional

Géographiquement, le marché mondial des smart e-drive est étudié dans quatre grandes régions d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique et du reste du monde.

La région Europe devrait dominer le marché mondial des e-drives intelligents au cours de la période d’évaluation en raison de facteurs tels que l’introduction de lois strictes sur le contrôle des émissions par le gouvernement, les progrès accélérés de la technologie des batteries et l’essor de la demande d’électricité, plug-in véhicules hybrides et hybrides dans la région. Avec cela, l’incidence d’un nombre massif de constructeurs de véhicules électriques dans la région est susceptible de stimuler le développement du marché de la conduite électrique intelligente dans la région Europe. L’industrie automobile s’est intensifiée dans cette région, en particulier au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Italie en raison des avancées technologiques hâtives dans la région. La hausse du marché des smart e-Drive est également due aux subventions gouvernementales sur un véhicule électrique dans la région au cours de la période de prévision.

