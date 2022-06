Perspectives de croissance de l’analyse du marché du commerce électronique automobile, principaux acteurs, prévisions d’ici 2030

Aperçu du marché du commerce électronique automobile :

Le marché mondial du commerce électronique automobile devrait augmenter à un TCAC de 3 %, avec une valeur de 68,8 milliards USD au cours des trimestres estimés de 2022 à 2027.

L’essor important des plateformes de commerce électronique, qui nécessitent des véhicules utilitaires pour renforcer le transport et la distribution, peut être lié à la croissance rapide de ce type de véhicule. Les camions commerciaux livrent des articles tels que des fruits et légumes et des produits de base. Les voitures commerciales sont également rentables et disposent d’un système de gestion du moteur efficace. Cela lui permet de transporter d’énormes tonnages de marchandises sur de longues distances. Cependant, les voitures particulières devraient être très demandées en raison de systèmes technologiques complexes et avancés. Si une voiture de tourisme est volée, le système de gestion du moteur peut désactiver le système du véhicule. Cet aspect devrait augmenter la demande pour le marché du commerce électronique automobile dans les endroits où le vol de véhicules est fréquent.

Le secteur automobile en expansion est le moteur du marché mondial du commerce électronique automobile. Des améliorations rapides dans le secteur automobile, avec l’installation d’équipements électriques et électroniques dans les voitures pour améliorer l’expérience de conduite des consommateurs, devraient encore stimuler l’expansion du marché. Cependant, la demande croissante de voitures électriques devrait stimuler le secteur mondial du marché du commerce électronique automobile.

En outre, l’augmentation des revenus disponibles et une population croissante, en particulier dans la région Asie-Pacifique, devraient stimuler les ventes de véhicules, développant ainsi l’activité des systèmes de gestion des moteurs automobiles. L’émergence du coronavirus a eu un impact significatif sur l’activité de commerce électronique automobile. Les restrictions de la chaîne d’approvisionnement ont affecté les décisions d’usine des constructeurs automobiles et des équipementiers. Les fabricants ont décidé de limiter la production en raison de certaines zones du corps et d’importantes pénuries de matières premières. De plus, la pandémie a eu un impact sur les ventes de voitures neuves sur le marché du commerce électronique automobile.

Principaux acteurs clés

Amazon.com, Inc. (États-Unis), eBay Inc. (États-Unis), Taobao (Chine), Tmall.com (Chine) et Alibaba Group Holding Limited (Chine). Wal-Mart Stores, Inc. (États-Unis), JD.com, Inc. (Chine), Snapdeal (Inde), Denso Corporation (Japon) et American Tire Distributors Holdings, Inc. (États-Unis)

Segmentation du marché :

L’étude de marché sur le commerce électronique automobile examine la demande croissante de pièces et composants automobiles via le commerce électronique, ainsi qu’un examen du type de canal de vente, des nouveaux acteurs rejoignant l’industrie et du paysage concurrentiel des principaux concurrents du marché. Sur la base du type de composant, le marché est en outre segmenté en cinq sections composants électriques, infodivertissement et multimédia, composants de moteur, pneus et roues et autres types de composants. La section des fournisseurs est en outre classée en deux termes OEM et fournisseur tiers. La partie véhicule peut être segmentée en trois grandes sections : les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les deux-roues. Selon la base régionale, toute la section est divisée en Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord et Moyen-Orient et Afrique.

Analyse régionale :

En raison de la disponibilité de la technologie moderne et de l’augmentation des ventes de voitures électriques dans la région, l’Amérique du Nord détient un pourcentage important de les bénéfices. La croissance significative du secteur du commerce électronique a également stimulé la demande de voitures commerciales, au profit du marché du commerce électronique automobile. Des percées techniques rapides dans le secteur automobile par des entreprises telles que Tesla devraient encore stimuler le marché tout au long de la période de projection. D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait représenter une grande partie du marché, en raison de l’augmentation du revenu disponible et de la croissance démographique de la région.

Actualités industrielles :

Plusieurs avancées se sont développées dans le secteur, notamment les constructeurs automobiles créant leurs plateformes de commerce électronique et les méga-entreprises de commerce électronique achetant des entreprises locales pour accroître leur portée mondiale.

