Aperçu du marché de la cybersécurité automobile, principales entreprises, scénario futur et prévisions d’ici 2030

Le marché de la cybersécurité automobile connaît une croissance rapide avec l’émergence des concepts de véhicules autonomes/sans conducteur et de voitures connectées. Le risque de cyberattaques contre les automobiles augmente chaque année, devenant une préoccupation primordiale pour l’industrie automobile. La nécessité de mettre en place des mécanismes pour protéger et surveiller les véhicules contre les cyberattaques stimule la croissance du marché.

La demande de fourniture de services de surveillance pour les voitures connectées et le développement d’une société de mobilité sûre et sécurisée dans le monde influencent la taille du marché. En outre, les mandats gouvernementaux pour le développement de voitures sûres et connectées, de véhicules électriques et de véhicules autonomes augmentent la part de marché. Les ingénieurs automobiles menacent en permanence la puissance de traitement des voitures et pourraient être piratés pour d’autres activités telles que l’extraction de bitcoins.

Tous ces facteurs continueraient de pousser la demande croissante des consommateurs pour la commodité de la connectivité dans leur véhicule et leur expérience de conduite. Ceux-ci indiquent également que le marché devrait connaître une croissance des revenus dans les années à venir. À cet égard, Market Research Future (MRFR), une société de recherche renommée, déclare que le marché mondial de la cybersécurité automobile est estimé à 32 millions USD, avec une croissance à un TCAC de 9 % au cours de la période considérée.

L’adoption croissante est une tendance majeure de l’industrie

En outre, les mandats gouvernementaux pour le développement de voitures sûres et connectées, de véhicules électriques et de véhicules autonomes augmentent la part de marché. Les ingénieurs automobiles sont continuellement alarmés par les menaces qui pourraient pirater la puissance de traitement des voitures pour d’autres activités telles que l’extraction de bitcoins. En outre, la demande d’une connectivité améliorée pour améliorer l’expérience de conduite augmente. Tous ces facteurs continueraient à pousser la demande du marché.

De plus, une expertise technique croissante, d’énormes investissements dans le développement de technologies de cybersécurité et la prolifération de la connectivité intégrée et embarquée sont d’autres tendances majeures observées sur le marché. Les progrès rapides de la technologie numérique et la demande croissante de solutions de cybersécurité automobile ont un impact positif sur la croissance du marché. La prise de conscience croissante des fonctionnalités de cybersécurité influence la montée du marché.

Le manque de sensibilisation entrave la croissance du marché

Malgré des perspectives de croissance importantes, le marché connaît encore des revers majeurs, comme la méconnaissance de ces systèmes. Néanmoins, la hausse des ventes de voitures particulières dans les régions émergentes soutiendrait la croissance du marché tout au long de la période d’évaluation. De plus, la montée en puissance des industries automobiles et les progrès technologiques influencent la croissance du marché régional.

Marché mondial de la cybersécurité automobile – Segments

L’analyse du marché de la cybersécurité automobile est segmentée en type de sécurité, type de véhicule, application et région. Le segment de type de sécurité est divisé en sécurité réseau, sécurité des terminaux, sécurité des applications, sécurité sans fil, sécurité cloud, etc. Le segment des types de véhicules est divisé en voitures particulières et véhicules utilitaires.

Le segment des applications est sous-segmenté en télématique, diagnostic embarqué (OBD), infodivertissement, canaux de communication, groupe motopropulseur, systèmes de sécurité et autres. Par régions, le marché est sous-segmenté en Asie-Pacifique, Amériques, Europe et reste du monde.

Marché mondial de la cybersécurité automobile – Analyse géographique

L’Amérique du Nord est en tête du marché mondial de la cybersécurité automobile. De nombreuses collaborations intersectorielles ont lieu entre les équipementiers automobiles et les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) pour améliorer l’expérience de vie connectée des utilisateurs au volant. En outre, la demande d’une connectivité Internet ininterrompue à l’intérieur d’un véhicule par les utilisateurs crée des opportunités de marché substantielles.

Les grandes avancées technologiques et la présence de divers fournisseurs de solutions de mobilité connectée dans la région influencent la croissance du marché. En outre, l’infrastructure futuriste de la région stimule la croissance du marché, apportant des plateformes de mobilité connectée avancées. De plus, les efforts croissants des constructeurs automobiles dans la découverte de nouvelles technologies pour éliminer les cyberattaques et offrir une expérience de voyage sûre influencent la part de marché de la région.

L’Europe occupe la deuxième place sur le marché mondial de la cybersécurité automobile. Le marché est tiré par une expertise technique croissante et d’énormes investissements dans le développement de technologies de cybersécurité, ainsi que par la prolifération de la connectivité intégrée et embarquée. De plus, les progrès rapides de la technologie numérique et la demande croissante de solutions de cybersécurité automobile ont un impact positif sur la croissance du marché régional.

Le marché de la cybersécurité automobile en Asie-Pacifique est en train de devenir un marché prometteur à l’échelle mondiale. Des facteurs tels que la demande croissante de solutions de cybersécurité dans les véhicules connectés et l’adoption croissante de véhicules intelligents et électriques par les particuliers stimulent la croissance du marché régional. Les marchés de la cybersécurité automobile au Japon, en Chine et en Inde connaissent une croissance exponentielle, augmentant la part de marché régionale globale.

Principaux acteurs :

Parmi les principaux acteurs du marché mondial de la cybersécurité automobile figurent Harman International Industries, Inc. (États-Unis), Argus Cyber ​​Security (Israël), Karamba Security (Israël), Cisco Systems Inc. (États-Unis), Intel Corporation (États-Unis), NNG Software Developing and Commercial LLC. (Hongrie), NXP Semiconductors NV (Pays-Bas), Intel Corporation (États-Unis), Secunet AG (Allemagne) et Escrypt Embedded Systems (Allemagne), entre autres.

Industrie/Innovation/Actualités connexes :

23 mars 2021 —– Panasonic Corporation et McAfee Co., Ltd. ont annoncé leur collaboration pour la construction d’un SOC de véhicule afin de commercialiser des services de surveillance de la sécurité des véhicules. Ces entreprises construiraient conjointement des SOC de véhicules qui permettent de protéger contre les cyberattaques les véhicules connectés du monde entier. Les solutions de cybersécurité automobile contribueraient à une détection précise et à une réponse précoce aux attaques et contribueraient à renforcer les mesures de cybersécurité dans l’industrie automobile.

