Analyse du marché des systèmes d’entraînement d’essieux électriques 2022 par acteurs clés, segments et prévisions d’ici 2030

Aperçu du marché des systèmes d’entraînement d’essieux électriques

Market Research Future (MRFR), dans son rapport de recherche récemment publié, souligne que le marché mondial des systèmes d’entraînement d’essieux électriques 2022 est florissant et devrait croître de façon exponentielle au cours de la période considérée, enregistrant une valorisation de marché substantielle pouvant atteindre 8,3 milliards USD d’ici 2023 et une TCAC en bonne santé de 12,31 % au cours de la période considérée.

Pilotes et contraintes

L’augmentation de l’inclinaison pour les SUV et autres voitures particulières a stimulé la croissance du marché de la transmission électrique par essieu. La montée en puissance de la production de véhicules au niveau mondial favorise le marché mondial des transmissions électriques. Le besoin du marché mondial des entraînements d’essieux électriques est fortement dicté par les industries automobiles. L’essieu est utilisé dans de nombreux véhicules dans le cadre de l’électrification. Le besoin du marché des transmissions électriques à essieux automobiles est alimenté par la production mondiale de véhicules et les progrès technologiques.

Les entreprises se concentrent sur le cycle de vie plus long du produit, les véhicules légers, les avantages en termes de coûts et le niveau de confort pour les clients. La tendance croissante obligeant les fabricants à opter pour la technologie la plus récente stimule le marché mondial des essieux électriques au cours de la période de prévision. De plus, en raison de l’avènement de la transmission électrique par essieu, les fabricants offrent des pertes de puissance minimales, qui pourraient autrement être causées par des actions mécaniques. Les facteurs macroéconomiques tels que le pouvoir d’achat élevé des clients, le mode de vie normalisé, les règles gouvernementales et la réglementation pour les constructeurs automobiles tous ont un impact positif sur la demande du marché de la transmission électrique par essieu.

D’autre part, des aspects tels que le prix de vente élevé, les progrès techniques incessants, la forte présence de concurrents obligent les fabricants, entre autres, à opter pour des changements de processus continus. La demande mondiale sur le marché des essieux électriques est affectée.

Analyse segmentaire du marché des systèmes d’entraînement d’essieux électriques

Le marché mondial est analysé sur la base du type de système et du type de véhicule.

Sur la base du système, le marché est divisé en systèmes électriques et systèmes hybrides électriques.

Sur la base du type de véhicule, le marché de la transmission électrique par essieu est divisé en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds.

Analyse régionale

L’analyse géographique du marché mondial des systèmes d’entraînement d’essieux électriques a été analysée dans quatre grandes régions, dont l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’Asie-Pacifique devrait gagner du terrain au cours de la période considérée en raison de la hausse des ventes de véhicules, de la demande substantielle de composants du marché secondaire et de la forte présence des équipementiers. L’Asie-Pacifique est donc sur le point d’obtenir un TCAC notable au cours de la période de prévision. Le besoin du marché de la transmission électrique par essieu des pays d’Europe occidentale crée un marché potentiel pour le marché de la transmission électrique par essieu.

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché des systèmes d’entraînement d’essieux électriques en raison de l’augmentation des ventes de voitures électriques dans des pays comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon et l’Inde. De nombreux pays dans le monde réagissent rapidement à l’introduction des voitures électriques car elles sont moins polluantes et ont un impact minimisé sur le climat. Cela les aide également à résoudre les problèmes d’émissions de carbone et s’inspire également des généreux systèmes de taxation des voitures électriques. La région Asie-Pacifique est suivie de près par l’Amérique du Nord et l’Europe dans l’introduction des véhicules électriques. Les véhicules électriques deviennent de plus en plus moins chers dans ces régions et sont à égalité avec les véhicules à essence conventionnels en termes de performances et d’autonomie.

Analyse compétitive

Les principaux acteurs du marché mondial des entraînements d’essieux électriques identifiés par le MRFR sontRobert Bosch GmbH (Allemagne), ZF Friedrichshafen AG (Allemagne), American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (États-Unis), GKN Plc (Royaume-Uni), Schaeffler Technologies AG & Co. KG (Allemagne), Magna International Inc. (Canada), Continental AG (Allemagne), Borgwarner Inc. (États-Unis), BonfiglioliRiduttori SPA (Italie) et ZiehlAbegg SE (Allemagne).

