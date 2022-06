Taille du marché des scooters électriques et des batteries, analyse des acteurs clés, principales conclusions et prévisions d’ici 2030

Aperçu du marché des scooters électriques et des batteries

Le marché mondial des scooters électriques et des batteries devrait être évalué à 72 621,1 milliers d’unités d’ici 2025, avec un TCAC de 17,93 % au cours de la période de prévision ( 2019-2025 ).

Le rapport couvre la segmentation et les moteurs pour un meilleur aperçu du marché dans les années à venir. Les scooters électriques sont des véhicules à deux ou trois roues qui fonctionnent avec des batteries rechargeables. Cette énergie est stockée dans une batterie rechargeable, qui pilote le fonctionnement des moteurs électriques. Il existe trois types de scooters électriques : rétro, auto-équilibré et pliable. Ces scooters sont utilisés à des fins commerciales et récréatives.

Le marché mondial est principalement tiré par l’augmentation de la demande de scooters électriques, les initiatives stratégiques des principaux acteurs et la demande de scooters électriques parmi les touristes. Cependant, les prix élevés des scooters électriques, les infrastructures de recharge sous-développées et les services après-vente médiocres devraient entraver la croissance du marché mondial des scooters électriques et des batteries au cours de la période de prévision.

Analyse compétitive

Certains des principaux acteurs du marché mondial des scooters électriques et des batteries sont Greenwit Technologies, Vmoto Limited, GOVECS AG, TAIZHOU UGBEST EV CO., LTD, PIAGGIO & C.SPA, ZNEN MOTOR, Wuxi YADEA Export-Import Co., Ltd, Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., Ltd (SUNRA), ZNEN MOTOR ; BMW AG, Honda Motor Co., Ltd., Mahindra & Mahindra Ltd, Terra Motors Corporation, Yamaha Motor Co. Ltd., BOXX Corp. et Gogoro Inc.

BMW AG se concentre sur l’électrification des véhicules en réduisant la consommation de carburant et les émissions des véhicules grâce au développement de moteurs à combustion hautement efficaces, à l’électrification des transmissions, à la construction légère intelligente et à la gestion coordonnée de l’énergie dans les véhicules. Il a augmenté ses investissements dans l’amélioration de la technologie des véhicules électriques afin d’améliorer l’expérience de conduite. En outre, elle se concentre sur le développement de nouveaux produits en tant que stratégie pour fournir une grande variété de produits à ses clients et étendre sa présence dans des régions inexploitées et générer des revenus. Par exemple, BMW AG a présenté un nouveau scooter électrique – X2City.

Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., Ltd prévoit d’accroître les collaborations et les partenariats avec des exportateurs et des distributeurs de renommée mondiale, à travers l’Asie-Pacifique et l’Europe. Elle se concentre sur l’extension de ses accords de partenariat en Chine avec des entreprises et des départements gouvernementaux afin d’augmenter ses ventes et d’améliorer ses capacités de R&D. En outre, il élabore une stratégie pour intégrer un modèle commercial allégé et flexible dans ses opérations commerciales en Chine et dans d’autres pays de la région afin de renforcer sa présence régionale sur le marché des scooters électriques.

Analyse segmentaire du marché des scooters électriques et des batteries

Le marché mondial des scooters électriques et des batteries est segmenté en fonction du type, du produit, de la tension et de la plage de déplacement. Sur la base du type, le marché mondial des scooters électriques a été segmenté en plug-in et à batterie. Sur la base du produit, le marché mondial des scooters électriques dans ce rapport a été segmenté en – rétro, auto-équilibré et pliable. Sur la base de la tension, le marché mondial des scooters électriques dans ce rapport a été segmenté en 24V, 36V, 48V et plus de 48V. Sur la base de l’autonomie, le marché mondial des scooters électriques dans ce rapport a été segmenté en – jusqu’à 20 km, 20 km à 40 km et plus de 40 km.

Sur la base du type, en 2018 , le segment des scooters électriques à batterie détenait la plus grande part de marché en raison de l’augmentation des ventes de scooters électriques ces dernières années. Il devrait maintenir sa position sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Sur la base du produit, le segment rétro représentait la plus grande part de marché, car les scooters électriques rétro offrent aux utilisateurs une autonomie plus longue. Un scooter électrique à équilibrage automatique est un scooter à deux roues conçu et fabriqué pour des applications résidentielles et commerciales. Les personnes jeunes et gériatriques peuvent utiliser des scooters debout/auto-équilibrés. Par conséquent, un scooter électrique à équilibrage automatique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Sur la base de la tension, en 2018 , le segment supérieur à 48 V détenait la plus grande part de marché en raison de l’augmentation de la demande pour une autonomie plus élevée avec des périodes de charge réduites et une capacité de charge plus élevée. La batterie 48V est utilisée dans les scooters électriques rétro et auto-équilibrés. La demande de scooters électriques à grande vitesse augmente en raison de la capacité croissante des batteries et du poids réduit des batteries, qui devraient encore alimenter la croissance du marché mondial des scooters électriques.

Sur la base de l’autonomie, en 2018 , le segment des plus de 40 km détenait la plus grande part de marché en raison de l’augmentation de la demande d’une autonomie plus élevée avec une charge réduite et de la demande croissante de scooters électriques de type rétro. Le segment des plus de 40 km (plus de 25 miles) que l’on retrouve principalement dans les trottinettes électriques de type rétro. Ces scooters électriques sont largement utilisés dans les applications extérieures à long terme, telles que les trajets en centre-ville et les déplacements vers les lieux de travail.

Analyse régionale

L’analyse géographique du marché mondial des scooters électriques et des batteries couvre l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le reste du monde (RoW).

En 2018 , l’Asie-Pacifique était le premier marché avec un volume de marché de 11 818,8 milliers d’unités . Le volume du marché régional devrait atteindre 38 398,8 milliers d’unités d’ ici 2025 avec un TCAC impressionnant de 18,45 % au cours de la période de prévision.

L’Europe devrait connaître la plus forte croissance du marché mondial des scooters électriques, en raison des nouvelles normes d’émission introduites par le gouvernement. Le gouvernement investit massivement dans l’installation d’un plus grand nombre de bornes de recharge dans les espaces publics, tels que les parkings, les centres commerciaux et les stations-service. De plus, l’industrie du tourisme dans le pays se développe à un rythme soutenu, c’est pourquoi les hôtels haut de gamme installent des bornes de recharge pour mobilité électrique dans leur environnement, en raison de l’utilisation croissante des scooters électriques. De plus, en 2019 , le gouvernement a introduit des incitations liées aux véhicules électriques, qui représentent près de trente pour cent du prix catalogue du véhicule pour chaque achat de véhicules électriques, devraient stimuler l’emploi des scooters électriques chez les consommateurs.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché des scooters électriques. La demande accrue de scooters électriques et de batteries dans la région peut être attribuée à des facteurs tels que les initiatives du gouvernement en faveur de l’adoption de véhicules tout électriques pour la mobilité. Le marché régional des scooters électriques et des batteries devrait être évalué à 11 690,5 milliers d’unités d’ici 2025 à un TCAC de 15,34 % au cours de la période de prévision.

L’étude a été menée à l’aide d’une combinaison objective d’informations primaires et secondaires, y compris les contributions des principaux participants de l’industrie. Le rapport contient un paysage complet du marché et des fournisseurs en plus d’une analyse SWOT des principaux fournisseurs.

