Analyse du marché des pneus verts, perspectives de croissance, principaux acteurs, prévisions futures d’ici 2030

Le marché des pneus verts en termes de valeur devrait enregistrer un TCAC de 15 % au cours de la période de prévision.

Le rapport de marché mondial sur le marché des pneus verts révèle une possibilité d’atteindre un TCAC de 20,63 % au cours de la période de prévision de 2018 à 2023. La même période connaîtra une augmentation du volume de 22,57 %. Market Research Future (MRFR) prédit la croissance de ce marché après avoir discuté de plusieurs facteurs et dynamiques qui peuvent transformer le résultat du marché. Parmi ceux-ci, la réduction de la consommation de carburant, la réduction de l’empreinte carbone, l’amélioration de la recyclabilité, une augmentation du financement de la recherche, la participation des grandes entreprises et d’autres devraient ouvrir le marché à de meilleures perspectives.

Joueurs clés:

L’industrie mondiale du pneu vert bénéficie du soutien d’entreprises telles que Bridgestone Corporation, Michelin, Continental AG, Hankook Tire, The Goodyear Tire Rubber Company, Cheng Shin Rubber Ind. Co. Lt. (Cheng Shin Tire), Pirelli CSpA, Zhongce Rubber Group Co. ., Ltd (ZC-Rubber), Kumho Tire et Nokian Tyres plc. Les outils stratégiques initiés par ces entreprises peuvent assurer une croissance harmonieuse du marché. MRFR a enregistré les étapes qui ont été franchies au cours des dernières années pour bien connaître l’évolution du marché.

Segmentation:

Le marché mondial des pneus verts a été segmenté par les analystes MRFR en fonction du canal de vente, du type de véhicule et de l’application. Les données extraites de ces segments peuvent fournir une meilleure compréhension de la dynamique et des facteurs qui ont un impact sur le marché.

Par canal de vente, l’étude globale du marché des pneus verts automobiles a été divisée en OEM et après-vente. Le segment du marché secondaire, considéré à la fois sur la base de la valeur et du volume, détenait la plus grande part de marché en 2017. Les propriétaires de flotte créent une énorme demande pour le segment.

Par type de véhicule, la part de marché mondiale des pneus verts comprend les véhicules utilitaires, les voitures particulières et autres. Le segment des voitures particulières détenait la part de marché maximale. La demande croissante de réduction de l’empreinte carbone devrait faire progresser ce segment. En fait, les géants de l’automobile considèrent également cela comme une option viable.

Par application, l’étude de marché sur le marché mondial des pneus verts comprend les véhicules sur route et hors route. Le segment sur route a la meilleure couverture car la conception innovante de la bande de roulement et la résistance au roulement faible ou ultra-faible ont une énorme demande dans le segment. Les pneus verts jouent également un rôle important dans la réduction de la consommation de carburant, ce qui augmente sa demande pour le segment routier.

Analyse régionale

Des réglementations environnementales strictes stimuleraient la demande pour la même chose dans les pays européens. La France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et d’autres créeraient suffisamment de possibilités pour que ce marché percole. En Amérique du Nord, l’industrie des pneus verts connaîtra une croissance constante.

