Aperçu du marché des véhicules utilitaires légers, principales entreprises, scénario futur et prévisions d’ici 2030

La part de marché des véhicules utilitaires légers devrait passer de 11,83 milliards USD d’unités en 2017 à 14,4 milliards USD d’unités d’ici la fin de 2025, avec un taux de croissance annuel composé de -4,5 % au cours de la période de prévision.

Le marché des véhicules utilitaires légers gagne du terrain à travers le monde. La croissance du marché est attribuable aux normes gouvernementales strictes contre les émissions des véhicules. En outre, la pénétration croissante des moteurs de taille réduite dans les véhicules utilitaires électriques et la hausse des prix du pétrole brut stimulent la croissance du marché, augmentant les investissements dans les véhicules électriques. De plus, la stratégie écologique, le plan de révolution verte et les innovations augmentent la demande du marché.

Dans sa récente étude de marché, Market Research Future (MRFR) affirme que le marché mondial des véhicules utilitaires légers devrait afficher un TCAC de 4,5 % au cours de la période d’évaluation (2019 – 2025). Le marché devrait assister à une augmentation de la production de véhicules automobiles, ce qui élargirait la clientèle à la recherche de qualité et de rentabilité. Les véhicules utilitaires légers présentent un énorme potentiel pour la reprise des industries des véhicules de transport commerciaux. Les véhicules utilitaires légers jouent un rôle vital dans l’industrie de la logistique et du transport.

En outre, les développements croissants d’une suite complète de solutions de flotte spécialement conçues pour améliorer les performances opérationnelles, la sécurité et les niveaux de service client des véhicules de la catégorie des opérations justifient les ventes sur le marché. L’épidémie de COVID-19 a profondément impacté la génération de leads et la taille du marché des ventes de véhicules utilitaires légers. Cependant, les fabricants et les revendeurs sont passés du modèle de génération de leads hors ligne aux ventes en ligne.

On estime que cette initiative visant à dialoguer avec des acheteurs potentiels via des canaux numériques influence la croissance du marché. À l’inverse, la demande croissante de moteurs de taille réduite est l’un des principaux facteurs qui devrait entraver la croissance du marché, augmentant les prix globaux des VUL. Néanmoins, des normes d’émission strictes soutiendraient la croissance du marché tout au long de la période considérée. En outre, l’industrie florissante du commerce électronique devrait soutenir la croissance du marché.

Principaux acteurs :

Les principaux acteurs du marché mondial des véhicules utilitaires légers sont le groupe Volvo (Suède), Dongfeng Motor Corporation (Chine), Daimler AG (Allemagne), le groupe Tata (Inde), Ford Motor Company (États-Unis), le groupe Volkswagen (Allemagne), General Motors ( États-Unis), Groupe Renault (France), Groupe PSA (France) et Hyundai Motor Company (Corée du Sud), entre autres.

Marché mondial des VUL – Segmentations

Le marché est segmenté en trois dynamiques ;

Par type : Vans, camions, autobus, autocars et autres.

Par type de carburant : électrique, diesel et essence.

Par région : Amériques, Europe, Asie-Pacifique et Reste du monde.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des véhicules utilitaires légers. La croissance du marché est tirée par la croissance rapide de l’industrie des véhicules électriques et la demande croissante d’automobiles légères et économes en énergie dans la région. En outre, l’industrie du commerce électronique dans la région stimule la croissance du marché, entraînant une forte croissance de l’industrie du transport.

La région Asie-Pacifique représente le deuxième plus grand marché du marché mondial des véhicules utilitaires légers. Cette part de marché substantielle est attribuée aux réglementations gouvernementales strictes contre les émissions des véhicules utilitaires. De plus, la demande croissante de véhicules utilitaires légers économes en carburant stimule les ventes sur le marché. La disponibilité croissante de technologies innovantes et de la production automobile, ainsi que l’industrie automobile en plein essor dans la région, stimulent la croissance du marché.

En outre, la forte présence de plusieurs acteurs notables de l’industrie des véhicules utilitaires légers et l’augmentation des capacités de production de véhicules automobiles ont un impact positif sur la croissance du marché régional. La Chine, l’Inde et les pays de l’ANASE représentent des parts importantes du marché régional, augmentant avec la demande de véhicules utilitaires légers à faible consommation de carburant.

L’Europe détient la troisième plus grande part du marché mondial des véhicules utilitaires légers. Des facteurs tels que l’industrie automobile bien établie dans la région et l’innovation dans les véhicules électriques stimulent la croissance du marché. En outre, des investissements substantiels en RD par les acteurs de l’industrie pour stimuler les développements de produits et de technologies, alimentent les ventes du marché des véhicules utilitaires légers.

Marché mondial des véhicules utilitaires légers – Analyse concurrentielle

Très concurrentiel, le marché du VUL apparaît fragmenté, plusieurs acteurs bien implantés formant un paysage concurrentiel. Les acteurs de l’industrie intègrent des mouvements stratégiques, tels que les acquisitions de fusions, l’innovation, le renforcement de la marque et l’expansion, pour gagner une plus grande part concurrentielle. Les constructeurs de VUL s’efforcent d’offrir une gamme étendue de VUL lourds. En raison des innovations et des améliorations attendues dans les innovations de produits, de services et de produits, le marché connaîtra bientôt une concurrence intensifiée.

