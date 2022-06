Hyper Car Market 2022 Acteurs clés de l’industrie, revenus et prévisions d’ici 2030

Hyper Car Market-Aperçu

On estime que la demande de vitesse élevée et d’efficacité énergétique dans les voitures créera le cadre de l’expansion du marché de l’hyper voiture en 2020. Les rapports sur les semi-conducteurs et l’électronique sont rédigés par Market Research Future, qui comprend des options de marché pour le progrès. Un TCAC de 9,3 % est prévu sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Les améliorations de la vitesse des véhicules devraient créer des opportunités prometteuses sur le marché des hypercars. On estime que les innovations observées dans la conception des hypercars, telles que le centre de gravité bas, la nature aérodynamique des conceptions et la garde au sol des hypercars, favoriseront davantage la part de marché des hypercars au cours de la période de prévision.

Analyse segmentaire

L’enquête segmentée sur le marché de l’hyper voiture est segmentée en fonction de l’application, de la propulsion et de la région. Basé sur la propulsion, le marché de l’hyper voiture a été segmenté en véhicule électrique, véhicule ICE et véhicule hybride. Sur la base de l’application, le marché de l’hyper voiture a été segmenté en divertissement, compétition de course et autres. Sur la base des régions, le marché de l’hyper voiture a été segmenté en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et dans les autres régions essentielles.

Analyse régionale détaillée

L’enquête régionale sur le marché de l’hyper voiture a été segmentée en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et dans les autres régions essentielles. On estime que le marché de l’hyper voiture de la région européenne contrôlera le marché de l’hyper voiture tout au long de la période de prévision. Le financement substantiel de la recherche et du développement pour les hypercars technologiquement avancées et la préférence croissante pour les meilleures marques de voitures de luxe génèrent un environnement avantageux pour le développement du marché des hypercars, ainsi que la situation financière actuelle ainsi que l’augmentation des dépenses de consommation sont les facteurs qui devraient s’améliorer. l’hyper marché de l’automobile dans cette région.

Analyse compétitive

On estime que le soutien des organismes gouvernementaux favorisera davantage l’expansion à long terme du marché au cours de la période à venir. Les tendances de consommation qui préoccupent particulièrement la demande devraient mettre du temps à se stabiliser à la suite de la pandémie mondiale actuelle. Les investissements liés au marketing et à la R&D devraient être échelonnés compte tenu du climat économique actuel. Cependant, le marché devrait être entravé dans une certaine mesure par les restrictions du commerce international dues à la pandémie. On estime que le marché mondial est piloté par les forces de l’offre et de la demande qui ont pris le contrôle. Les concurrents opérant sur le marché devraient prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs intérêts commerciaux dans la période à venir. La décélération économique devrait entraîner la poursuite des effets couramment observés ces jours-ci. La transformation de la chaîne d’approvisionnement doit être fortement encouragée, afin de voir des effets positifs en ce qui concerne l’évolution du marché.

Les sociétés éminentes du marché mondial des hypercars sont McLaren Automotive (Royaume-Uni), Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (Royaume-Uni), DescriptionPaganiAutomobiliS.pA (Italie), Zenvo Automotive A/S (Danemark), RimacAutomobili (Corée du Sud), Jaguar Land Rover Automotive PLC (États-Unis), Koenigsegg Automotive AB (Suède), Ferrari SpA (Italie), Dr. Ing. hcF Porsche AG. (Allemagne), Automobili Lamborghini SpA (Italie), Maserati (Italie), BUGATTI AUTOMOBILES SAS (France) et BMW AG (Allemagne).

Mises à jour de l’industrie :

Juil 2020 L’hypercar Spyros Panopoulos Project Chaos, une première hypercar fabriquée en Grèce qui revendique une puissance stupéfiante de 3 000 ch, sera lancée sous peu. L’hypercar utilisera un moteur V10 bi-turbo de 4,0 litres qui affirme un zéro à 100 km/h dans un intervalle de temps extrêmement court.

